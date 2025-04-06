Промокоды Лемана ПРО на Май-Июнь 2025
Список рабочих купонов и акций Лемана ПРО. Актуальных промокодов на сегодня: 8
- Все
- Промокод
- Скидка
Эти купоны истекли, но всё ещё могут сработать
Лема́на ПРО – международный ритейлер строительных товаров
Компания Лема́на ПРО — это торговая площадка, объединившая девять брендов DIY для строительства, обустройства, декора и отделки дома и приусадебного участка. В торговой сети более 460 стационарных магазинов в 12 странах. Огромный выбор товаров для дома и сада, высокое качество продукции, доступные цены, программа привилегированных клиентов — все это привлекает тысячи клиентов в сеть Лема́на ПРО.
История компании началась в 1923 году с маленького комиссионного магазинчика, а сегодня Лема́на ПРО входит в состав Groupe Adeo, объединяющей гипермаркеты, магазины средних площадей, строительные склады и инновационные концепт-сторы. В ассортименте магазина — стройматериалы и инструменты, сантехника, плитка, отделочные материалы, мебель и многое другое по самым выгодным ценам. Благодаря сервисной карте, промокодам на первый заказ, специальным акциям, сезонным предложениям, купонам на скидку и другим бонусным предложениям клиенты компании получают качественную продукцию по лучшей цене.
Что купить в Лема́на ПРО
Тысячи товаров строительной тематики, декора, интерьера, ландшафтного дизайна, строительной техники — все это и многое другое представлено в ассортименте компании с мировым именем Лема́на ПРО. В топовые позиции для покупателей, как правило, попадают строительные и отделочные материалы: штукатурка, краска, ламинат и т. д.
Чтобы сориентироваться в обширном каталоге компании, он разбит на категории — «Товары» и «Услуги». В перечне услуг — работы по монтажу дверей, окон, потолка, напольных покрытий, систем хранения, кухонной мебели.
На главной странице интернет-магазина можно найти актуальную информацию о специальных ценах на бренды или товары, распродажах, акциях, новинках каталога.
Привилегии держателей «Сервисной карты»
Для клиентов сети магазинов Лема́на ПРО разработана программа лояльности «Сервисная карта». Эта карта дает ряд преимуществ для ее держателей:
хранение истории покупок и возможность вернуть товар в течение года;
возврат и гарантийное обслуживание без наличия чека за товар;
увеличенный срок гарантийного обслуживания до двух лет;
оформление документов для налоговой (для реализации права на налоговое возмещение);
клиентская поддержка;
функция автозаполнения для доставки и сопутствующих услуг;
виртуальная карта.
Чтобы оформить карту лояльности, необходимо заполнить анкету клиента в любом из магазинов Лема́на ПРО. После регистрации на электронную почту клиента придет ссылка на личный кабинет, по которой необходимо подтвердить регистрацию.
Оплата товаров
Оплата товаров, заказанных на сайте Лема́на ПРО, может осуществляться в момент оформления заказа или при его получении (доступно не во всех регионах). В первом случае товар оплачивается платежной картой Visa, MasterCard или Мир на сайте магазина. Во втором случае — банковской картой или наличными средствами в пункте выдачи товара или курьеру.
Обратите внимание, что заказ оформляется на плательщика (при получении посылки необходимо предоставить удостоверение личности). Если товар у курьера будет получать другой человек, это необходимо указать в примечании к заказу.
Доставка товаров
Получить заказанный товар можно самостоятельно (в одном из магазинов Лема́на ПРО или в пункте выдачи ) или оформить курьерскую доставку. Стоимость доставки будет зависеть от региона, веса и суммы заказа. При оформлении доставки курьером следует выбрать ее тип: без выгрузки, на улицу, до лифта или в комнату. Все эти параметры будут влиять на конечную стоимость доставки.
При доставке клиент может распаковать товар и убедиться в его целостности и комплектности. Если все соответствует заказу, подписывается акт приема-передачи. Если клиент отказывается от заказа, возврат средств в случае предоплаты осуществляется в течение 10 дней, а стоимость доставки не возмещается.
Возврат товара
Вернуть товар надлежащего качества, купленный в сети Лема́на ПРО, можно в течение 100 дней со дня покупки в любом из магазинов сети при наличии чека. Для участников программы лояльности этот срок составляет 1 год, подтверждающие документы не требуются.
Вернуть гарантийный товар ненадлежащего качества можно в любой магазин сети с актом сервисного центра, подтверждающим брак производителя и непригодность товара для ремонта.
Чтобы вернуть товар через курьерскую службу, необходимо написать в клиентскую поддержку или связаться с клиентской службой по телефону, предоставить электронный чек и бланк возврата, полученный вместе с товаром.
Как воспользоваться промокодом в Лема́на ПРО
Чтобы получить гарантированную скидку на товар, при оформлении заказа необходимо активировать действующий код купона. Все купоны ограничены сроками действия и условиями акций.
Чтобы воспользоваться скидкой по промокоду, необходимо:
Сложить товары в «Корзину».
Выбрать из списка на этой странице подходящие коды (на первую покупку, на бренд, тип товара и т. д.).
Кликнуть выбранный купон (в буфер обмена автоматически скопируется значение промокода), после чего произойдет переадресация на страницу интернет-магазина.
Во вкладке «Корзина» найти поле для промокода и вставить туда скопированное значение.
Убедиться, что купон сработал и общий итог в корзине уменьшился.
Указать условия оплаты и доставки.
Завершить оформление покупки.
Обратите внимание, что промокод можно активировать только один раз при выполнении всех условий действующей акции. Чтобы оставаться в курсе промопредложений от магазина Лема́на ПРО, добавляйте в закладки эту страницу. Наши специалисты внимательно следят за акциями компании-партнера, чтобы клиенты всегда имели доступ к актуальным скидочным предложениям.
Часто задаваемые вопросы про Лемана ПРО
★ Как найти ближайший магазин Лемана ПРО?
На сайте интернет-магазина в контекстном меню выберите раздел «Карта магазинов». У каждого магазина появится график работы и контактный телефон.
★ Как узнать об открытии новых гипермаркетов?
★ Кто может обратиться в клиентскую поддержку и сколько ждать ответ?
★ Что такое лимитированная подарочная карта и где можно ею воспользоваться?
★ Что такое карта возврата?
Лучшие промокоды Лемана ПРО
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|-10% скидка на окна на заказ
|ВЕС***
|Скидка
|Скидка 50% на установку систем фильтрации для владельцев Ключ-карт
|не требуется
|Скидка
|До -20% скидки на наборы мебели для ванной комнаты
|не требуется
|Скидка
|Скидка 17% на доставку в интервале с 8 до 23 по городу и до 10 км от МКАД
|не требуется
|Скидка
|Скидка 10% при покупке комплекта сантехники и мебели
|не требуется
|Скидка
|Товары Knauf с кешбэком до 5% баллами
|не требуется
|Скидка
|Краски и эмали для наружных работ по низким ценам
|не требуется
|Скидка
|Галерея готовых решений для интерьера
|не требуется