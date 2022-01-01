Магазин Четыре лапы – товары для животных

Сайт Четыре лапы принадлежит крупнейшей в России сети зоомагазинов. Здесь продают товары для собак, кошек, птиц, грызунов и других домашних животных. Каталог компании предлагает более 25 тысяч оригинальных позиций, включая продукты питания и лекарства. Организация сотрудничает с Unocat, Abba, Grandin, Mealfeel, Wellkiss, Royal Canin и десятками других популярных брендов, при этом активно развивая свои торговые марки.

Первый магазин Четыре лапы открылся почти 30 лет назад, в 1992 году. Сегодня в России работает более 350 филиалов компании. Все эти розничные точки принимают посетителей без выходных, а на официальном сайте заказ вообще можно оформить в любое время. В 2019 году компания открыла в столичном ТРЦ «Капитолий» круглосуточный зооцентр с ветеринарной клиникой, хирургическим отделением, стационаром и штатными врачами. Впоследствии в Москве и других городах появилось еще несколько подобных мультифункциональных заведений.

Кроме товаров, сайт Четыре лапы предлагает несколько полезных сервисов. Владельцы собак и кошек могут записать своих подопечных на груминг. Есть программы, позволяющие быстро подобрать оптимальный корм или сравнить продукты разных производителей. Подписавшись на регулярную доставку, клиент будет получать нужные товары в указанный срок без оформления новых заказов, причем со скидкой.

На сайте действует бонусная программа. Постоянным покупателям дарят кэшбэк, которым можно оплачивать следующие покупки. Кроме того, Четыре лапы регулярно устраивает разовые акции совместно с брендами-партнерами. На этой странице собраны актуальные бонусные предложения магазина, включая скидки по промокодам. Все они доступны бесплатно даже анонимным гостям.

Какие зоотовары предлагает магазин

На сайте продают одежду, корма и другие товары для самых разных домашних животных. Наибольший выбор доступен в разделах для кошек и собак. На других страницах магазина Четыре лапы можно купить еду и аксессуары:

для грызунов (мышей, хомяков, хорьков и т. п.);

рыбок и других обитателей аквариума;

птиц;

черепах и рептилий.

В разделе «Ветаптека» есть лекарства, средства профилактики и ухода даже для лошадей. На сайте можно подобрать корм для собаки или кошки на основе ее породы или хронического заболевания/аллергии.

Условия и преимущества бонусной программы

Для получения бонусной карты Четыре лапы нужно зарегистрироваться на сайте или в мобильном приложении. При каждой покупке клиенту возвращают определенный процент от чека в виде баллов. Этими виртуальными деньгами можно будет в дальнейшем оплачивать заказы. По мере накопления расходов в интернет-магазине увеличивается и кэшбэк.

Баллы также начисляются за участие в мероприятиях сайта. Один бонус равен одному рублю. Если покупатель получает дисконт, кэшбэк рассчитывается только по фактической сумме чека. Баллы обычно не суммируются со скидками по акции или промокоду. В программе можно участвовать с 16 лет.

Как оплатить покупку

Рассчитаться за покупку можно как в момент оформления заказа, так и после его получения. В первом случае принимают банковские карты Мир, Visa и MasterCard. Операция проводится через платежный шлюз ПАО «Сбербанк». При получении посылки от курьера или в пункте выдачи всегда можно рассчитаться наличными. Обычно доступна и оплата картой, но лучше уточнять этот момент. Использовать промокоды и бонусные баллы нужно на этапе подачи заявки.

Способы доставки заказа

Жители городов, где открыты магазины Четыре лапы, могут забрать товар там. Заказ будет готов уже через полчаса после подачи заявки, и для его получения не придется стоять в очереди. Клиент платит только по чеку. Доставка за счет продавца возможна и при условии, что сумма покупки превысит установленный минимум. В остальные населенные пункты России посылки развозят партнерские транспортные компании.

Кроме посещения фирменного магазина, отделения или постамата перевозчика, можно воспользоваться услугами курьера. В крупных городах работает экспресс-доставка, позволяющая получить товар уже через пару часов. Если речь идет о закрытой территории, покупатель должен оформить разрешение на въезд. В противном случае ему придется встречать курьера у шлагбаума или КПП.

Как вернуть товар

От любого товара можно отказаться в течение 30 суток с момента получения. Компания Четыре лапы вернет деньги или произведет обмен не позднее 10-дневного срока. При отсутствии претензий к качеству должны полностью отсутствовать следы эксплуатации и сохранены все ярлыки. Отдельные вещи и продукты обратно не принимают согласно закону о защите прав потребителей.

Подписывая акт о получении посылки, клиент подтверждает, что не имеет претензий к внешнему виду и комплектации. Если дефект обнаружился позже, он должен отправить товар обратно с подробным описанием проблемы. Если правота покупателя подтвердится, он получит свои деньги, включая расходы на доставку. В остальных ситуациях услуги перевозчика оплачивает покупатель.