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Промокоды Очкарик на Август

Акции и купоны Очкарик на Август 2022

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Большой выбор солнцезащитных очков в металлической оправе со скидкой до 70%
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При покупке в комплекте скидка 10%
Истекает через 122 дня Открыть Акцию

2190Р
купон

Скидка
Высококачественные контактные линзы «ZEISS» от 2190 рублей по купону Очкарик

Проконсультироваться с медицинским специалистом и купить контактные линзы Zeiss следует каждому, кто хочет иметь идеальное зрение.

Истекает через 15 дней Открыть Акцию

1980Р
купон

Скидка
Мультифокальные линзы от 1980 рублей по купону Очкарик

Мультифокальные контактные линзы позволяют постепенно переходить от чтения на близком расстоянии к предметам, расположенным на нормальном расстоянии. Мультифокальные контактные линзы аналогичны прогрессивным очкам. А бифокальные контактные линзы имеют четкое разделение зон: зона для близи и зона для дали. В зависимости от диагноза пациента, врач может подобрать изделие как с двумя четко разграниченными оптическими зонами (бифокальные), так и модели с плавным переходом от одной зоны в другую (асферические), а также варианты, где зоны чередуются друг с другом (концентрические бифокальные). Первое время в таких линзах пациенты могут чувствовать себя менее комфортно, чем в очках, а предметы могут быть немного размытыми. Это нормальная реакция, но глаз быстро привыкает к смене фокусировки с близких объектов на отдаленные и обратно.

Истекает через 15 дней Открыть Акцию

1290Р
купон

Скидка
Ежедневные контактные линзы от 1290 рублей по купону Очкарик

Если Вы в течение какого-то времени будете надевать и снимать линзы, то в любом случае на них будут скапливаться бактерии и налет, как бы Вы ни пытались этого избежать. Линзы ежедневной замены полностью исключают эту возможность! Вы даже перестаете задумываться о таких вещах.

Истекает через 15 дней Открыть Акцию

1060Р
купон

Скидка
Ежемесячные контактные линзы от 1060 рублей по купону Очкарик
Истекает через 14 дней Открыть Акцию

740Р
купон

Скидка
Огромный выбор цветных линз от 740 рублей по купону Очкарик
Истекает сегодня Открыть Акцию

590Р
купон

Скидка
Оправы для детских очков в широком ассортименте от 590 рублей
Истекает через 1 день Открыть Акцию

10%
купон

Скидка
Дарим дисконт 10% на корригирующие очки по купону Очкарик

Скидка действует при покупке солнцезащитных очков или двух и более упаковок контактных линз.

Истекает через 122 дня Открыть Акцию

10%
купон

Скидка
Получи выгоду 10% на солнцезащитные очки

Предложение доступно при покупке корригирующих очков или двух и более упаковок контактных линз.

Истекает через 122 дня Открыть Акцию

10%
купон

Скидка
Купи корригирующие или солнцезащитные очки и получи скидку 10% на контактные линзы

Скидка действует на одну упаковку контактных линз.

Истекает через 122 дня Открыть Акцию

999Р
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Скидка
Успей купить корригирующие очки за 999 рублей по промокоду Очкарик

В предложении участвуют оправы, промаркированные стикером «0,00 руб.», и очковые линзы Essilor Orma и WL SF 1,50W HMC, диоптрии от – 6,0 до + 6,0, cyl до 2,0. Для получения скидки необходимо оставить свои контактные данные. На заказы по акции не действуют другие скидки.

Истекает через 122 дня Открыть Акцию

лучшее
предложение

Скидка
Выгодные цены на торические линзы по купону Очкарик

Торические контактные линзы помогают одновременно справиться не только с астигматизмом, но и с близорукостью, и с дальнозоркостью. Поэтому они такие удобные и практичные.

Истекает через 15 дней Открыть Акцию

беспл
подарок

Скидка
Промокод Очкарик: дарим корригирующие очки детям

Вы можете один раз получить бесплатно очки для своего ребенка. Покажите рецепт от офтальмолога, выберите оправу и линзы из специального перечня.

