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Скидки от интернет-магазина часов Bestwatch

Получить скидку на часы и ювелирные украшения помогут промокоды от Bestwatch – популярного интернет-магазина, работающего с 1999 года. Для активации предложения достаточно кликнуть по купону. На сайте продавца есть бонусная программа, участников которой ожидают дисконтные цены и кэш ... бэк с каждой покупки. Подаренными средствами можно частично оплачивать новые заказы. В магазине постоянно проводятся распродажи, на которых выставлены модели от Citizen, Cartier, Frederique Constant, Maurice Lacroix и других известных марок.


Посетить Bestwatch
Контакты Bestwatch

Юридический адрес:
199004, г. Санкт-Петербург, Линия 6-я В.О. д. 43, литер А, помещение 13Н

Электронная почта:
mail@bestwatch.ru

Телефон:
8 800 555-0-559

Соц. сети:

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Специальные предложения от Bestwatch

Как применить промокод при покупке на сайте Bestwatch

Все предложения с этой страницы делятся на 2 категории – ссылки на действующие акции магазина и купоны, содержащие промокод. Последний нужно указать при оформлении заказа на сайте. Порядок активации:

  1. Скопировать код купона и перейти на сайт Bestwatch.

  2. Выбрать товар и поместить в корзину.

  1. Ввести промокод можно уже на этом этапе.

  1. Нажать «Применить», удостовериться в изменении цены и перейти к оформлению заказа.

  1. Заполнить обязательные поля, выбрать способы оплаты и доставки.

  2. Если покупатель не указал промокод сразу, форма для активации есть и на этой странице.

  1. Вставить код в поле «Использовать промокод» и нажать «Ок».

  2. Завершить оформление заказа. 

Если купон не срабатывает, нужно еще раз внимательно перечитать его условия. При отсутствии видимых причин можно сообщить менеджеру о проблеме по телефону или через чат. Служба поддержки работает с 8:00 до 22:00 по Москве.

Bestwatch – магазин часов и украшений

Интернет-магазин Bestwatch продает наручные и интерьерные часы, ювелирные изделия, сувениры и подарки. В его каталоге около 50 тыс. товаров от более чем 190 известных брендов. Среди партнеров компании такие знаменитые торговые марки, как Maurice Lacroix, Citizen, Jowissa, Frederique Constant, Cartier и Seiko. Выбор предложений очень разнообразен: от недорогих моделей до эксклюзивных золотых украшений.

Сайт Бествоч работает с 1999 года. Кроме него, сегодня у компании есть сеть розничных магазинов в Москве и Санкт-Петербурге. Жителям других городов России заказы доставляют партнерские транспортные компании. Если с часами возникнут какие-то технические проблемы, восстановить функциональность и внешний вид помогут в фирменных сервисных центрах «Ренессанс».

Bestwatch ведет социально ответственный бизнес. Часть прибыли регулярно перечисляется в благотворительные фонды, помогающие детям-сиротам. Многие бренды, с которыми сотрудничает интернет-магазин, являются спонсорами известных культурных и спортивных мероприятий. Время от времени компания устраивает для своих клиентов розыгрыши ценных призов.

На сайте Bestwatch постоянно проводят акции и распродажи. Зарегистрированные покупатели, вступившие в программу лояльности, получают с каждой покупки бонусы для оплаты следующих заказов. Участникам клуба также доступны специальные цены. Но и это еще не все. На этой странице собраны все действующие скидочные купоны интернет-магазина. Для получения бонуса по ним достаточно перейти по ссылке или указать содержащийся внутри промокод.

Товары и услуги магазина

Сайт Бествоч предлагает огромный выбор часов на все случаи жизни. Основные категории:

  • наручные (мужские и женские, детские, смарт и механические, серебряные, золотые и т. д.);

  • настенные (с боем и кукушкой, механические, кварцевые);

  • напольные (с маятником и боем, деревянные, кварцевые, механические);

  • настольные (электронные, механические, деревянные, кварцевые);

  • будильники и метеостанции.

