Как использовать скидочный купон BigGeek

Чтобы сэкономить на сайте Биг Гик, нужно ввести промокод. Авторизовываться при этом необязательно. Но процедуру нужно пройти для того, чтобы списались бонусы, начисленные по программе лояльности.

Для применения промокода к заказу нужно воспользоваться действующими акциями, размещенными на этой странице сайта. Использовать их на сайте ритейлера следует по инструкции:

Выбрать из списка подходящий промокод и кликнуть по нему. Уникальный набор символов скопируется, и произойдет перенаправление в каталог сайта. Перейти в нужный раздел и выбрать устройство, нажав на кнопку «В корзину». В правом верхнем углу сайта кликнуть на изображение корзины для перехода к оформлению заказа. Под товаром найти строку «Купон на скидку» и вставить промокод. Нажать на сиреневую кнопку «Применить».

Страница автоматически обновится, и отобразится цена с выгодной скидкой на товар в интернет-магазине. Останется повторно нажать на кнопку «Оформить заказ», указать контактные данные, способы получения и оплаты. После завершения процедуры на почту придет сообщение с деталями покупки.

Если промокод для Биг Гик не нужен, достаточно нажать на скидочный купон — и произойдет перенаправление на страницу с акционными товарами.