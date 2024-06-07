Промокоды НАДПО (Nadpo) на Апрель-Май 2024
Список рабочих купонов и акций НАДПО. Актуальных промокодов на сегодня: 16
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5%
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Лучшие промокоды НАДПО
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|6% скидка на любой курс
|KPR***
|Промокод
|Скидка 5% на заказ
|KPR***
|Промокод
|Скидка -5% на курсы повышения квалификации
|POW***
|Скидка
|Бесплатный доступ к "Библиоклубу"
|не требуется
|Скидка
|-5% на обучение для выпускников
|не требуется
|Скидка
|До -12% на групповое обучение
|не требуется
|Скидка
|Приведите с собой друга и получите скидку 5% на обучение
|не требуется
|Скидка
|Скидка 5% для поступающих на 2 и более программы одновременно (на каждую программу)
|не требуется
|Скидка
|Для многодетных семей и военнослужащих в отставке — 10% скидка
|не требуется
|Скидка
|Для льготных категорий граждан скидки до 10%
|не требуется