Онлайн-магазин Flor2u

Магазин Flor2u, основанный более 6 лет назад, сегодня лидирует в сегменте продажи цветов, доставляя букеты в 174 города России. Профессиональные флористы салона всегда рады помочь клиенту с выбором подходящей цветочной композиции ко дню рождения, свадебному торжеству, романтическому свиданию и другому поводу. Сделать заказ в Flor2u можно в любое время суток, ведь салоны и курьерская служба работают круглосуточно.

Компания сотрудничает с надежными поставщиками цветов напрямую без посредников, что обеспечивает свежесть готовых композиций и каждого цветка в отдельности. Магазин гарантирует, что букеты простоят минимум 5 дней, а в противном случае магазин вернет деньги или заменит товар.

Салон держит цены на низком уровне и постоянно проводит акции и дарит выгодные промокоды на скидку. Пользуясь спецпредложениями магазина Flor2u, можно сэкономить существенную сумму на сюрпризе близкому человеку.

Ассортимент и популярные товары интернет-магазина Flor2u

В топе самых популярных товаров интернет-магазина традиционно лидируют розы. В ассортименте пионовидные, Кения, радужные, синие и даже черные розы. К празднику 8 Марта пальма первенства по популярности переходит к тюльпанам. Белые, красные, желтые, сиреневые – здесь есть весенние цветы разных сортов и расцветок на любой вкус.

Кроме традиционных роз, тюльпанов, хризантем, гвоздик, ромашек и лилий, здесь большой ассортимент экзотических растений: альстромерий, калл, маттиол, орхидей, ранункулюсов, суккулентов и других цветов.

Другая популярная группа товаров – готовые цветочные композиции. В онлайн-бутике можно заказать букеты в форме сердца, композиции в коробках и корзинах. Такие решения идеально подходят для вручения в ресторане или на торжестве, где может не оказаться вазы для цветов.

Еще одна интересная категория – букеты из сухоцветов, которые выглядят оригинально и хранится дольше живых композиций. А еще здесь можно заказать уникальные и персональные подарки для любимых и друзей. В частности, пледы, мягкие игрушки, топперы, конфеты к букетам, открытки и воздушные шары.

Для удобства пользователей все товары в каталоге распределены по поводам: рождение малыша, свадебное торжество, свидание, выписка из роддома, день влюбленных и по другим событиям. Также клиент с помощью флористов или самостоятельно может составить свой уникальный букет, выбрав цветы поштучно.

Программа лояльности онлайн-салона Flor2u

Каждому новому покупателю магазин предлагает участие в программе лояльности, где можно накопить кэшбэк-бонусы для следующих покупок. Все, что для этого нужно, – зарегистрироваться в программе и делать заказы. Размер кэшбэка достигает 10% с покупки, и впоследствии им можно оплатить до 50% стоимости новых заказов.

Кроме как за собственные покупки, получить бонусы можно за заказы друзей, сделанные с применением реферального промокода, который присваивается участнику программы лояльности. При этом важно, чтобы для друга это была первая покупка. Также пользователям, зарегистрированным в бонусной программе, начисляются подарочные баллы и рассылаются индивидуальные коды на скидку.

Варианты доставки из салона Flor2u

В дневное время транспортные услуги по Москве и в пределах 8 километров от столицы совершенно бесплатны. Курьер привезет букет по любому указанному адресу максимально бережно.

Чтобы заказать курьерскую доставку анонимно, нужно сообщить имя и номер мобильного телефона получателя. Сотрудники салона свяжутся с адресатом и договорятся о времени встречи для вручения букета. При этом получатель не узнает о дарителе, если тот не подпишет открытку своим именем.

Способы оплаты

Интернет-магазин предлагает множество способов оплаты:

наличными или картой при получении;

банковской картой Visa, MasterCard и Maestro;

с электронных кошельков WebMoney, Qiwi, Кошелек Элекснет, Telepay, ЮMoney, EasyPay, Деньги Mail.ru, PayPal, Единый кошелек;

через платежные терминалы Элекснет, Qiwi, Кассира.нет, Мобил-элемент;

со счета мобильного телефона Билайн, МТС, Теле2;

через интернет-банкинг Альфа-Банк, Интеза, Русский Стандарт, Промсвязьбанк, ВТБ и многих других.

Владельцы iPhone могут оплатить заказ через приложение ROBOKASSA, которое легко устанавливается из каталога iTunes.

Возврат неподошедшего товара

Клиент вправе отказаться от получения заказа в момент доставки, если букет оказался дефектным. Букеты с живыми цветами надлежащего качества возврату и обмену не подлежат в соответствии с Законом «О защите прав потребителей».