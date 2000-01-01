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2190Р
купон
Проконсультироваться с медицинским специалистом и купить контактные линзы Zeiss следует каждому, кто хочет иметь идеальное зрение.
1980Р
купон
Мультифокальные контактные линзы позволяют постепенно переходить от чтения на близком расстоянии к предметам, расположенным на нормальном расстоянии. Мультифокальные контактные линзы аналогичны прогрессивным очкам. А бифокальные контактные линзы имеют четкое разделение зон: зона для близи и зона для дали. В зависимости от диагноза пациента, врач может подобрать изделие как с двумя четко разграниченными оптическими зонами (бифокальные), так и модели с плавным переходом от одной зоны в другую (асферические), а также варианты, где зоны чередуются друг с другом (концентрические бифокальные). Первое время в таких линзах пациенты могут чувствовать себя менее комфортно, чем в очках, а предметы могут быть немного размытыми. Это нормальная реакция, но глаз быстро привыкает к смене фокусировки с близких объектов на отдаленные и обратно.
1290Р
купон
Если Вы в течение какого-то времени будете надевать и снимать линзы, то в любом случае на них будут скапливаться бактерии и налет, как бы Вы ни пытались этого избежать. Линзы ежедневной замены полностью исключают эту возможность! Вы даже перестаете задумываться о таких вещах.
1060Р
купон
740Р
купон
590Р
купон
10%
купон
Скидка действует при покупке солнцезащитных очков или двух и более упаковок контактных линз.
10%
купон
Предложение доступно при покупке корригирующих очков или двух и более упаковок контактных линз.
10%
купон
Скидка действует на одну упаковку контактных линз.
999Р
купон
В предложении участвуют оправы, промаркированные стикером «0,00 руб.», и очковые линзы Essilor Orma и WL SF 1,50W HMC, диоптрии от – 6,0 до + 6,0, cyl до 2,0. Для получения скидки необходимо оставить свои контактные данные. На заказы по акции не действуют другие скидки.
лучшее
предложение
Торические контактные линзы помогают одновременно справиться не только с астигматизмом, но и с близорукостью, и с дальнозоркостью. Поэтому они такие удобные и практичные.
беспл
подарок
Вы можете один раз получить бесплатно очки для своего ребенка. Покажите рецепт от офтальмолога, выберите оправу и линзы из специального перечня.
70%
купон
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купон
70%
купон
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купон
70%
купон
50%
купон
50%
купон
30%
купон
30%
купон
30%
купон
30%
купон
30%
купон
30%
купон
30%
купон
30%
купон
20%
купон
20%
купон
10%
купон
2190Р
купон
Проконсультироваться с медицинским специалистом и купить контактные линзы Zeiss следует каждому, кто хочет иметь идеальное зрение.
1980Р
купон
Мультифокальные контактные линзы позволяют постепенно переходить от чтения на близком расстоянии к предметам, расположенным на нормальном расстоянии. Мультифокальные контактные линзы аналогичны прогрессивным очкам. А бифокальные контактные линзы имеют четкое разделение зон: зона для близи и зона для дали. В зависимости от диагноза пациента, врач может подобрать изделие как с двумя четко разграниченными оптическими зонами (бифокальные), так и модели с плавным переходом от одной зоны в другую (асферические), а также варианты, где зоны чередуются друг с другом (концентрические бифокальные). Первое время в таких линзах пациенты могут чувствовать себя менее комфортно, чем в очках, а предметы могут быть немного размытыми. Это нормальная реакция, но глаз быстро привыкает к смене фокусировки с близких объектов на отдаленные и обратно.
1290Р
купон
Если Вы в течение какого-то времени будете надевать и снимать линзы, то в любом случае на них будут скапливаться бактерии и налет, как бы Вы ни пытались этого избежать. Линзы ежедневной замены полностью исключают эту возможность! Вы даже перестаете задумываться о таких вещах.
1060Р
купон
740Р
купон
590Р
купон
10%
купон
Скидка действует при покупке солнцезащитных очков или двух и более упаковок контактных линз.