Истекает через 122 дня Открыть Акцию

70%
купон

Скидка
Скидки до 70% на солнцезащитные очки «CARRERA» по купону Очкарик
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

70%
купон

Скидка
Экономия до 70% на очки-авиаторы по промокоду Очкарик
Истекает сегодня Открыть Акцию

70%
купон

Скидка
Большой выбор солнцезащитных очков с поляризационными линзами со скидкой до 70%
Истекает через 1 день Открыть Акцию

70%
купон

Скидка
Большой выбор солнцезащитных очков в металлической оправе со скидкой до 70%
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

70%
купон

Скидка
Экономия до 70% на солнцезащитные очки в пластиковой оправе по купону Очкарик
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

50%
купон

Скидка
Экономия до 50% на брендовые солнцезащитные очки квадратной формы
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50%
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Скидка
Солнцезащитные очки нестандартной формы со скидкой до 50% по купону Очкарик
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

30%
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Скидка
Экономия до 30% на солнцезащитные очки «BLISS»
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

30%
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Огромный выбор cолнцезащитных очков «TED BAKER» с экономией 30%
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Солнцезащитные очки «HACKETT» с дисконтом 30%
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

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Экономия до 30% на солнцезащитные очки «BORBONESE» по купону Очкарик
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Детские солнцезащитные очки с дисконтом до 30% по купону Очкарик
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2190Р
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Скидка
Высококачественные контактные линзы «ZEISS» от 2190 рублей по купону Очкарик

Проконсультироваться с медицинским специалистом и купить контактные линзы Zeiss следует каждому, кто хочет иметь идеальное зрение.

Истекает через 15 дней Открыть Акцию

1980Р
купон

Скидка
Мультифокальные линзы от 1980 рублей по купону Очкарик

Мультифокальные контактные линзы позволяют постепенно переходить от чтения на близком расстоянии к предметам, расположенным на нормальном расстоянии. Мультифокальные контактные линзы аналогичны прогрессивным очкам. А бифокальные контактные линзы имеют четкое разделение зон: зона для близи и зона для дали. В зависимости от диагноза пациента, врач может подобрать изделие как с двумя четко разграниченными оптическими зонами (бифокальные), так и модели с плавным переходом от одной зоны в другую (асферические), а также варианты, где зоны чередуются друг с другом (концентрические бифокальные). Первое время в таких линзах пациенты могут чувствовать себя менее комфортно, чем в очках, а предметы могут быть немного размытыми. Это нормальная реакция, но глаз быстро привыкает к смене фокусировки с близких объектов на отдаленные и обратно.

Истекает через 15 дней Открыть Акцию

1290Р
купон

Скидка
Ежедневные контактные линзы от 1290 рублей по купону Очкарик

Если Вы в течение какого-то времени будете надевать и снимать линзы, то в любом случае на них будут скапливаться бактерии и налет, как бы Вы ни пытались этого избежать. Линзы ежедневной замены полностью исключают эту возможность! Вы даже перестаете задумываться о таких вещах.

Истекает через 15 дней Открыть Акцию

1060Р
купон

Скидка
Ежемесячные контактные линзы от 1060 рублей по купону Очкарик
Истекает через 14 дней Открыть Акцию

740Р
купон

Скидка
Огромный выбор цветных линз от 740 рублей по купону Очкарик
Истекает сегодня Открыть Акцию

590Р
купон

Скидка
Оправы для детских очков в широком ассортименте от 590 рублей
Истекает через 1 день Открыть Акцию

10%
купон

Скидка
Дарим дисконт 10% на корригирующие очки по купону Очкарик

Скидка действует при покупке солнцезащитных очков или двух и более упаковок контактных линз.

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10%
купон

Скидка
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Предложение доступно при покупке корригирующих очков или двух и более упаковок контактных линз.

Истекает через 122 дня Открыть Акцию

10%
купон

Скидка
Купи корригирующие или солнцезащитные очки и получи скидку 10% на контактные линзы

Скидка действует на одну упаковку контактных линз.

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999Р
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Успей купить корригирующие очки за 999 рублей по промокоду Очкарик

В предложении участвуют оправы, промаркированные стикером «0,00 руб.», и очковые линзы Essilor Orma и WL SF 1,50W HMC, диоптрии от – 6,0 до + 6,0, cyl до 2,0. Для получения скидки необходимо оставить свои контактные данные. На заказы по акции не действуют другие скидки.

