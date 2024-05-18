Промокоды Polza.ru (Польза.ру) на Апрель 2024
Список рабочих купонов и акций Polza.ru. Актуальных промокодов на сегодня: 13
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|Скидка 500 рублей от 2199 рублей на первый заказ на сайте или в моб.приложении
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|До 3.5% кэшбэка, плюс welcome бонус для новых пользователей
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|Скидка
|Получите 100 бонусов за заполненный профиль
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|Приведи друга - получи 350 бонусов на первый заказ
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|Все скидки на одной странице
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