10%
купон
Предложение доступно при покупке корригирующих очков или двух и более упаковок контактных линз.
10%
купон
Скидка действует на одну упаковку контактных линз.
999Р
купон
В предложении участвуют оправы, промаркированные стикером «0,00 руб.», и очковые линзы Essilor Orma и WL SF 1,50W HMC, диоптрии от – 6,0 до + 6,0, cyl до 2,0. Для получения скидки необходимо оставить свои контактные данные. На заказы по акции не действуют другие скидки.
лучшее
предложение
Торические контактные линзы помогают одновременно справиться не только с астигматизмом, но и с близорукостью, и с дальнозоркостью. Поэтому они такие удобные и практичные.
беспл
подарок
Вы можете один раз получить бесплатно очки для своего ребенка. Покажите рецепт от офтальмолога, выберите оправу и линзы из специального перечня.
70%
на всё
Скидка по акции суммируется только со скидкой по акции «Миллион призов» и не суммируется с другими акциями и специальными предложениями. Купоны и подарки по другим акциям выдаются.
70%
на всё
Скидка по Акции суммируется только со скидкой по акции «Миллион призов» и не суммируется со скидками по другим акциям и специальным предложениям.
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Акция действует на заказы, оформленные в один день на одного покупателя в рамках одного посещения салона оптики (второй заказ можно оплатить в течение всего срока акции).
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1 оценка поставлена средняя 5
В онлайн-магазине Ochkarik покупатель найдет большой выбор элегантной молодежной и детской оптики в разных ценовых сегментах от известных мировых брендов, с представителями которых заключены прямые договоры поставки. Торговая компания предлагает только подлинную продукцию, качество ... которой подтверждают сертификаты и декларации, находящейся в общем доступе на сайте. Ритейлер поддерживает умеренные цены и предлагает скидочные купоны Очкарика, благодаря которым можно сэкономить тысячи рублей на коррекции зрения или покупке стильного аксессуара.
Юридический адрес:
119334, г. Москва, ул. Вавилова, д. 5, корп. 3, помещение I, комната 97, этаж 1
Телефон:
+7 (800) 444-40-44
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В интернет-магазине покупатель найдет большой выбор элегантной молодежной и детской оптики в разных ценовых сегментах. Сеть салонов Очкарик, основанная в 2001 году, сегодня находится в числе лидеров рынка оптики, следуя инновации и внедряя в торговую сеть перспективные тренды. Ритейлер закупает товар напрямую у ведущих производителей мира, что гарантирует покупателям 100% подлинность изделий и приемлемые цены.
Наряду с физическими салонами для клиентов открыт интернет-магазин Ochkarik, где предлагаются аксессуары, оправы, линзы, корригирующие и солнцезащитные очки разных стилей, форм и цветов. Ритейлер имеет собственную научно-производственную базу и всегда в курсе инновационных разработок в мире оптики. Торговая сеть в числе первых пополняет ассортимент интересными новинками оптического рынка.
Интернет-магазин сохраняет низкие цены и высокое качество, чтобы больше людей могли получить доступ к идеальному зрению. А регулярные акции, распродажи, программа лояльности и промокоды от Очкарика позволяют получить выгодную скидку.
Среди бестселлеров числятся корригирующие и цветные контактные линзы разного типа: однодневные, двухнедельные, ежемесячные, цветные,
торические и мультифокальные. В ассортименте контактных линз представлена продукция популярных брендов: Acuvue, Air Optix, Clear, Dailies, Freshlook, Maxima, Soflens и Zeiss.
В категории «Солнечные очки» есть модели таких известных марок, как Tiffany
Tommy Hilfiger, Vogue, Lacoste, Levi's, Armani Exchange, Dolce & Gabbana, Jimmy Choo, Karen Millen, Marc Jacobs, Versace. А оправы для корригирующих очков магазину поставляют представители брендов Paul Hueman, Tommy Hilfiger, Ray Ban, Tiffany, Vogue и Ballet Classic.
