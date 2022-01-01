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Промокоды Foxford на Август

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Обучение в Фоксфорд со скидкой по промокоду

Ученики онлайн-школы могут готовиться к экзаменам, догонять школьную программу, изучать дополнительные направления с преподавателями ведущих вузов страны. Заниматься можно в мини-группах, индивидуально и даже перенеся в онлайн-формат обычные занятия в школе. Кроме программ для школь ... ников, платформа предлагает курсы повышения квалификации для педагогов и тренинги для родителей. Сэкономить на обучении помогают промокоды в Foxford, а также множественные акции, проходящие в школе.


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Контакты Foxford

Юридический адрес:
г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стр. 6

Электронная почта:
ask@foxford.ru

Телефон:
+7 (495) 120-04-34

Соц. сети:

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Специальные предложения от Foxford

Общеобразовательная платформа Фоксфорд

Онлайн-школа Фоксфорд — это современная обучающая платформа для школьников всех возрастов и уровней подготовки, абитуриентов вузов и пользователей, стремящихся к новым знаниям. Обучение проходит как в онлайн-классах, так и индивидуально. Среди лекторов курсов — ведущие преподаватели МГУ, ВШЭ, МФТИ и других топовых учебных заведений.

Проект Foxford является резидентом российской силиконовой долины «Сколково», а среди его партнеров отмечены Яндекс, Сбербанк, РайффайзенБанк, МФТИ, Одноклассники, МГУ и др.

Для учеников Foxford разработано несколько вариантов обучения: курсы, уроки в мини-классах, индивидуальные занятия с репетитором, домашние задания, экстернальное обучение. Заниматься с преподавателями можно на любом гаджете, подключенном к интернету, будь то планшет, смартфон или ПК. Лучшим показателем успешности школы являются ее выпускники, трудоустроенные в крупные компании.

В онлайн-школе можно найти специальные предложения на оплату курсов со скидкой. Все актуальные купоны Фоксфорд собраны на этой странице. Воспользоваться дисконтом могут как новые, так и постоянные клиенты.

Чему учат в Foxford

Основной упор обучающих программ онлайн-платформы сделан на подготовку школьников к ЕГЭ, ОГЭ и олимпиадам. Учебные курсы включают более 10 профильных предметов, которые делятся на программы для младшей, средней и старшей школы. Ученикам предлагается несколько вариантов форм обучения: самостоятельное по видеоматериалам (без физического присутствия преподавателя), индивидуальные занятия и групповое обучение.

В отельную категорию вынесена подготовка дошкольников, обучение иностранным языкам, программированию и курсы IT. Для дошкольников Фоксфорд предлагает услуги логопеда и занятия по развитию логического мышления у детей. Подготовка к школе включает обучение чтению, письму, также можно пройти курс развивающих программ. Среди топовых направлений — компьютерная грамотность, биология и естественные науки, «Лаборатория юного гения», тело человека, физическая культура, основы безопасности в разных жизненных ситуациях. 

Обучение проходит в игровой форме, что позволяет детям с энтузиазмом готовиться к школе и быстрее адаптироваться к ней. Если родители не уверены в направлении, которое хотят выбрать для ребенка, на платформе есть возможность получить консультацию специалиста. Он ответит на все вопросы и поможет с выбором программы. На специализированные уроки платформы можно найти промокод и получить занятие бесплатно или со скидкой. 

На платформе также могут пройти подготовку и повысить свою квалификацию учителя и репетиторы. В открытом доступе находятся материалы подготовки к урокам, которыми могут воспользоваться преподаватели в своей дальнейшей работе.

Клиенты Foxford могут пройти бесплатное тестирование, поучаствовать в интерактивных играх, посетить бесплатные открытые уроки. На понравившийся курс или программу обучения ученики школы и новые клиенты могут получить скидку, используя купоны Фоксфорд с нашего сайта.

Специальные предложения для клиентов Фоксфорд

Чтобы получить дисконт на обучение в онлайн-школе, необходимо воспользоваться специальными предложениями от компании:

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Как использовать промокод на скидку на обучающей платформе

Актуальный купон, доступный на нашем сайте, дает гарантированную скидку на курс, лекцию, учебные материалы на платформе Foxford. Чтобы его активировать и получить скидку, необходимо:

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  3. Зарегистрироваться на сайте Foxford и выбрать из списка учебных программ подходящий курс.

  4. Кликнуть «Программа и подробности». На открывшейся странице следует ознакомиться с программой курса и профилем преподавателя. Чтобы ученик мог пройти бесплатный урок и оценить методику преподавания, действует предложение «Начать учиться бесплатно». Если курс понравился, нужно кликнуть по кнопке «Купить курс», чтобы он попал в корзину.

  5. На странице оплаты вставить купон Foxford в специальное поле, чтобы стоимость отразилась с учетом скидки.

 

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  1. Оплатить программу обучения.

 

Почему скидка может не сработать: если код купона уже был активирован, данный курс не участвует в акции по промокоду или срок проведения акции уже закончился.

 

Часто задаваемые вопросы про Foxford

★ Кто ведет занятия в школе Foxford?

Уроки ведут преподаватели из МГУ, НИУ ВШЭ, МФТИ и МГТУ им. Н. Э. Баумана.

★ Какие направления обучения есть в Foxford?

На платформе можно обучаться физике, математике, информатике, языкам, литературе, искусству, обществознанию, биологии, истории и другим дисциплинам.

★ Как можно следить за всеми актуальными дисконтными предложениями Foxford?

По мере выхода новых акций и спецпредложений они появляются на этой странице.

★ Что делать, если к заказу Foxford не получается применить промокод?

В таком случае нужно убедиться, что акция все еще действует и в корзине находятся только курсы, участвующие в предложении.

★ Можно ли оформить заказ в Foxford без регистрации?

Нет, для оформления покупки курса или пакета услуг понадобится авторизоваться на сайте.

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