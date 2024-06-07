Тип купона Описание Код

Промокод 6% скидка на любой курс KPR***

Промокод Скидка 5% на заказ KPR***

Промокод Скидка -5% на курсы повышения квалификации POW***

Скидка Бесплатный доступ к "Библиоклубу" не требуется

Скидка -5% на обучение для выпускников не требуется

Скидка До -12% на групповое обучение не требуется

Скидка Приведите с собой друга и получите скидку 5% на обучение не требуется

Скидка Скидка 5% для поступающих на 2 и более программы одновременно (на каждую программу) не требуется

Скидка Для многодетных семей и военнослужащих в отставке — 10% скидка не требуется