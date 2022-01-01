Аптека Диалог — розничная сеть доступных лекарств

На сегодняшний день Аптека Диалог — это динамично развивающаяся сеть дистрибуции фармацевтических препаратов. Среди главных преимуществ компании — широкий ассортимент лечебной и косметической продукции, низкие цены, качественный сервис, оптовая и розничная торговля лицензионными товарами, строгий контроль качества и высококвалифицированные специалисты.

Основанная в 2003 году в формате «у дома», аптека выросла до размеров сетевого маркетплейса с обширной зоной покрытия и удобной клиентам услугой онлайн-бронирования. Сеть Аптека Диалог реализует только сертифицированную продукцию, что гарантирует клиентам качество товаров и соответствие стандартам.

Покупателей сети ждут бонусы и дисконты: для постоянных действует программа лояльности, а новые клиенты могут воспользоваться промокодом уже на первый заказ. Покупки можно оформлять как на сайте, так и в мобильном приложении, что существенно ускоряет и упрощает процесс.

Продукция сети Аптека Диалог

Обширный каталог реализуемых товаров в сети Аптека Диалог разбит на функциональные категории:

лекарственные препараты и БАДы;

мама и малыш: товары для новорожденных, уходовая косметика, смягчающие мази, гели и пр.;

красота и здоровье: лечебная косметика, витамины для красоты лица, тела и волос, маски для лица, патчи под глаза и т. д.;

медицинские изделия: бинты, вата, лейкопластыри, бандажи и пр.;

медтехника: тонометры, весы, пульсоксиметры и т. д.

Аптечную продукцию можно приобретать оптом и в розницу, бронировать, заказывать доставку на дом или самостоятельно покупать в ближайшей аптеке. Для клиентов работает круглосуточная техподдержка по всем интересующим вопросам, будь то сложности с подбором аналога препарата или оформлением скидки на первую покупку.

Программа лояльности «Я люблю Диалог»

Программа лояльности дает клиентам аптечной сети ряд преимуществ: скидки, привилегированное обслуживание, приоритетный доступ к акциям, бонусные баллы. Баллы накапливаются за покупки определенных товаров, участвующих в спецпредложениях компании, в соотношении 1 балл = 1 рубль. Список акционных товаров публикуется на сайте аптеки. Начисление бонусов происходит сразу после оплаты товаров из соотношения 0,3% от чека за первую покупку, 0,6% — за вторую, 0,9% — за третью, 1,2% — за четвертую, 1,5% — за пятую. С последующей закупки расчет начинается сначала.

Чтобы стать участником программы лояльности, необходимо приобрести карту в аптеке и активировать ее (пройти аутентификацию через СМС, телефонный звонок, на кассе или в приложении). После активации пользователь получает доступ в персональный кабинет на сайте или в приложении, в котором может следить за балансом и транзакциями виртуального счета. Накопленными бонусами можно оплачивать до 50% от стоимости заказа.

Оплата товаров

Рассчитаться за товары, приобретенные в сети аптек, можно наличными или платежной картой. Оба варианта возможны при доставке курьером и самовывозе товаров из почтового отделения или пункта розничной продажи. К оплате принимаются карты платежных систем Visa, MasterCard, Мир и JCB.

Доставка заказа

Курьерская доставка товаров осуществляется по Москве и области. Ее стоимость зависит от удаленности адресата и общей суммы заказа. Для заказов на сумму менее 2500 рублей доставка в постаматы обойдется в 150 рублей. Если сумма заказа выше указанного лимита — 1 рубль. При самовывозе обработка, формирование и выдача заказов осуществляются бесплатно.

Возврат

К возврату подлежат товары надлежащего качества в соответствии с перечнем, утвержденным законодательством РФ. Вернуть оплаченный товар можно в течение 14 дней с момента оформления заявления на возврат средств. К заявлению необходимо приложить копию паспорта и чек. Товары можно принести в аптеку Dialog или отправить на склад, адрес которого указанная сайте. После оценки целостности возвращаемой продукции на счет клиента в течение 30 рабочих дней будет зачислено возмещение за товар.

Клиент имеет право отказаться от посылки до момента ее получения у курьера. Претензии по поводу комплектности или нарушения целостности товаров принимаются в момент принятия заказа (курьер подписывает акт дефектовки).