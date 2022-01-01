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Промокоды Красный Карандаш на Август

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Скидка
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1213Р
купон

Скидка
Акварельные краски от семейного бренда «Дедовские краски» для профессиональных художников и начинающих акварелистов от 1213 рублей
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

495Р
купон

Скидка
Книги по развитию и психологии от 495 рублей по купону Красный Карандаш
Истекает через 1 день Открыть Акцию

171Р
купон

Скидка
Колоранты и водно-дисперсионные лакокрасочные материалы ТМ «Аква-Колор» от 171 рубля по купону Красный Карандаш
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

117Р
купон

Скидка
Высококачественная продукция для художников ЗАО «Подольск-АРТ Центр» от 117 рублей
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

113Р
купон

Скидка
Профессиональные художественные материалы «Royal Talens» от 113 рублей
Истекает сегодня Открыть Акцию

112Р
купон

Скидка
Качественные карандаши и сопутствующие аксессуары «Derwent» в ассортименте от 112 рублей
Истекает через 1 день Открыть Акцию

54Р
купон

Скидка
Высококачественная итальянская бумага «Fabriano» для акварели, пастели и офорта от 54 рублей
Истекает через 1 день Открыть Акцию

29Р
купон

Скидка
Большой выбор гелевых и шариковых ручек от 29 рублей по купону Красный Карандаш
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

28Р
купон

Скидка
Высококачественная продукция ЗХК «Невская палитра» для профессиональных художников и любителей творчества от 28 рублей
Истекает через 15 дней Открыть Акцию


купон

Скидка
Высококачественные материалы для художников ТМ «Малевичъ» от 6 рублей по купону Красный Карандаш
Истекает через 10 дней Открыть Акцию

беспл
подарок

Скидка
Туба акварели Rembrandt в подарок при покупке тубы 10 мл

Акция действует, пока не закончатся подарки.

Истекает через 122 дня Открыть Акцию

лучшее
предложение

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Скидки и бонусы на сайте Красный Карандаш

Компания Красный Карандаш объединяет популярные арт-маркеты столицы и Санкт-Петербурга. Здесь можно купить материалы для занятий изобразительным искусством и рукоделием, книги, сувениры, учебные принадлежности и многое другое. Постоянные клиенты получают скидки по бонусной программе ... . После каждой покупки им на карту начисляется кэшбэк в виде баллов. Последние принимают в качестве реальных рублей при оплате последующих заказов. Промокоды в Красном Карандаше тоже в ходу. Применение скидочного кода позволяет снизить цены на товары, не участвующие в акциях магазина.


Посетить Красный Карандаш
Контакты Красный Карандаш

Юридический адрес:
115172, город Москва, улица Большие Каменщики, дом 4

Электронная почта:
shop@krasniykarandash.ru

Телефон:
8 (800) 301-30-80

Соц. сети:

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Специальные предложения от Красный Карандаш

Красный Карандаш — товары для художников всех возрастов

Датой рождения сети арт-маркетов Красный Карандаш считается 1 декабря 2013 года. Именно в этот день состоялось официальное объединение нескольких известных салонов столицы в единое бизнес-сообщество. Сегодня в Москве и Санкт-Петербурге работает 6 розничных магазинов, в которых художник может не только купить нужный товар, но и пообщаться с духовными единомышленниками.

Есть у компании и свой сайт. В его каталоге представлено более 60 тыс. материалов для занятий живописью, скульптурой и другими видами изобразительного искусства. Красный Карандаш сотрудничает с лучшими производителями России и мира, в числе которых ShinHanArt, Fabriano, «Невская палитра», Winsor & Newton. В интернет-магазине регулярно проходят акции со скидками, клиентам также дарят бонусы по программе лояльности и промокодам.

Какие товары и услуги доступны на сайте

В каталоге магазина Красный Карандаш найдется все, что может понадобиться творческому человеку:

  • канцелярские и школьные принадлежности;

  • холсты, краски, кисти, рамы, мольберты и прочее для занятий живописью;

  • материалы и инструменты для лепки, скульптуры, линогравюры, рукоделия;

  • товары для черчения;

  • книги, сувениры и многое другое.

В разделе Sale собраны дисконтные предложения. Для наглядного отображения величины скидки рядом с новой ценой указана старая. Для ускорения поиска предлагают пользоваться фильтрами: по типу товара, цене, бренду и т. д. Если нужны эксклюзивные рамки и багеты, их можно заказать в мастерской «Арт-рама», контакты которой есть на сайте продавца (только для Москвы). 

Бонусная программа магазина 

После первой покупки на сайте или в арт-маркете Красный Карандаш можно получить бонусную карту. На нее будут зачисляться баллы — виртуальные рубли для частичной оплаты заказов в дальнейшем. Приветственный бонус, равный половине от суммы чека, приходит на карту сразу. Размер вознаграждения за покупку (кэшбэка) зависит от статуса участника. Переход на новый уровень происходит после преодоления очередной «несгораемой» суммы, потраченной покупателем со времени его первого заказа. 