Ко многим моделям прилагаются подробные видеообзоры, позволяющие наглядно оценить качество товара. Еще в магазине продают ювелирные украшения, аксессуары и сувениры. Если хочется сделать эксклюзивный подарок, можно заказать нанесение гравировки на часы.

Бонусная программа BestClub

Для вступления в клуб Bestwatch нужно зарегистрироваться, заполнить анкету и сделать первую покупку. После этого клиенту открывается доступ к дисконтным ценам, закрытым для анонимных гостей. При каждом заказе ему начисляются бонусы (количество указывается в карточке товара). Этими виртуальными рублями можно оплачивать до половины любой покупки (за исключением подарочных сертификатов и отдельных товаров). 

Бонусные баллы сочетаются со скидками по акциям, кроме промокодов. Программа действует только для интернет-магазина, в розничной продаже используется система дисконтных карт. Получать бонусы можно не только за покупки. Первые баллы дарят сразу после регистрации, также их начисляют за участие в местных мероприятиях и по случаю праздников.

Как оплатить заказ

При доставке курьером или получении посылки в пункте выдачи всегда подойдут наличные рубли. Расчет банковской картой обычно тоже доступен, но этот момент лучше уточнять. Некоторые транспортные компании берут сбор за отправку денег наложенным платежом. Комиссия обычно взимается также при банковском переводе и при безналичном расчете. Простой способ избежать переплаты – сразу внести средства с банковской карты (Visa, MasterCard, Мир) на сайте Bestwatch.

В магазине доступны покупки в рассрочку. Для этого достаточно оформить виртуальную карту «Халва» от Совкомбанка (услуга бесплатная). Такой расчет не требует первоначального взноса, при выполнении взятых обязательств клиент избавляется от процентов. Кроме того, можно оплачивать заказы подарочными сертификатами полностью или с доплатой.

Способы получения посылки

Жители Москвы и Санкт-Петербурга могут бесплатно забрать заказ в фирменном магазине Бествоч или получить от курьера. Если сумма чека выше обозначенного уровня, доставку до двери тоже оплачивает продавец. В регионы грузы развозят транспортные компании СДЭК, Почта России, Гарантпост, ФГУП «Главный центр специальной связи», Pickpoint. В зависимости от перевозчика забрать товар можно в отделении или постамате. У большинства служб есть курьерская доставка.

Как вернуть товар

Вернуть товар нормального качества можно в течение 7 дней при условии, что он не относится к категории технически сложных и полностью сохранил изначальное состояние. При получении посылки клиент подтверждает, что проверил часы или другое изделие и не имеет претензий к их внешнему виду. В дальнейшем наличие потертостей, царапин и прочих дефектов поверхности не рассматривается как гарантийный случай. Если компания признает, что брак товара случился по ее вине, клиенту компенсируют и расходы на обратную доставку.

Часто задаваемые вопросы про Bestwatch

★ Есть ли у сайта Бествоч мобильное приложение?

Нет, клиентам предлагают делать заказы в удобной мобильной версии для браузеров смартфонов и планшетов.

★ Отправляет ли интернет-магазин заказы в другие страны?

Да, компания отправляет посылки в Белоруссию, Армению, Кыргызстан и Казахстан посредством службы СДЭК.

★ Можно ли заказать несколько моделей на выбор с частичным выкупом?

Сегодня эта услуга доступна только москвичам и санкт-петербуржцам. Курьер привозит пару часов, и, если покупка состоится, доставку оплачивает магазин, если нет — придется рассчитаться по тарифу.

★ На какой срок распространяется гарантия?

Гарантийный срок на часы и ювелирные товары зависит от конкретного производителя. На отдельные марки действует дополнительная гарантия 1 год от магазина.

★ Как получить промокод для сайта Bestwatch?

Все купоны продавца, собранные на этой странице, можно активировать прямо сейчас без регистрации.

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