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2 оценки поставлены средняя 5
Интернет-магазин с доставкой в 174 города России предлагает скидки, акции, бесплатную доставку и промокоды от Flor2u на букеты и подарки родным, друзьям и любимым. В ассортименте различные сорта роз, тюльпаны, ромашки, герберы, хризантемы, гвоздики, гортензии, лилии, орхидеи, маттио ... лы и другие экзотические цветы в составе букетов и поштучно. Все композиции составляются профессиональными флористами, чтобы поздравить близких людей с днем рождения, свадьбой, Днем матери и другим событием.
Юридический адрес:
Москва, Павловская, дом 27, стр. 3
Электронная почта:
info@flor2u.ru
Телефон:
+7-800-600-43-60
Соц. сети:
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Магазин Flor2u, основанный более 6 лет назад, сегодня лидирует в сегменте продажи цветов, доставляя букеты в 174 города России. Профессиональные флористы салона всегда рады помочь клиенту с выбором подходящей цветочной композиции ко дню рождения, свадебному торжеству, романтическому свиданию и другому поводу. Сделать заказ в Flor2u можно в любое время суток, ведь салоны и курьерская служба работают круглосуточно.
Компания сотрудничает с надежными поставщиками цветов напрямую без посредников, что обеспечивает свежесть готовых композиций и каждого цветка в отдельности. Магазин гарантирует, что букеты простоят минимум 5 дней, а в противном случае магазин вернет деньги или заменит товар.
Салон держит цены на низком уровне и постоянно проводит акции и дарит выгодные промокоды на скидку. Пользуясь спецпредложениями магазина Flor2u, можно сэкономить существенную сумму на сюрпризе близкому человеку.
В топе самых популярных товаров интернет-магазина традиционно лидируют розы. В ассортименте пионовидные, Кения, радужные, синие и даже черные розы. К празднику 8 Марта пальма первенства по популярности переходит к тюльпанам. Белые, красные, желтые, сиреневые – здесь есть весенние цветы разных сортов и расцветок на любой вкус.
Кроме традиционных роз, тюльпанов, хризантем, гвоздик, ромашек и лилий, здесь большой ассортимент экзотических растений: альстромерий, калл, маттиол, орхидей, ранункулюсов, суккулентов и других цветов.
Другая популярная группа товаров – готовые цветочные композиции. В онлайн-бутике можно заказать букеты в форме сердца, композиции в коробках и корзинах. Такие решения идеально подходят для вручения в ресторане или на торжестве, где может не оказаться вазы для цветов.
Еще одна интересная категория – букеты из сухоцветов, которые выглядят оригинально и хранится дольше живых композиций. А еще здесь можно заказать уникальные и персональные подарки для любимых и друзей. В частности, пледы, мягкие игрушки, топперы, конфеты к букетам, открытки и воздушные шары.
Для удобства пользователей все товары в каталоге распределены по поводам: рождение малыша, свадебное торжество, свидание, выписка из роддома, день влюбленных и по другим событиям. Также клиент с помощью флористов или самостоятельно может составить свой уникальный букет, выбрав цветы поштучно.
Каждому новому покупателю магазин предлагает участие в программе лояльности, где можно накопить кэшбэк-бонусы для следующих покупок. Все, что для этого нужно, – зарегистрироваться в программе и делать заказы. Размер кэшбэка достигает 10% с покупки, и впоследствии им можно оплатить до 50% стоимости новых заказов.
Кроме как за собственные покупки, получить бонусы можно за заказы друзей, сделанные с применением реферального промокода, который присваивается участнику программы лояльности. При этом важно, чтобы для друга это была первая покупка. Также пользователям, зарегистрированным в бонусной программе, начисляются подарочные баллы и рассылаются индивидуальные коды на скидку.
В дневное время транспортные услуги по Москве и в пределах 8 километров от столицы совершенно бесплатны. Курьер привезет букет по любому указанному адресу максимально бережно.
Чтобы заказать курьерскую доставку анонимно, нужно сообщить имя и номер мобильного телефона получателя. Сотрудники салона свяжутся с адресатом и договорятся о времени встречи для вручения букета. При этом получатель не узнает о дарителе, если тот не подпишет открытку своим именем.
Интернет-магазин предлагает множество способов оплаты:
наличными или картой при получении;
банковской картой Visa, MasterCard и Maestro;
с электронных кошельков WebMoney, Qiwi, Кошелек Элекснет, Telepay, ЮMoney, EasyPay, Деньги Mail.ru, PayPal, Единый кошелек;
через платежные терминалы Элекснет, Qiwi, Кассира.нет, Мобил-элемент;
со счета мобильного телефона Билайн, МТС, Теле2;
через интернет-банкинг Альфа-Банк, Интеза, Русский Стандарт, Промсвязьбанк, ВТБ и многих других.
Владельцы iPhone могут оплатить заказ через приложение ROBOKASSA, которое легко устанавливается из каталога iTunes.
Клиент вправе отказаться от получения заказа в момент доставки, если букет оказался дефектным. Букеты с живыми цветами надлежащего качества возврату и обмену не подлежат в соответствии с Законом «О защите прав потребителей».
Скидочные купоны, опубликованные на этом сайте, содержат промокоды и описание акций. В первом случае при клике на спецпредложение код копируется в буфер обмена автоматически, а пользователь перенаправляется в интернет-магазин. Во втором варианте при нажатии на купон клиент переходит сразу на страницу с акционным товаром, при этом ввод промокода не требуется.
Для активации кода потребуется:
Выбрать купон, кликнуть на спецпредложение.
Перейти в интернет-магазин Flor2u и добавить товар в корзину.
Указать имя и номер телефона.
Ввести адрес, выбрать промежуток времени доставки и нажать «Далее».
Указать имя получателя и его номер телефона.
Выбрать способ оплаты и вставить промокод в специальном поле, а потом нажать на кнопку «Оформить заказ».
Если промокод применен верно, цена заказа снизится на указанную скидку.
Да. Для этого нужно указать эту просьбу в комментарии к заказу или сообщить о таком желании в устной форме оператору.
Да, получатель может узнать об отправителе только из подписанной отправителем открытки.
Абсолютно. Все платежи на сайте Flor2u проводятся через ROBOKASSA или PayOnline, что гарантирует анонимность транзакций.
Да, абонентам российских мобильных сетей приходит SMS о доставке букета получателю.
Да, но в отдельных случаях по согласованию с клиентом некоторые элементы могут быть заменены.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Промокод Flor2u дарит 40% на первый заказ в приложении
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