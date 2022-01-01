  1. Промокоды
  2. Магазины
  3. Hobby Games

Промокоды Hobby Games на Август 2022

Настольные игры в магазине Hobby Games по акции. Актуальных купонов: 29

50%
купон

Скидка
Сувениры World of Tanks с выгодой до 50%
Истекает через 106 дней Открыть Акцию

50%
купон

Скидка
Фигурки и модели с дисконтом до 50%
Истекает через 84 дня Открыть Акцию

40%
купон

Скидка
Скидка 40% на ключ доступа к компьютерной игре «Pathfinder: Wrath of the Righteous» в Steam
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

25%
купон

Скидка
Экономия 25% на настольные игры по купону Hobby Games
Истекает через 14 дней Открыть Акцию

25%
купон

Скидка
Комплекты игр для компании с дисконтом 25% по промокоду Hobby Games
Истекает через 42 дня Открыть Акцию

25%
купон

Скидка
Скидка 25% на настольную игру для взрослых «50 свиданий» по купону Hobby Games
Истекает через 1 день Открыть Акцию

20%
купон

Скидка
Хиты настольных карточных игр с выгодой до 20%
Истекает через 77 дней Открыть Акцию

20%
купон

Скидка
Магические игры MTG с экономией 20% по промокоду Hobby Games
Истекает через 49 дней Открыть Акцию

20%
купон

Скидка
Дисконт до 20% на коллекционные карточные игры по купону Hobby Games
Истекает сегодня Открыть Акцию

20%
купон

Скидка
Скидка 20% на 36 драфт-бустеров Kamigawa: Neon Dynasty
Истекает сегодня Открыть Акцию

15%
купон

Скидка
Скидки до 15% на настольные командные игры по купону Hobby Games
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

2990Р
купон

Скидка
Войны Ктулху от 2990 рублей с дополнительными карточками
Истекает через 48 дней Открыть Акцию

2990Р
купон

Скидка
Настольная ролевая игра «Легенда Пяти Колец» от Hobby Games всего за 2990 рублей
Истекает через 1 день Открыть Акцию

990Р
купон

Скидка
Большой выбор настольных игр из серии «Игра Престолов» от 990 рублей по промокоду Hobby Games
Истекает сегодня Открыть Акцию

990Р
купон

Скидка
Дополнения для настольной игры «Игра Престолов» от 990 рублей по промокоду Hobby Games
Истекает через 1 день Открыть Акцию

950Р
купон

Скидка
Спортивные товары для детей от 950 рублей по купону Hobby Games
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

795Р
купон

Скидка
Большой выбор наборов для фокусов от 795 рублей по купону Hobby Games
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

790Р
купон

Скидка
Коллекция настольных карточных игр «Ужас Аркхэма» от 790 рублей по купону Hobby Games
Истекает сегодня Открыть Акцию

490Р
купон

Скидка
Миниатюры для настольных ролевых игр от 490 рублей по купону Hobby Games
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

390Р
купон

Скидка
Бестселлер по лучшей цене по купону Hobby Games! Карточная игра "Свинтус" от 390 рублей
Истекает сегодня Открыть Акцию

350Р
купон

Скидка
Огромный выбор пазлов для любителей головоломок от 350 рублей по купону Hobby Games
Истекает сегодня Открыть Акцию

350Р
купон

Скидка
Огромнейший выбор замысловатых деревянных пазлов от 350 рублей по купону Hobby Games
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

260Р
купон

Скидка
Познавательные и эффектные химические опыты для обучения ребенка от 260 рублей по купону Hobby Games
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

250Р
купон

Скидка
Ролевые игры 18+ от 250 рублей по купону Hobby Games
Истекает через 111 дней Открыть Акцию

140Р
купон

Скидка
Большой выбор детских головоломок от 140 рублей по купону Hobby Games
Истекает сегодня Открыть Акцию

140Р
купон

Скидка
Игры-головоломки для детей от 140 рублей по купону Hobby Games
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

99Р
купон

Скидка
Огромный выбор настольных приключенческих игр от 99 рублей по промокоду Hobby Games
Истекает сегодня Открыть Акцию

2=1
купон

Скидка
Коллекционная карточная игра Star Wars: Destiny: 2 дисплея по цене 1
Истекает через 21 день Открыть Акцию

