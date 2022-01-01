промокод geekbrains

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Промокоды GeekBrains на Август

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ИТ-курсы со скидкой в Гик Брейнс

Образовательная платформа предлагает обучение по трем основным направлениям — программированию, дизайну и маркетингу. Здесь можно получать персональные консультации, пользоваться бесплатными материалами, общаться с единомышленниками и разбирать сложные вопросы на форуме. Использова ... ние промокодов в GeekBrains и участие в акциях платформы снижают цену обучения. Выбрав вариант дисконта на нашем сайте, посетители могут платить меньше за получение актуальной профессии и трудоустройство в сфере ИТ.


Посетить GeekBrains
Контакты GeekBrains

Электронная почта:
support@geekbrains.ru

Соц. сети:

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Специальные предложения от GeekBrains

Кратко о сервисе Гик Брейнс

На популярном образовательном портале можно с нуля освоить новую IT-профессию. Проект был создан в 2010 году как школа программирования, но сегодня платформа предлагает множество учебных программ по разным направлениям, от маркетинга до дизайна. Среди них есть бесплатные курсы и полезные материалы, а также выгодные предложения для новых клиентов.

В Geekbrains преподают специалисты из крупных компаний, имеющие образование и серьезный опыт работы по своему профилю. Каждый урок заканчивается практическим заданием, которое помогают выполнять наставники и комментируют преподаватели. Каждый студент оканчивает обучение с дипломом о профпереподготовке или удостоверением о повышении квалификации, а также именным электронным сертификатом.

При этом онлайн-школа дает дополнительные гарантии трудоустройства. Geekbrains помогает со стажировкой, предоставляет вакансии от компаний-партнеров и берет на работу выпускников. По условиям некоторых курсов сервис возвращает деньги за обучение, если не трудоустроит студента. Кроме того, в сообществе Гик Брейнс любой ученик может собрать свою команду для запуска стартапа.

За годы существования портала здесь прошли обучение более 4,6 миллиона человек.

Ассортимент курсов и интенсивов Geekbrains

Образовательная платформа предлагает несколько типов программ обучения, которые отличаются длительностью и насыщенностью. Можно выбрать факультет Geekuniversity (углубленное изучение специальности на протяжении 10–18 месяцев) или профессию (интенсивную программу для быстрого старта за 3–12 месяцев). Также студентам Geekbrains доступны короткие курсы, содержащие около 10 уроков, и однодневные интенсивы на интересные темы.

В магазине сервиса можно на выгодных условиях купить курсы по специальностям:

 

  • разработчик, тестировщик, проджект-менеджер, продакт-менеджер, инженер умных устройств, специалист по информационной безопасности;

  • продуктовый, финансовый, бизнес-, маркетинговый, веб- или системный аналитик;

  • интернет-маркетолог, SMM-менеджер, редактор и копирайтер, таргетолог;

  • UX/UI, веб-, моушн-, гейм-, графический, ландшафтный и интерьерный дизайнер;

  • IT-рекрутер, HR;

  • дизайнер звука, видеомонтажер, 3D-художник, режиссер.


А для того, чтобы узнать свой уровень знаний по любой из профессий, студентам Гик Брейнс предлагается пройти бесплатные тесты.

Акции и промокоды

На сайте магазина действует множество дополнительных скидок и специальных предложений, помогающих сделать покупку любой программы обучения по выгодной цене.

Акции, действующие на отдельные профессии, указываются прямо в каталоге курсов. Кроме того, при оформлении заявки можно выбрать один из нескольких пакетов обучения с разной стоимостью и оплату в рассрочку.

Также получить любую профессию со скидкой можно, воспользовавшись промокодом. Нашим сервисом публикуются лучшие скидочные купоны, которые действуют на образовательной платформе.

Онлайн-школа Geekbrains предлагает дополнительную выгоду 20% при оплате одним платежом, а также может предоставить грант, который погашает до 50% от стоимости курса. Помесячная оплата обучения с учетом скидок по такому гранту получается на 2–3 тысячи рублей дешевле.

Еще одно интересное предложение распространяется на «Цифровые профессии» Гик Брейнс. Можно подать заявку на сайте госуслуг, и государство оплатит от 50 до 100% от стоимости курсов из этого раздела.

Помимо этого, на образовательном портале можно получать новые знания, не потратив ни копейки. Для этого воспользуйтесь бесплатными занятиями, интенсивами и вебинарами, а также базой знаний с бесплатными материалами.

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Часто задаваемые вопросы про GeekBrains

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★ Какие гарантии трудоустройства предлагает платформа?

Все выпускники курсов получают помощь в поиске работодателя. По некоторым отдельным программам компания трудоустраивает абсолютно всех учеников и гарантирует им интересную работу по новой специальности.

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Для этого можно воспользоваться бесплатной помощью в выборе профессии или пройти тесты на сайте.

Лучшие промокоды GeekBrains

Тип купонаОписаниеКод
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СкидкаПрограммы обучения по ИТ архитектуре со скидками до 45%не требуется
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СкидкаСтаньте HR (Human Resources) аналитиком с выгодой 25%не требуется
СкидкаКупон GeekBrains: -25% на курс "Игровой аналитик"не требуется
СкидкаПрофессия Разработчик игр на Unity с дисконтом 35%не требуется

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