Сеть салонов и интернет-магазин Очкарик являются официальным партнером программы MyACUVUE, созданной для любителей контактных линз.
Программа доступна для тех, кто скачает мобильное приложение Acuvue, которое станет персональным помощником по уходу за зрением.
В приложении пользователя ждут скидки на контактные линзы, бонусные упаковки, промокоды, помощь специалистов и другие привилегии, в том числе в сети салонов Очкарик. А еще в нем можно записаться на проверку зрения и подбор линз быстро и без очередей.
Рассчитаться за заказ можно с курьером и при самовывозе наличными или картой. Также можно провести безналичную оплату при оформлении заказа с использованием платежной карты. Отменить заказ можно по бесплатному номеру call-центра или написав письмо в интернет-магазин по электронной почте.
Интернет-магазин доставляет товары до салонов оптики Очкарик, в почтовые отделения, до постаматов Пятерочка и в пункты выдачи заказов партнерских транспортных компаний. Для тех, кому нужна доставка на дом, работает курьерская служба. При доставке курьером клиенту дается 15 минут на осмотр и примерку товара. После примерки покупатель может отказаться от покупки или оплатить товар частично.
Клиент может отказаться от заказанного товара в любое время до его вручения, а после передачи — в течение 7 дней. Возврат или обмен изделий надлежащего качества допустимы при условии сохранности его товарного вида, потребительских свойств, а также отгрузочных документов.
Возврат товара ненадлежащего качества производится в соответствии со статьей 18 Закона «О защите прав потребителей». При обнаружении дефектов изделия покупателю нужно обратиться в магазин Ochkarik. Тот, в свою очередь, вправе провести диагностику качества товара и организовать проведение экспертизы, если между клиентом и магазином возникнет спорная ситуация. Если в ходе экспертизы будет установлен заводской брак, продавец обязуется вернуть уплаченные покупателем деньги в полном объеме или заменить товар на аналогичный.
Возврат денег осуществляется в течение 10 дней после передачи продавцу соответствующего требования и неподошедшего товара от покупателя. Деньги переводятся на счет банковской карты или выдаются наличными, в зависимости от того, каким образом был оплачен товар.
Скидочные купоны от сети Очкарик, представленные на этой странице, содержат описание акции или промокод на скидку. Чтобы ее получить, нужно:
Выбрать промокод или акцию.
Кликнуть на спецпредложение и перейти в онлайн-каталог магазина.
Выбрать товар и положить его в корзину.
Перейти к оформлению покупки и вставить промокод в специальное поле.
Чтобы завершить оформление заказа, нужно указать действующий контактный номер телефона, выбрать способ доставки и оплаты, а затем оформить покупку.
Для возврата неподошедшего изделия нужно заполнить соответствующий бланк и упаковать его вместе с изделием, а затем отнести бандероль в пункт сети Очкарик, офис ТК, где был получен товар, или отправить Почтой России.
Да. В компании работают высококвалифицированные врачи-офтальмологи, а медицинские кабинеты оснащены современным оборудованием. Персонал торговой сети регулярно проходит обучение, принимает участие в конференциях и симпозиумах как в России, так и за границей.
В разделе «Регистрационные удостоверения и сертификаты на продукцию» можно посмотреть декларации и другие документы, удостоверяющие качество изделий.
Узнать статус исполнения заказа на корригирующие очки можно по телефонам единой справочной службы в будни с 9 утра до 6 вечера. После изготовления заказа клиенту отправляется SMS-сообщение о его готовности.
По любому вопросу, связанному с приобретением и эксплуатацией изделий из ассортимента магазина Очкарик, обратиться можно в круглосуточную службу поддержки торговой сети.
|Тип купона
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|не требуется
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|Экономия до 70% на солнцезащитные очки в пластиковой оправе по купону Очкарик
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|Экономия до 50% на брендовые солнцезащитные очки квадратной формы
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|Экономия до 30% на солнцезащитные очки «BLISS»
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|Солнцезащитные очки «HACKETT» с дисконтом 30%
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