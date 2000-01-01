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Оформите подписку «Огонь» и получайте до 15% кэшбека баллами на товары, отмеченные специальными плашками «Огонь».
беспл
доставка
Доставка заказов доступна только для Москвы в пределах МКАД.
4Р
купон
50р
купон
52Р
купон
6Р
купон
13Р
купон
2Р
купон
3Р
купон
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1 оценка поставлена средняя 5
На сайте Ассоциации независимых аптек (АСНА) можно забронировать препараты, медицинские товары, витаминно-минеральные добавки и забрать их в ближайшем пункте самовывоза. Аптеки ассоциации есть по всей России, и ежемесячно к ней присоединяются новые члены. Это позволяет поддерживать ... конкурентные цены и расширять географию присутствия сети. Благодаря акциям, программе лояльности и промокодам в Asna можно экономить на покупках, накапливать баллы и получать скидки.
Юридический адрес:
129226, г. Москва, ул. Докукина, д.16, стр.1, 6 этаж
Электронная почта:
fb@asna.ru
Телефон:
+7 (495) 223-3403
Соц. сети:
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Компания представляет собой не простую локальную сеть, а целую Ассоциацию независимых аптек с быстро растущим количеством представительств. Если на заре своей работы география присутствия была ограничена, то за первые 10 лет, в 2015 году, сеть включала 2500 аптек по всей России. Предложенные инструменты ведения бизнеса и оптимизации внутренних процессов привлекают новых партнеров. Это позволило в 2019 году перешагнуть отметку в 10 тыс. аптек по всей стране.
Начиная с 2017 года компания активно расширяет регионы своего присутствия. Результатом стало открытие новых направлений — в Белоруссии и Казахстане. Своим партнерам ассоциация предлагает доступ к контрактам с производителями, гибкие программные инструменты для реализации эффективных стратегий развития и увеличения прибыли.
Сайт ассоциации аптек работает с 2005 года. Покупатели высоко ценят разнообразие товаров, возможность участвовать в дисконтной программе и применять промокоды для получения скидок.
Наиболее востребованные позиции в магазине ритейлер отмечает надписью «Хит продаж». Такие товары встречаются во всех категориях препаратов и попадают на главную страницу магазина. Для удобства навигации по сайту и поиска нужных лекарств, приборов и инструментов все товары отсортированы по категориям:
Лекарства и БАД — большая категория, включающая лекарственные препараты и биологически активные добавки к рациону питания.
Медицинские изделия — от медицинских приборов и интимных товаров до расходных материалов и функционального белья.
Ортопедия — бандажи, вкладки, средства реабилитации, все для коррекции осанки и сна.
Оптика — очки, линзы, оправы, расходные материалы и аксессуары.
Косметика — ухаживающие и декоративные продукты, парфюмерия, инструменты.
Средства гигиены — от антибактериальных средств до дезодорантов.
Товары для дома — средства для уборки, чистки, ароматерапии, очищения воды и избавления от насекомых.
Мама и малыш — все для будущих родителей, младенцев и материнства.
Питание — пищевые продукты и напитки, спортивное питание.
В зависимости от условий скидочного купона промокод может действовать на весь выбор товаров или ограниченное число позиций. Ассортимент каталога постоянно дополняется и расширяется. Онлайн-аптека часто проводит распродажи, распродает препараты со скидками, а постоянные покупатели могут получать дополнительные выгоды.
Экономить на покупках можно начиная с первого заказа товаров. Для этого можно присоединиться к программе лояльности сети, называющейся Асна Плюс. В таком случае с каждой покупки клиент будет получать определенное количество бонусов. Если покупки совершаются с интервалом не более 30 дней, то и количество начисляемых бонусов увеличивается. Каждый балл приравнивается к 1 рублю. Накопленными бонусами можно рассчитываться за покупки, оплачивая до 99% цены. Особенные условия ждут новых клиентов — за активацию карты они получают сразу несколько сотен баллов на следующие заказы.