Истекает через 122 дня Открыть Акцию

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Выгодные цены на торические линзы по купону Очкарик

Торические контактные линзы помогают одновременно справиться не только с астигматизмом, но и с близорукостью, и с дальнозоркостью. Поэтому они такие удобные и практичные.

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Вы можете один раз получить бесплатно очки для своего ребенка. Покажите рецепт от офтальмолога, выберите оправу и линзы из специального перечня.

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Скидочные купоны онлайн-магазина Очкарик

В онлайн-магазине Ochkarik покупатель найдет большой выбор элегантной молодежной и детской оптики в разных ценовых сегментах от известных мировых брендов, с представителями которых заключены прямые договоры поставки. Торговая компания предлагает только подлинную продукцию, качество ... которой подтверждают сертификаты и декларации, находящейся в общем доступе на сайте. Ритейлер поддерживает умеренные цены и предлагает скидочные купоны Очкарика, благодаря которым можно сэкономить тысячи рублей на коррекции зрения или покупке стильного аксессуара.


Посетить Очкарик
Контакты Очкарик

Юридический адрес:
119334, г. Москва, ул. Вавилова, д. 5, корп. 3, помещение I, комната 97, этаж 1

Телефон:
+7 (800) 444-40-44

Соц. сети:

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Специальные предложения от Очкарик

Об интернет-магазине Очкарик

В интернет-магазине покупатель найдет большой выбор элегантной молодежной и детской оптики в разных ценовых сегментах. Сеть салонов Очкарик, основанная в 2001 году, сегодня находится в числе лидеров рынка оптики, следуя инновации и внедряя в торговую сеть перспективные тренды. Ритейлер закупает товар напрямую у ведущих производителей мира, что гарантирует покупателям 100% подлинность изделий и приемлемые цены.

Наряду с физическими салонами для клиентов открыт интернет-магазин Ochkarik, где предлагаются аксессуары, оправы, линзы, корригирующие и солнцезащитные очки разных стилей, форм и цветов. Ритейлер имеет собственную научно-производственную базу и всегда в курсе инновационных разработок в мире оптики. Торговая сеть в числе первых пополняет ассортимент интересными новинками оптического рынка.

Интернет-магазин сохраняет низкие цены и высокое качество, чтобы больше людей могли получить доступ к идеальному зрению. А регулярные акции, распродажи, программа лояльности и промокоды от Очкарика позволяют получить выгодную скидку.

Популярные товары

Среди бестселлеров числятся корригирующие и цветные контактные линзы разного типа: однодневные, двухнедельные, ежемесячные, цветные,

торические и мультифокальные. В ассортименте контактных линз представлена продукция популярных брендов: Acuvue, Air Optix, Clear, Dailies, Freshlook, Maxima, Soflens и Zeiss.

В категории «Солнечные очки» есть модели таких известных марок, как Tiffany

Tommy Hilfiger, Vogue, Lacoste, Levi's, Armani Exchange, Dolce & Gabbana, Jimmy Choo, Karen Millen, Marc Jacobs, Versace. А оправы для корригирующих очков магазину поставляют представители брендов Paul Hueman, Tommy Hilfiger, Ray Ban, Tiffany, Vogue и Ballet Classic.

Программа лояльности Ochkarik

Сеть салонов и интернет-магазин Очкарик являются официальным партнером программы MyACUVUE, созданной для любителей контактных линз. 

Программа доступна для тех, кто скачает мобильное приложение Acuvue, которое станет персональным помощником по уходу за зрением. 

В приложении пользователя ждут скидки на контактные линзы, бонусные упаковки, промокоды, помощь специалистов и другие привилегии, в том числе в сети салонов Очкарик. А еще в нем можно записаться на проверку зрения и подбор линз быстро и без очередей.

Способы оплаты

Рассчитаться за заказ можно с курьером и при самовывозе наличными или картой. Также можно провести безналичную оплату при оформлении заказа с использованием платежной карты. Отменить заказ можно по бесплатному номеру call-центра или написав письмо в интернет-магазин по электронной почте.

Доставка из магазина Очкарик

Интернет-магазин доставляет товары до салонов оптики Очкарик, в почтовые отделения, до постаматов Пятерочка и в пункты выдачи заказов партнерских транспортных компаний. Для тех, кому нужна доставка на дом, работает курьерская служба. При доставке курьером клиенту дается 15 минут на осмотр и примерку товара. После примерки покупатель может отказаться от покупки или оплатить товар частично.