лучшее
предложение

Скидка
Копите баллы и оплачивайте до 100% стоимости товара бонусами
Истекает через 209 дней Открыть Акцию

50%
купон

Скидка
Сувениры World of Tanks с выгодой до 50%
Истекает через 106 дней Открыть Акцию

50%
купон

Скидка
Фигурки и модели с дисконтом до 50%
Истекает через 84 дня Открыть Акцию

40%
купон

Скидка
Скидка 40% на ключ доступа к компьютерной игре «Pathfinder: Wrath of the Righteous» в Steam
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

25%
купон

Скидка
Экономия 25% на настольные игры по купону Hobby Games
Истекает через 14 дней Открыть Акцию

25%
купон

Скидка
Комплекты игр для компании с дисконтом 25% по промокоду Hobby Games
Истекает через 42 дня Открыть Акцию

25%
купон

Скидка
Скидка 25% на настольную игру для взрослых «50 свиданий» по купону Hobby Games
Истекает через 1 день Открыть Акцию

20%
купон

Скидка
Хиты настольных карточных игр с выгодой до 20%
Истекает через 77 дней Открыть Акцию

20%
купон

Скидка
Магические игры MTG с экономией 20% по промокоду Hobby Games
Истекает через 49 дней Открыть Акцию

20%
купон

Скидка
Дисконт до 20% на коллекционные карточные игры по купону Hobby Games
Истекает сегодня Открыть Акцию

20%
купон

Скидка
Скидка 20% на 36 драфт-бустеров Kamigawa: Neon Dynasty
Истекает сегодня Открыть Акцию

15%
купон

Скидка
Скидки до 15% на настольные командные игры по купону Hobby Games
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

2990Р
купон

Скидка
Войны Ктулху от 2990 рублей с дополнительными карточками
Истекает через 48 дней Открыть Акцию

2990Р
купон

Скидка
Настольная ролевая игра «Легенда Пяти Колец» от Hobby Games всего за 2990 рублей
Истекает через 1 день Открыть Акцию

990Р
купон

Скидка
Большой выбор настольных игр из серии «Игра Престолов» от 990 рублей по промокоду Hobby Games
Истекает сегодня Открыть Акцию

990Р
купон

Скидка
Дополнения для настольной игры «Игра Престолов» от 990 рублей по промокоду Hobby Games
Истекает через 1 день Открыть Акцию

950Р
купон

Скидка
Спортивные товары для детей от 950 рублей по купону Hobby Games
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

795Р
купон

Скидка
Большой выбор наборов для фокусов от 795 рублей по купону Hobby Games
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

790Р
купон

Скидка
Коллекция настольных карточных игр «Ужас Аркхэма» от 790 рублей по купону Hobby Games
Истекает сегодня Открыть Акцию

490Р
купон

Скидка
Миниатюры для настольных ролевых игр от 490 рублей по купону Hobby Games
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

390Р
купон

Скидка
Бестселлер по лучшей цене по купону Hobby Games! Карточная игра "Свинтус" от 390 рублей
Истекает сегодня Открыть Акцию

350Р
купон

Скидка
Огромный выбор пазлов для любителей головоломок от 350 рублей по купону Hobby Games
Истекает сегодня Открыть Акцию

350Р
купон

Скидка
Огромнейший выбор замысловатых деревянных пазлов от 350 рублей по купону Hobby Games
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

260Р
купон

Скидка
Познавательные и эффектные химические опыты для обучения ребенка от 260 рублей по купону Hobby Games
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

250Р
купон

Скидка
Ролевые игры 18+ от 250 рублей по купону Hobby Games
Истекает через 111 дней Открыть Акцию

140Р
купон

Скидка
Большой выбор детских головоломок от 140 рублей по купону Hobby Games
Истекает сегодня Открыть Акцию

140Р
купон

Скидка
Игры-головоломки для детей от 140 рублей по купону Hobby Games
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

99Р
купон

Скидка
Огромный выбор настольных приключенческих игр от 99 рублей по промокоду Hobby Games
Истекает сегодня Открыть Акцию

2=1
купон

Скидка
Коллекционная карточная игра Star Wars: Destiny: 2 дисплея по цене 1
Истекает через 21 день Открыть Акцию

