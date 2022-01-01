Общеобразовательная платформа Фоксфорд

Онлайн-школа Фоксфорд — это современная обучающая платформа для школьников всех возрастов и уровней подготовки, абитуриентов вузов и пользователей, стремящихся к новым знаниям. Обучение проходит как в онлайн-классах, так и индивидуально. Среди лекторов курсов — ведущие преподаватели МГУ, ВШЭ, МФТИ и других топовых учебных заведений.

Проект Foxford является резидентом российской силиконовой долины «Сколково», а среди его партнеров отмечены Яндекс, Сбербанк, РайффайзенБанк, МФТИ, Одноклассники, МГУ и др.

Для учеников Foxford разработано несколько вариантов обучения: курсы, уроки в мини-классах, индивидуальные занятия с репетитором, домашние задания, экстернальное обучение. Заниматься с преподавателями можно на любом гаджете, подключенном к интернету, будь то планшет, смартфон или ПК. Лучшим показателем успешности школы являются ее выпускники, трудоустроенные в крупные компании.

В онлайн-школе можно найти специальные предложения на оплату курсов со скидкой. Все актуальные купоны Фоксфорд собраны на этой странице. Воспользоваться дисконтом могут как новые, так и постоянные клиенты.