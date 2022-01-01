промокод geekbrains

Кратко о сервисе Гик Брейнс

На популярном образовательном портале можно с нуля освоить новую IT-профессию. Проект был создан в 2010 году как школа программирования, но сегодня платформа предлагает множество учебных программ по разным направлениям, от маркетинга до дизайна. Среди них есть бесплатные курсы и полезные материалы, а также выгодные предложения для новых клиентов.

В Geekbrains преподают специалисты из крупных компаний, имеющие образование и серьезный опыт работы по своему профилю. Каждый урок заканчивается практическим заданием, которое помогают выполнять наставники и комментируют преподаватели. Каждый студент оканчивает обучение с дипломом о профпереподготовке или удостоверением о повышении квалификации, а также именным электронным сертификатом.

При этом онлайн-школа дает дополнительные гарантии трудоустройства. Geekbrains помогает со стажировкой, предоставляет вакансии от компаний-партнеров и берет на работу выпускников. По условиям некоторых курсов сервис возвращает деньги за обучение, если не трудоустроит студента. Кроме того, в сообществе Гик Брейнс любой ученик может собрать свою команду для запуска стартапа.

За годы существования портала здесь прошли обучение более 4,6 миллиона человек.