Еще один вариант дисконта — программа Асна Экономия. Для участия в ней достаточно добавить в корзину товаров на указанную сумму. Неважно, будет это первая покупка или один из последующих заказов клиента, цена товаров для них будет снижена. В каталоге появятся специальные зеленые ценники.
На сайте сети аптек можно оформить подписку «Огонь». За это клиент получает скидки у магазинов-партнеров. Покупая товары по подписке, можно накапливать специальные бонусы. Ими можно оплатить до 50% покупки. Каждый клиент сети аптек может одновременно участвовать во всех действующих дисконтных предложениях и применять актуальные промокоды. Между собой бонусные программы не суммируются. Подробнее об условиях накопления и использования очков каждой предложенной ритейлером программы можно узнать на сайте.
На сайте возможно только предварительное бронирование. Покупки оплачиваются в аптеке, выбранной на этапе оформления заявки. Также деньги можно отдать наличными курьеру.
Забрать товары, выбранные на сайте аптечной сети, можно в одном из пунктов самовывоза — ближайшей аптеке, подключенной к системе. Выбрать место для получения заказа можно на сайте, здесь все пункты самовывоза в городе покупателя отображаются на карте или списком. При заказе товаров для дома возможна курьерская доставка. Подробные условия оказания транспортных услуг в зависимости от региона проживания клиента есть на сайте.
Отказаться от части посылки или всех препаратов можно только в момент получения. Возврат возможен в случае, если товар не соответствует заказу, неисправен или был поврежден во время транспортировки.
В сети постоянно проходят акции, распространяющиеся на ту или иную категорию товаров. Посмотреть все варианты экономии можно на этой странице сайта. Кроме акций, здесь представлены и промокоды. Для их применения к заказу нужно выполнить такие действия:
Кликнуть по предложению, дающему максимальную скидку на требуемые товары.
Переместить нужные медикаменты, оборудование или средства в корзину.
Перейти к оформлению заказа.
Нажать «Забрать из аптеки».
В открывшемся списке или на карте кликнуть на подходящую аптеку.
Нажать на кнопку, подтверждающую бронь на определенную дату.
Найти поле для ввода промокода и вставить в него код купона, скопированный на этой странице.
Применить скидку.
Ввести персональные данные о покупателе.
Нажать кнопку «Подтвердить заказ».
Проверять товары нужно при получении, на этом этапе можно отказаться от части или всего содержимого. Забирая свой заказ, клиент подтверждает, что все препараты соответствую заявленным характеристикам.
Да, пользоваться сайтом можно с любых устройств. Кроме того, владельцы смартфонов и планшетов могут установить приложение.
Для этого нужно перейти в соответствующий раздел сайта и заполнить форму.
Баллами Asna+ можно оплатить до 99% цены товаров, а по подписке «Огонь» — до 50%.
Срок поставки будет указан на этапе оформления заказа. Некоторые препараты будут в наличии, и их можно забрать сегодня, а другие доставляются под заказ.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
|Копи баллы и оплачивай ими до 50% стоимости заказа по купону Асна
|не требуется
|Скидка
|Экономь до 30% при покупке от 3000 рублей по купону Асна
|не требуется
|Скидка
|Получи до 15% КЭШБЭКА баллами и специальные условия доставки за покупку по промокоду Асна
|не требуется
|Скидка
|По купону Асна бесплатная доставка заказов от 2000 рублей
|не требуется
|Скидка
|Покупайте перевязочные материалы по цене от 4 рублей
|не требуется
|Скидка
|По купону Асна покупайте витамины для красоты от 50 рублей
|не требуется
|Скидка
|Выбирайте продукты для диабетиков по цене от 52 рублей
|не требуется
|Скидка
|Выбирайте лекарства для глаз от 6 рублей по купону Асна
|не требуется
|Скидка
|С промокодом Асна косметика для лица от 13 рублей
|не требуется
|Скидка
|По купону Асна заказывайте антигистаминные препараты от 2 рублей
|не требуется