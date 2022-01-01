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31 оценка поставлена средняя 4.4
Ученики онлайн-школы могут готовиться к экзаменам, догонять школьную программу, изучать дополнительные направления с преподавателями ведущих вузов страны. Заниматься можно в мини-группах, индивидуально и даже перенеся в онлайн-формат обычные занятия в школе. Кроме программ для школь ... ников, платформа предлагает курсы повышения квалификации для педагогов и тренинги для родителей. Сэкономить на обучении помогают промокоды в Foxford, а также множественные акции, проходящие в школе.
Юридический адрес:
г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стр. 6
Электронная почта:
ask@foxford.ru
Телефон:
+7 (495) 120-04-34
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Онлайн-школа Фоксфорд — это современная обучающая платформа для школьников всех возрастов и уровней подготовки, абитуриентов вузов и пользователей, стремящихся к новым знаниям. Обучение проходит как в онлайн-классах, так и индивидуально. Среди лекторов курсов — ведущие преподаватели МГУ, ВШЭ, МФТИ и других топовых учебных заведений.
Проект Foxford является резидентом российской силиконовой долины «Сколково», а среди его партнеров отмечены Яндекс, Сбербанк, РайффайзенБанк, МФТИ, Одноклассники, МГУ и др.
Для учеников Foxford разработано несколько вариантов обучения: курсы, уроки в мини-классах, индивидуальные занятия с репетитором, домашние задания, экстернальное обучение. Заниматься с преподавателями можно на любом гаджете, подключенном к интернету, будь то планшет, смартфон или ПК. Лучшим показателем успешности школы являются ее выпускники, трудоустроенные в крупные компании.
В онлайн-школе можно найти специальные предложения на оплату курсов со скидкой. Все актуальные купоны Фоксфорд собраны на этой странице. Воспользоваться дисконтом могут как новые, так и постоянные клиенты.
Основной упор обучающих программ онлайн-платформы сделан на подготовку школьников к ЕГЭ, ОГЭ и олимпиадам. Учебные курсы включают более 10 профильных предметов, которые делятся на программы для младшей, средней и старшей школы. Ученикам предлагается несколько вариантов форм обучения: самостоятельное по видеоматериалам (без физического присутствия преподавателя), индивидуальные занятия и групповое обучение.
В отельную категорию вынесена подготовка дошкольников, обучение иностранным языкам, программированию и курсы IT. Для дошкольников Фоксфорд предлагает услуги логопеда и занятия по развитию логического мышления у детей. Подготовка к школе включает обучение чтению, письму, также можно пройти курс развивающих программ. Среди топовых направлений — компьютерная грамотность, биология и естественные науки, «Лаборатория юного гения», тело человека, физическая культура, основы безопасности в разных жизненных ситуациях.
Обучение проходит в игровой форме, что позволяет детям с энтузиазмом готовиться к школе и быстрее адаптироваться к ней. Если родители не уверены в направлении, которое хотят выбрать для ребенка, на платформе есть возможность получить консультацию специалиста. Он ответит на все вопросы и поможет с выбором программы. На специализированные уроки платформы можно найти промокод и получить занятие бесплатно или со скидкой.
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Кликнуть «Программа и подробности». На открывшейся странице следует ознакомиться с программой курса и профилем преподавателя. Чтобы ученик мог пройти бесплатный урок и оценить методику преподавания, действует предложение «Начать учиться бесплатно». Если курс понравился, нужно кликнуть по кнопке «Купить курс», чтобы он попал в корзину.
На странице оплаты вставить купон Foxford в специальное поле, чтобы стоимость отразилась с учетом скидки.
Оплатить программу обучения.
Почему скидка может не сработать: если код купона уже был активирован, данный курс не участвует в акции по промокоду или срок проведения акции уже закончился.
Уроки ведут преподаватели из МГУ, НИУ ВШЭ, МФТИ и МГТУ им. Н. Э. Баумана.
На платформе можно обучаться физике, математике, информатике, языкам, литературе, искусству, обществознанию, биологии, истории и другим дисциплинам.
По мере выхода новых акций и спецпредложений они появляются на этой странице.
В таком случае нужно убедиться, что акция все еще действует и в корзине находятся только курсы, участвующие в предложении.
Нет, для оформления покупки курса или пакета услуг понадобится авторизоваться на сайте.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
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