Возврат товара

Клиент может отказаться от заказанного товара в любое время до его вручения, а после передачи — в течение 7 дней. Возврат или обмен изделий надлежащего качества допустимы при условии сохранности его товарного вида, потребительских свойств, а также отгрузочных документов.

Возврат товара ненадлежащего качества производится в соответствии со статьей 18 Закона «О защите прав потребителей». При обнаружении дефектов изделия покупателю нужно обратиться в магазин Ochkarik. Тот, в свою очередь, вправе провести диагностику качества товара и организовать проведение экспертизы, если между клиентом и магазином возникнет спорная ситуация. Если в ходе экспертизы будет установлен заводской брак, продавец обязуется вернуть уплаченные покупателем деньги в полном объеме или заменить товар на аналогичный.

Возврат денег осуществляется в течение 10 дней после передачи продавцу соответствующего требования и неподошедшего товара от покупателя. Деньги переводятся на счет банковской карты или выдаются наличными, в зависимости от того, каким образом был оплачен товар. 

Как применить купон в интернет-магазине

Скидочные купоны от сети Очкарик, представленные на этой странице, содержат описание акции или промокод на скидку. Чтобы ее получить, нужно:

  1. Выбрать промокод или акцию.

  2. Кликнуть на спецпредложение и перейти в онлайн-каталог магазина.

  3. Выбрать товар и положить его в корзину.

  4. Перейти к оформлению покупки и вставить промокод в специальное поле. 

Чтобы завершить оформление заказа, нужно указать действующий контактный номер телефона, выбрать способ доставки и оплаты, а затем оформить покупку.

Часто задаваемые вопросы про Очкарик

★ Каким образом можно вернуть неподошедший товар?

Для возврата неподошедшего изделия нужно заполнить соответствующий бланк и упаковать его вместе с изделием, а затем отнести бандероль в пункт сети Очкарик, офис ТК, где был получен товар, или отправить Почтой России.

★ Можно ли проверить зрение и получить консультацию в салонах Ochkarik?

Да. В компании работают высококвалифицированные врачи-офтальмологи, а медицинские кабинеты оснащены современным оборудованием. Персонал торговой сети регулярно проходит обучение, принимает участие в конференциях и симпозиумах как в России, так и за границей.

★ Где можно посмотреть документацию, подтверждающую качество и подлинность изделий из ассортимента магазина?

В разделе «Регистрационные удостоверения и сертификаты на продукцию» можно посмотреть декларации и другие документы, удостоверяющие качество изделий.

★ Как узнать статус заказа на изготовление очков?

Узнать статус исполнения заказа на корригирующие очки можно по телефонам единой справочной службы в будни с 9 утра до 6 вечера. После изготовления заказа клиенту отправляется SMS-сообщение о его готовности.

★ Куда можно обратиться за консультацией по подбору очков?

По любому вопросу, связанному с приобретением и эксплуатацией изделий из ассортимента магазина Очкарик, обратиться можно в круглосуточную службу поддержки торговой сети.

Лучшие промокоды Очкарик

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаСкидки до 70% на солнцезащитные очки «CARRERA» по купону Очкарикне требуется
СкидкаЭкономия до 70% на очки-авиаторы по промокоду Очкарикне требуется
СкидкаБольшой выбор солнцезащитных очков с поляризационными линзами со скидкой до 70%не требуется
СкидкаБольшой выбор солнцезащитных очков в металлической оправе со скидкой до 70%не требуется
СкидкаЭкономия до 70% на солнцезащитные очки в пластиковой оправе по купону Очкарикне требуется
СкидкаЭкономия до 50% на брендовые солнцезащитные очки квадратной формыне требуется
СкидкаСолнцезащитные очки нестандартной формы со скидкой до 50% по купону Очкарикне требуется
СкидкаЭкономия до 30% на солнцезащитные очки «BLISS»не требуется
СкидкаОгромный выбор cолнцезащитных очков «TED BAKER» с экономией 30%не требуется
СкидкаСолнцезащитные очки «HACKETT» с дисконтом 30%не требуется

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