лучшее
предложение

Скидка
Копите баллы и оплачивайте до 100% стоимости товара бонусами
Истекает через 209 дней Открыть Акцию

Похожие промокоды

Kupibilet

-1829Р

Акция

На самолете из Москвы в Казань от 1829 рублей без пересадок

Amediateka

-70%

Промокод

Amediateka помокод: минус 70% на месячную подписку

Start

-17%

Акция

Выгода 17% при оплате подписки на три месяца

IVI.RU

/

Акция

Лучшие боевики в подписке IVI

Эти купоны истекли, но всё ещё могут сработать

15%
купон

Скидка
Купон Хобби Геймс даёт 15% на наборы настольных игр
Открыть Акцию

50%
купон

Скидка
Hobbygames купон дарит 50% на сувениры World of Tanks
Открыть Акцию

50%
купон

Скидка
Скидка 50% на сувенирную продукцию World of Tanks по купону Hobby Games
Открыть Акцию

15%
купон

Скидка
Скидка на наборы игр до 15% по купону Hobby Games
Открыть Акцию

15%
купон

Скидка
Экономия 15% на настольные игры для детей и подростков
Открыть Акцию

1=2
купон

Скидка
Hobbygames промокод дарит два дисплея по цене одного
Открыть Акцию

Популярные магазины

Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Скидочные купоны магазина HobbyGames

Скидки на наборы, бонусная программа, выгодные акции, актуальные купоны и другие специальные предложения от Хобби Геймс предлагает магазин для любителей настольных игр. На виртуальной витрине более 7000 товаров, среди которых карточные, настольные игры, варгеймы с миниатюрами для де ... тей и взрослых с доставкой на дом. Участники бонусной программы получают подарочные бонусы, копят баллы за покупки, выполнение заданий и меняют их на скидку до 15%. Новым пользователям доступен промокод на первый заказ, который дает право на скидку, а также бесплатная доставка при заказе от определенной суммы.


Посетить Hobby Games
Контакты Hobby Games

Юридический адрес:
Москва ул. Староалексеевская, д. 8, офис № 1

Электронная почта:
sales@hobbygames.ru

Телефон:
+7 (495) 540-43-46

Соц. сети:

vk
Похожие магазины
Tele2
Лабиринт
Буквоед
Toy.ru

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Hobby Games

Об интернет-магазине Хобби Геймс

Об интернет-магазине Хобби Геймс

У популярной сети магазинов Хобби Геймс, в которую входит более 100 салонов в России и странах СНГ, также есть интернет-магазин настольных игр. Здесь даже выгоднее делать покупки, ведь при заказе на сайте можно использовать промокод Hobbygames, а также другие скидки и специальные предложения, которые действуют только онлайн.

В интернет-магазине представлен огромный ассортимент продукции — более 7000 настольных игр. При этом компания постоянно добавляет в каталог актуальные новинки, устанавливает выгодные цены, запускает акции и работает над улучшением сервиса, включая скорость доставки товаров.

Ассортимент магазина Hobbygames

Ассортимент магазина Hobbygames

На сайте интернет-магазина представлены разные виды настольных игр:

  • вечериночные, семейные, приключенческие, стратегические, экономические, книжные и другие игры, наборы и серии;

  • дополнения к популярным развлечениям;

  • продукция компании Games Workshop, включая настольную игру Warhammer;

  • коллекционные и живые карточные игры и аксессуары, а также пазлы и головоломки;

  • настольные ролевые системы;

  • комиксы, журналы, книги и компьютерные игры;

  • аксессуары, сувениры и мерч.

Как приобрести товары со скидкой в магазине Хобби Геймс

Как приобрести товары со скидкой в магазине Хобби Геймс

На сайте компании действует несколько способов получить скидку на ваш заказ. 

Во вкладке «Акции» можно найти выгодные предложения: скидки на наборы игр, распродажу сувенирной продукции или возможность при покупке одного дисплея получить в подарок второй.

Кроме того, в интернет-магазине настольных игр действует бонусная программа. Зарегистрировавшись в ней, можно получить приветственные бонусы, а после этого — копить бонусные баллы, начисляемые при каждой покупке на сайте и в сети магазинов, выполнении специальных заданий и участии в акциях.

