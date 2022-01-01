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Скидки в Аптеке Диалог: топ предложений месяца

Актуальные промокоды от Аптеки Диалог — это возможность получить сертифицированные лекарственные препараты и косметическую продукцию со скидкой. На этой странице собраны все предложения от интернет-аптеки на текущий месяц. Обновление перечня купонов происходит регулярно — с запуском ... каждой новой промокампании. Наши специалисты следят за обновлениями компании-партнера и добавляют скидочные купоны сразу, как только анонсируется запуск новой акций. Чтобы получить выгодную скидку на лекарства, БАДы, косметику и уход для мамы и малыша, медтехнику и медоборудование, заходите на эту страницу перед оформлением заказа и подбирайте актуальный промокод.


Посетить Аптека Диалог
Контакты Аптека Диалог

Юридический адрес:
г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 6, стр. 1

Телефон:
+7 (495) 363-22-62

Соц. сети:

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Специальные предложения от Аптека Диалог

Аптека Диалог — розничная сеть доступных лекарств

На сегодняшний день Аптека Диалог — это динамично развивающаяся сеть дистрибуции фармацевтических препаратов. Среди главных преимуществ компании — широкий ассортимент лечебной и косметической продукции, низкие цены, качественный сервис, оптовая и розничная торговля лицензионными товарами, строгий контроль качества и высококвалифицированные специалисты.

Основанная в 2003 году в формате «у дома», аптека выросла до размеров сетевого маркетплейса с обширной зоной покрытия и удобной клиентам услугой онлайн-бронирования. Сеть Аптека Диалог реализует только сертифицированную продукцию, что гарантирует клиентам качество товаров и соответствие стандартам.

Покупателей сети ждут бонусы и дисконты: для постоянных действует программа лояльности, а новые клиенты могут воспользоваться промокодом уже на первый заказ. Покупки можно оформлять как на сайте, так и в мобильном приложении, что существенно ускоряет и упрощает процесс.

Продукция сети Аптека Диалог

Обширный каталог реализуемых товаров в сети Аптека Диалог разбит на функциональные категории:

  • лекарственные препараты и БАДы;

  • мама и малыш: товары для новорожденных, уходовая косметика, смягчающие мази, гели и пр.;

  • красота и здоровье: лечебная косметика, витамины для красоты лица, тела и волос, маски для лица, патчи под глаза и т. д.;

  • медицинские изделия: бинты, вата, лейкопластыри, бандажи и пр.;

  • медтехника: тонометры, весы, пульсоксиметры и т. д.

Аптечную продукцию можно приобретать оптом и в розницу, бронировать, заказывать доставку на дом или самостоятельно покупать в ближайшей аптеке. Для клиентов работает круглосуточная техподдержка по всем интересующим вопросам, будь то сложности с подбором аналога препарата или оформлением скидки на первую покупку.

Программа лояльности «Я люблю Диалог»

Программа лояльности дает клиентам аптечной сети ряд преимуществ: скидки, привилегированное обслуживание, приоритетный доступ к акциям, бонусные баллы. Баллы накапливаются за покупки определенных товаров, участвующих в спецпредложениях компании, в соотношении 1 балл = 1 рубль. Список акционных товаров публикуется на сайте аптеки. Начисление бонусов происходит сразу после оплаты товаров из соотношения 0,3% от чека за первую покупку, 0,6% — за вторую, 0,9% — за третью, 1,2% — за четвертую, 1,5% — за пятую. С последующей закупки расчет начинается сначала.

Чтобы стать участником программы лояльности, необходимо приобрести карту в аптеке и активировать ее (пройти аутентификацию через СМС, телефонный звонок, на кассе или в приложении). После активации пользователь получает доступ в персональный кабинет на сайте или в приложении, в котором может следить за балансом и транзакциями виртуального счета. Накопленными бонусами можно оплачивать до 50% от стоимости заказа.

Оплата товаров

Рассчитаться за товары, приобретенные в сети аптек, можно наличными или платежной картой. Оба варианта возможны при доставке курьером и самовывозе товаров из почтового отделения или пункта розничной продажи. К оплате принимаются карты платежных систем Visa, MasterCard, Мир и JCB.

Доставка заказа

Курьерская доставка товаров осуществляется по Москве и области. Ее стоимость зависит от удаленности адресата и общей суммы заказа. Для заказов на сумму менее 2500 рублей доставка в постаматы обойдется в 150 рублей. Если сумма заказа выше указанного лимита — 1 рубль. При самовывозе обработка, формирование и выдача заказов осуществляются бесплатно.

Возврат

К возврату подлежат товары надлежащего качества в соответствии с перечнем, утвержденным законодательством РФ. Вернуть оплаченный товар можно в течение 14 дней с момента оформления заявления на возврат средств. К заявлению необходимо приложить копию паспорта и чек. Товары можно принести в аптеку Dialog или отправить на склад, адрес которого указанная сайте. После оценки целостности возвращаемой продукции на счет клиента в течение 30 рабочих дней будет зачислено возмещение за товар. 

Клиент имеет право отказаться от посылки до момента ее получения у курьера. Претензии по поводу комплектности или нарушения целостности товаров принимаются в момент принятия заказа (курьер подписывает акт дефектовки).

Как воспользоваться промокодом от Аптеки Диалог

Чтобы получить дополнительную скидку на покупки в сети Dialog, достаточно использовать актуальный промокод. Он дает дисконт на акционный товар в период проведения промокампании. Чтобы активировать скидочный купон, необходимо:

  1. На этой странице выбрать действующий купон на интересующие позиции из каталога аптеки.

  2. Скопировать актуальный код купона.

  3. Вернуться на страницу онлайн-аптеки и добавить в корзину позиции, соответствующие условиям акции.

  4. На странице корзины вставить скопированное значение в поле «Промокод» и нажать Enter.

  1. Убедиться, что сумма в корзине уменьшилась на скидку, указанную в купоне.

  2. Закончить оформление заказа.

Обратите внимание, что промокод можно использовать только один раз. Срок и условия его активации ограничены правилами акции. С ее завершением купоны на странице обновляются. Чтобы совершать выгодные покупки на платформе сети Аптека Диалог, заходите на эту страницу перед покупкой и копируйте подходящий скидочный код.

Часто задаваемые вопросы про Аптека Диалог

★ Как получить VIP-карту аптеки Диалог?

Карта программы лояльности категории VIP выдается клиенту после совершения покупок на сумму более 100 000 рублей.

★ Почему не работает промокод от Dialog?

Скидка может не сработать, если товары в корзине уже участвуют в другой акции, промокод был активирован или срок его действия истек.

★ Можно ли использовать промокод и карту лояльности вместе?

Суммировать скидки для оплаты товаров в сети Аптека Диалог нельзя. Клиент самостоятельно выбирает тот вариант скидки, который для него выгоднее.

★ Можно ли частично выкупить товар из заказа?

Частичный выкуп товаров из посылки невозможен.

★ Обязан ли клиент выкупать забронированные товары?

Бронь товаров не обязывает клиента к выкупу заказа. Он вправе отказаться от заказа до того, как курьер доставит посылку адресату.

Лучшие промокоды Аптека Диалог

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