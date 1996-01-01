Об онлайн-магазине Айхерб

Всемирно известный интернет-магазин iHerb славится широким выбором натуральных продуктов с возможностью быстрой доставки и многомиллионной клиентской базой в более чем 150 странах мирах. Компания, основанная в 1996 году, начала свой путь с продажи зверобоя и за 25 лет работы превратилась в мирового гиганта электронной коммерции в сфере велнеса. В компании работает более 1600 сотрудников из 30 стран. Штаб-квартира магазина находится в Ирвине, Калифорния.

Ритейлер предлагает более 30 000 натуральных продуктов от более чем 1200 проверенных брендов: от микроэлементов и витаминов до спортивного питания. Благодаря удобной навигации сайта продукты можно искать по категориям, брендам, темам, связанным со здоровьем, форме и ценовому диапазону. А еще на сайте есть хороший источник информации о здоровье — блог iHerb, где можно почитать о красоте, благополучии, фитнесе, питании и конкретных состояниях, таких как, например, выпадение волос или боли в суставах.

Чтобы обеспечить свежесть товаров, ритейлер обрабатывает все заказы в собственных распределительных центрах со специальным микроклиматом. Это защищает продукты от влажности, жары и холода. Центры распределения iHerb имеют отраслевые сертификаты NSF International и GMP.

Разнообразие спецпредложений, скидки, реферальная программа, акции и бесплатная доставка делают шопинг в американском магазине выгоднее, чем в отечественных аптеках. Кроме того, с промокодами магазина можно получить дополнительную скидку и сэкономить еще больше.

Популярные продукты

Среди бестселлеров интернет-магазина iHerb можно выделить следующие продукты:

Пробиотики LactoBif от California Gold Nutrition с лактобациллами и бифидобактериями, которые укрепляют иммунную систему, помогают организму усваивать питательные вещества, переваривать молочные продукты и бороться запорами.

Органические семена чиа Mamma Chia, в которых в 10 раз больше омега-3, чем в лососе. Также это хороший источник клетчатки, кальция и протеина.

Добавка Doctor's Best с гинкго, улучшающая память, производительность и работу мозга. Также экстракт гинкго является мощным антиоксидантом, который помогает бороться с воспалениями, улучшает кровообращение и оказывает положительное влияние на здоровье сердца.

Органическое кокосовое масло California Gold Nutrition холодного отжима, не содержащее пестицидов, ГМО и гексана. Этот продукт можно использовать в качестве пищевой добавки или наружно для улучшения здоровья кожи и волос.

California Gold Nutrition Омега-3 без холестерина, ГМО, сои и глютена. Добавка помогает снизить артериальное давление, уменьшить риск инфаркта, улучшить состояние кожи, волос и нормализовать вес.

Это далеко не полный перечень хитов продаж интернет-магазина. Больше о популярных продуктах Айхерб можно узнать в разделе «Лучшее». Тем, кто сомневается в пользе того или иного продукта, следует почитать отзывы, оставленные реальными клиентами из разных стран.

Программа лояльности

В рамках программы вознаграждений ритейлер начисляет бонусы клиентам за отзывы, ответы на вопросы и рекомендации продуктов друзьям и подписчикам. Чтобы начать зарабатывать с помощью реферальной программы, нужно совершить покупку на iHerb, войти в личный кабинет и скопировать реферальный промокод либо ссылку, а после — поделиться ими с друзьями. Накопленные баллы можно использовать для оплаты следующих покупок, а накопив 100 долларов, клиент может обналичить бонус, выведя деньги на карту.

Способы оплаты

Рассчитаться за заказ можно платежными картами Visa и MasterCard. Оплата наличными при получении заказа не предусмотрена.

Условия доставки

Товары с Айхерб доставляются глобальной авиадоставкой в пункты выдачи или постаматы с возможностью отслеживания. Еще доставка осуществляется службами

5Post, Pony Express, Boxberry до пунктов выдачи и постаматов, а также в отделения Почты России. Курьерская доставка до дома возможна службами Boxberry и глобальной авиадоставкой.

При оформлении заказа важно не превышать таможенный беспошлинный лимит, который составляет €200 и 31 кг на одно отправление. При превышении пороговой суммы и веса покупателю придется оплатить 15% пошлины, но не менее 2 EUR за кг.

Условия возврата

Клиент может подать запрос на возврат товара в течение 60 дней с момента покупки (или в течение 90 дней для продуктов из категории «Бренды iHerb»).

Для некоторых продуктов возможен только возврат средств, их замена невозможна. Чтобы инициировать процесс возврата средств, нужно на главной странице приложения щелкнуть на иконку с изображением фигуры человека, выбрать нужный заказ, затем нажать кнопку «Возврат/Возмещение» и следовать инструкциям приложения.