Баллы не начисляются, если товар продается со скидкой по акции или промокоду либо оплачивается подарочным сертификатом. Если при покупке используется бонусная карта, кэшбэк рассчитывают только для дисконтной цены. Участникам программы также дарят индивидуальные подарки. Для оплаты баллами на сайте нужно в корзине поставить галочку напротив «Оплатить часть заказа бонусами» и ввести номер карты. В розничных магазинах достаточно назвать телефон, привязанный к программе, и продиктовать присланный SMS-пароль. Еще можно установить на смартфон Wallet-карту, позволяющую рассчитываться на кассе без кода подтверждения. На нее сразу начисляют приветственные баллы.

Как оплатить покупку

Красный Карандаш предлагает клиентам несколько вариантов оплаты. При получении заказа от курьера или в отделении перевозчика принимают наличные и карты (лучше уточнять). При покупке в розничном магазине можно также рассчитаться подарочным сертификатом. Такие карты разных номиналов продаются на сайте. Сертификат рассчитан только на одну покупку. Если сумма чека меньше номинала, оставшиеся средства сгорают, если больше — нужно будет доплатить.

При заказе наложенного платежа обычно берут комиссию. Оплата при оформлении избавляет от ненужных расходов. Принимаются карты Мир, Visa, MasterCard. Операции проводятся через шлюз «Корпоративный» Совкомбанка, конфиденциальность личной информации гарантируется. Юридическим лицам доступен безналичный расчет, но только при полной предоплате (кроме бюджетных организаций).

Условия доставки

Жители Москвы и Санкт-Петербурга могут забрать посылку в розничном магазине Красный Карандаш. Доступна также доставка курьером. В других городах России заказы выдают в отделениях Почты России, салонах «Связной», пунктах выдачи и постаматах PickPoint. Курьерская служба готова привезти товар по указанному адресу. Зарубежным клиентам доставку организует Почта России (международные отправления) или компания PickPoint (в Беларусь и Казахстан).

Как оформить возврат или обмен в интернет-магазине

Товары нормального качества принимают в течение 7 дней с момента покупки. Некоторые позиции возврату не подлежат. Внешний вид, комплектация, упаковка и ярлыки должны сохраниться в начальном виде. К посылке нужно приложить заявление и копию квитанции об оплате. Деньги переведут в течение 20 рабочих дней, отсчет начинается с получения обратной посылки сотрудником компании Красный Карандаш.

Бракованную вещь можно вернуть в течение гарантийного срока — 2 недели для аксессуаров и расходных материалов, 12 месяцев для технически сложных товаров. Если экспертиза подтвердит правоту клиента, он сможет сделать обмен или получить деньги с возмещением расходов на доставку и переговоры. При возврате товара надлежащего качества клиент всегда платит за отправку посылки без компенсации.

Как использовать промокод в интернет-магазине Красный Карандаш

Для активации любого из предложений продавца, собранных на этой странице, не нужно даже регистрироваться. Достаточно скопировать промокод, содержащийся в купоне, и указать его при оформлении покупки. Если код отсутствует, остается перейти по ссылке и следовать дальнейшим указаниям. Однако в большинстве случаев все же просят указать кодовое слово или комбинацию. Порядок действий:

  1. Сохранить промокод и перейти в магазин Красный Карандаш.

  2. Выбрать товар и поместить его в корзину.

  1. Перейти к оформлению заказа.

  2. Вставить промокод в поле «Код для скидки» 

  1. Убедиться в снижении цены и продолжить покупку.

Код купона не сочетается с бонусными баллами и другими скидками.

Часто задаваемые вопросы про Красный Карандаш

★ Где найти бесплатные промокоды для сайта Красный Карандаш?

На этой странице собраны все актуальные купоны магазина.

★ Можно ли получить баллы задним числом за покупки, совершенные до вступления в бонусную программу?

Нет, даже если есть подтверждения факта покупки на сайте или в арт-маркете. Зато точно будет приветственный бонус за первый заказ.

★ Каждый ли может участвовать в бонусной программе?

Да, никаких ограничений по этому поводу не установлено.

★ Можно ли использовать подарочные сертификаты для онлайн-оплаты?

Нет, такие карты принимают только в розничных магазинах.

★ Какие столичные салоны, кроме арт-маркета Красный Карандаш, изначально вошли в состав этой сети?

«Все для Художников», «Строгановка Арт-маркет», «3-Колор» и «Палитра».

Лучшие промокоды Красный Карандаш

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаСкидки до 75% на профессиональные товары для каллиграфии и графики «William Mitchell»не требуется
СкидкаТовары для профессиональных художников от японского бренда «Sakura» с дисконтом до 60%не требуется
СкидкаСкидки до 50% в разделе Sale по купону Красный Карандашне требуется
СкидкаСкидка 40% на резцы и инструменты для линогравюры по купону Красный Карандашне требуется
СкидкаБольшой выбор товаров для начинающих и профессиональных художниов от ТМ «Живописные кисти» со скидкой до 30%не требуется
СкидкаВысококачественные профессиональные маркеры «SKETCHMARKER» с дисконтом до 20%не требуется
СкидкаСскидка 20% на все товары брендов «Kaweco» и «Leuchtturm» по купону Красный Карандашне требуется
СкидкаТовары для художников ТМ «Арткрай» от 2655 рублей по купону Красный Карандашне требуется
СкидкаБольшой выбор приборов для выжигания по дереву от 2346 рублей по купону Красный Карандашне требуется
СкидкаАкварельные краски от семейного бренда «Дедовские краски» для профессиональных художников и начинающих акварелистов от 1213 рублейне требуется

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