Бонусами, каждый из которых равен одному рублю, можно платить за игры и другие товары. Кроме того, покупатели могут экономить благодаря выгодным предложениям и закрытым распродажам, получать подарки и дополнительные бонусные баллы ко дню рождения.

У программы есть три уровня, которые, в зависимости от общей суммы ваших покупок в интернет-магазине настольных игр, обеспечивает кэшбэк в 5%, 7% и 10% от заказа. Если на первом уровне за счет бонусных баллов можно получить скидку до 15% от стоимости покупки, то на втором и третьем уровнях возможна 100% оплата бонусами игр из специального раздела «Товары за бонусы».

Как активировать промокод

Как активировать промокод

Чтобы пользоваться самыми выгодными скидками как на первый заказ настольных игр, так и на каждую покупку в интернет-магазине, выбирайте бесплатные купоны на нашем сайте. Часть специальных предложений направит вас на страницы акций, где уже снижена стоимость товаров. Другие купоны содержат коды скидок, которые нужно указывать при оформлении покупки, чтобы уменьшить стоимость заказа.

Как использовать промокод Hobbygames:

  1. Просмотрите список доступных специальных предложений на нашем сайте и кликните по понравившемуся промокоду.

  2. Скопируйте код купона и откройте каталог интернет-магазина настольных игр.

  3. Выберите развлечение, положите его в корзину и перейдите к оформлению вашей покупки.

  4. Введите символы промокода в поле под итоговой суммой.

  1. Стоимость игры уменьшится, и вы сможете сэкономить на оплате покупки.

На нашем сайте вы найдете все специальные предложения Хобби Геймс и коды скидок, которые актуальны на %month% %year% года.

Как оформить заказ

Как оформить заказ

Для оформления заказа на сайте интернет-магазина настольных игр достаточно ввести свои контактные данные, а также выбрать способ оплаты и доставки.

Можно выбрать доставку товаров в отделение почты или самовывоз из магазинов сети, постаматов и пунктов выдачи СДЭК, Boxberry, PickPoint, «Л-Пост», 5Post либо салонов «Связной». Также доступна доставка курьером магазина настольных игр или сотрудником одной из курьерских служб: обычная либо день в день. Стоимость и срок зависят от вида доставки товаров и региона. Самовывоз из сети магазинов бесплатный. 

Компания предлагает удобные способы оплаты заказа, включая расчет наличными при получении посылки из рук курьера, вывозе игр из почтового отделения, магазина Хобби Геймс или «Связной». На сайте, в магазинах сети и пунктах самовывоза принимаются карточки Visa, MasterCard и Мир. Также возможна оплата выставленного магазином

Часто задаваемые вопросы про Hobby Games

★ Чему равен 1 балл в Хобби Геймс?

1 балл равен 1 рублю скидки.

★ Какова максимальная скидка при оплате бонусами?

Максимальный размер скидки по бонусной программе — 100% от стоимости настольных игр из специального раздела.

★ Промокоды актуальны?

Да, на нашем сайте вы найдете актуальные предложения сети магазинов игр, к которым постоянно добавляются новые скидки.

★ Какой срок действия промокодов на этом сайте?

Чаще всего коды скидок действуют на настольные игры на протяжении месяца, но срок действия каждого из них индивидуален. Он указывается в каждом бесплатном купоне.

Лучшие промокоды Hobby Games

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаСувениры World of Tanks с выгодой до 50%не требуется
СкидкаФигурки и модели с дисконтом до 50%не требуется
СкидкаСкидка 40% на ключ доступа к компьютерной игре «Pathfinder: Wrath of the Righteous» в Steamне требуется
СкидкаЭкономия 25% на настольные игры по купону Hobby Gamesне требуется
СкидкаКомплекты игр для компании с дисконтом 25% по промокоду Hobby Gamesне требуется
СкидкаСкидка 25% на настольную игру для взрослых «50 свиданий» по купону Hobby Gamesне требуется
СкидкаХиты настольных карточных игр с выгодой до 20%не требуется
СкидкаМагические игры MTG с экономией 20% по промокоду Hobby Gamesне требуется
СкидкаДисконт до 20% на коллекционные карточные игры по купону Hobby Gamesне требуется
СкидкаСкидка 20% на 36 драфт-бустеров Kamigawa: Neon Dynastyне требуется

Мы используем файлы cookie. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.