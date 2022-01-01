промокод будь здоров

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Юридический адрес:
г. Долгопрудный, Пацаева пр-кт, дом № 7, корпус 2
Электронная почта:
info@budzdorov.ru
Телефон:
8-800-777-0303
Соц. сети:
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Компания Будь Здоров — динамично развивающаяся федеральная аптечная сеть, которая содержит сотни отделений. Она предлагает широкий ассортимент товаров: лекарственных препаратов, медицинской техники, предметов гигиены и других продуктов для здоровья. Интернет-магазин аптечной сети позволяет заказать эту продукцию онлайн с доставкой или самовывозом. Помимо сайта, сделать это можно в мобильном приложении компании, которое доступно для iOS и Android.
Благодаря большому обороту аптека Будь Здоров способна поддерживать в наличии большой выбор лекарств, в том числе редких. Их можно купить сразу, не ожидая поставок под заказ. Чтобы клиенты могли покупать лекарства по выгодным ценам, аптека проводит акции, распродажи. Компания постоянно устанавливает скидки и поддерживает программу лояльности. Дополнительную выгоду предоставляют промокоды сети аптек, публикуемые на этой странице. Используя купоны компании, можно купить лекарства выгоднее. Воспользоваться максимальными скидками позволяет сочетание нескольких акций.
В каталоге интернет-магазина Budzdorov представлено более 11 тыс. наименований лекарственных препаратов производства отечественных и зарубежных фармацевтических компаний. В ассортименте товаров также присутствуют диетические добавки и продукты питания, витамины, предметы гигиены, товары для мам и малышей. Здесь можно купить тонометры, глюкометры, термометры, слуховые аппараты, очки и контактные линзы, ингаляторы, другие медицинские приборы и принадлежности.
Заказать лекарства и другие товары аптечной сети можно онлайн. Для продуктов, имеющихся на складах и отпускаемых без рецепта, доступна доставка. Купить рецептурные препараты и товары, которые есть не во всех аптеках, можно в ближайшем отделении, предварительно забронировав их на сайте. Также возможны поставки лекарств под заказ. Благодаря акциям большинство позиций из каталога периодически доступно со скидками.
Чтобы сделать лекарства и другие товары доступнее, аптечная сеть проводит распродажи. Актуальные специальные предложения собраны в рубрике «Акции». Они позволяют купить с дисконтом товары выбранных производителей или продукты из отдельных категорий, например медицинские приборы или витамины и диетические добавки. Перечень акций регулярно обновляется.
Для клиентов действует программа лояльности «Аптечная семья», которая едина для сетей Будь Здоров, Ригла и Здравсити. Ее участникам за покупки начисляются бонусы в количестве 10% от суммы заказа. Полученный кэшбэк действует 180 дней и может быть обменян на скидку для погашения до 99% стоимости новых покупок. Платить бонусами можно во всех заведениях группы компаний.
Получить дополнительную выгоду и покупать лекарства по более выгодным ценам поможет предоставленный сетью Будь Здоров промокод. Найти его можно на этой странице. Активация кода на сайте в меню оформления покупки позволяет получить дополнительный дисконт на заказ. Чтобы не пропустить сообщения о новых распродажах и купонах, можно оформить подписку на новостную рассылку компании. Также новые промокоды оперативно публикуются на этой странице
Чтобы получить дисконт, предоставляемый по промокодам сети аптек, необходимо найти описание соответствующей акции на нашем сайте. Затем следует скопировать код купона из описания, перейти в интернет-магазин и выполнить следующие действия:
Открыть каталог и выбрать в нем лекарства или другие товары, при покупке которых можно использовать выбранный промокод на скидку.
Добавить интересующие товары в корзину и открыть ее, чтобы оформить покупку в интернет-магазине Будь Здоров.
Выбрать способ доставки, аптеку иди адрес для курьера, указать данные покупателя и вставить код в поле для ввода промокода.
Применить промокод для скидки и завершить оформление покупки, а затем дождаться подтверждения заказа и прибытия курьера или забрать его из выбранного отделения.
Использовать промокод сети Будь Здоров можно совместно с другими видами дисконта, если в правилах акции не сказано иное. Доступно применение купонов одновременно с бонусами программы лояльности.
Сроки использования бонусов описаны в каждой акции, по которой они начисляются. Уточнить информацию об актуальности бонусов можно по телефону, указанному на сайте.
Количество бонусов, доступных к списанию, можно узнать в мобильном приложении Будь здоров, в личном кабинете пользователя или по телефону для справок.
Бонусы, начисленные за товар, который подлежит возврату, списываются с карты клиента.
Бонусы за покупки в сети Будь здоров начисляются в момент совершения оплаты. Скидки и бонусы доступны сразу после активации карты лояльности.
Совершив покупку не менее чем на 500 рублей, клиент получает право на членство в клубе постоянных покупателей. Чтобы оформить карту «Аптечный кошелек», необходимо приобрести ее на кассе за 10 рублей и зарегистрировать на сайте.