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Промокоды BigGeek на Август

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Промокоды BigGeek — электроника со скидками

Онлайн-маркетплейс BigGeek предлагает большой выбор электроники, бытовой техники и аксессуаров для нее. В каталоге магазина собраны тысячи моделей смартфонов, планшетов, гаджетов для активного отдыха и другой электроники. Чтобы сделать их доступнее, БигГик регулярно устраивает акции ... , проводит распродажи. Дополнительную скидку позволяет получить программа Trade-in и лояльные условия для постоянных клиентов. Сэкономить на покупке гаджетов также помогут купоны BigGeek, которые собраны в этом разделе.


Посетить BigGeek
Контакты BigGeek

Юридический адрес:
г. Москва, Багратионовский проезд, д. 7, стр. 2

Электронная почта:
info@biggeek.ru

Телефон:
+7 (499) 703-36-67

Соц. сети:

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Специальные предложения от BigGeek

Информация об интернет-магазине техники BigGeek

Сайт BigGeek — это маркетплейс по продаже техники и аксессуаров от разных брендов. Каталог постоянно пополняется новой продукцией, сейчас в нем числится более 3000 товаров. Для клиентов действуют постоянные и временные скидки, а также программа лояльности для получения других предложений. 

интернет-магазин biggeek


В каталоге интернет-магазина наиболее выгодные предложения можно найти на смартфоны от компаний Apple, Samsung и Xiaomi. Часто, используя купон на скидку, покупатели приобретают умные роботы-пылесосы, приставки, фены, часы и др. Есть и товары для автомобилей, например держатели, зарядные устройства и видеорегистраторы.

Как использовать скидочный купон BigGeek

Чтобы сэкономить на сайте Биг Гик, нужно ввести промокод. Авторизовываться при этом необязательно. Но процедуру нужно пройти для того, чтобы списались бонусы, начисленные по программе лояльности. 

Для применения промокода к заказу нужно воспользоваться действующими акциями, размещенными на этой странице сайта. Использовать их на сайте ритейлера следует по инструкции: 

  1. Выбрать из списка подходящий промокод и кликнуть по нему. Уникальный набор символов скопируется, и произойдет перенаправление в каталог сайта. 

  2. Перейти в нужный раздел и выбрать устройство, нажав на кнопку «В корзину». 

  3. В правом верхнем углу сайта кликнуть на изображение корзины для перехода к оформлению заказа. 

  4. Под товаром найти строку «Купон на скидку» и вставить промокод. 

  5. Нажать на сиреневую кнопку «Применить». 

активация промокода

Страница автоматически обновится, и отобразится цена с выгодной скидкой на товар в интернет-магазине. Останется повторно нажать на кнопку «Оформить заказ», указать контактные данные, способы получения и оплаты. После завершения процедуры на почту придет сообщение с деталями покупки. 

Если промокод для Биг Гик не нужен, достаточно нажать на скидочный купон — и произойдет перенаправление на страницу с акционными товарами.

Программы лояльности для клиентов

Программы лояльности созданы, чтобы клиент при покупке в интернет-магазине получил большую выгоду. Например, пользователь может сдать старое устройство или воспользоваться дополнительной скидкой. 

Постоянным клиентам BigGeek

Для постоянных клиентов действуют особые скидки и бонусы. Чтобы воспользоваться предложением, при заказе клиенту нужно сказать, что он неоднократно делал покупки в интернет-магазине. Даты прежних покупок или их номера называть не потребуется. 

BIG GEEK Trade-in

Программа предлагает сдать старое устройство и получить купон для BigGeek на скидку при покупке нового. Принимаются модели Apple и отдельные Samsung Galaxy. Можно сдать сразу несколько смартфонов. Главное, чтобы они находились в рабочем состоянии и не были заблокированы.

Сервисы и поддержка BigGeek

Дополнительные сервисы также могут дать купоны для BigGeek на скидку. Например, игра «Накликай скидку». А в разделе «Гарантия» находится информация о том, в течение какого срока клиенту доступен бесплатный ремонт устройств. 

Накликай скидку

Это игра по типу Fly Birds, ее главная задача — пройти как можно дальше. Чем больше уровней преодолеет игрок, тем больше будет купон от BigGeek на скидку. Минимальная — 100 рублей. Скидка любого размера действует на заказ больше 3500 рублей.

Гарантия

Гарантийный срок на продукцию без промокода выдается на срок 1–12 месяцев: 1 месяц — на аксессуары, 6 месяцев — на умные гаджеты и наушники (исключая Apple, Samsung и JBL), 12 месяцев — на всю технику Apple, Samsung, ПК, бытовую технику, приставки и акустические системы.

Оплата и доставка в магазине BigGeek

При оформлении заказа на Биг Гик можно выбрать самовывоз или доставку. Стоимость последней — от 300 рублей по Москве, на крупногабаритные товары — 1000 рублей, в остальные города России, Беларуси и Казахстана — от 500 рублей. 

При самовывозе предусмотрена только оплата наличными. При доставке нужно полностью оплатить заказ картой Visa, MasterCard или Мир.

Часто задаваемые вопросы про BigGeek

★ Какие скидки есть в магазине БигГик?

Магазин регулярно устраивает распродажи, организует акции, в рамках которых можно получить скидку на избранные позиции, уцененные товары, покупку комплекта гаджетов или на первый заказ.

★ Где найти действующие промокоды BigGeek?

Актуальные промокоды магазина, которыми можно воспользоваться сегодня, публикуются на этой странице.

★ Можно ли комбинировать скидки БигГик?

Сочетаемость дисконтных предложений интернет-магазина определяется отдельно условиями каждой акции. Некоторые виды скидок можно объединять для достижения большей экономии.

★ Есть ли бесплатная доставка в BigGeek?

Можно бесплатно забрать заказ, оформив его самовывоз из шоурума магазина. Курьерская доставка и пересылка транспортными компаниями платные, но в рамках акций магазин может делать исключения.

★ Как отследить статус заказа в BigGeek?

Статус покупки можно просматривать в личном кабинете на сайте магазина. После передачи товара транспортной компании посылке присваивается трек-номер, по которому отслеживается ее местоположение и ориентировочное время доставки.

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