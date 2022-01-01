Подробнее о страховой компании Пари

Компания Пари занимается комплексным страхованием. Она открылась в 1993 году и предоставляет услуги частным клиентам и бизнесу. Когда проект только запустился, он работал с юридическими лицами и занимался страховкой перевозки грузов. Но постоянно добавлялись новые виды услуг.

Сейчас главными направлениями работы являются страхование грузоперевозок, имущества предприятий, ипотечных рисков, от несчастных случаев и болезней для физических лиц. Также общество участвует в крупных страховых проектах, главные отличительные черты которых – большое количество страхователей, множество объектов или особо крупные объекты.

Партнерами компании являются Ганноверское, Швейцарское перестраховочное общество, СКОР, Синдикаты Ллойда и другие. Пари – действующий член ВСС, РСА, НССО. А филиалы проекта представлены в 25 крупнейших городах страны, среди них Москва, Казань, Краснодар, Пермь и Ростов-на-Дону.

Наиболее популярные услуги на сайте компании

Наиболее популярными услугами для частных клиентов на сайте являются страхование ипотеки, путешественников, каско, от несчастных случаев, оформление полиса ДМС и ОСАГО. Для бизнеса – страхование грузов, ответственности на опасном объекте, товарных запасов, сотрудников от несчастных случаев и оборудования.

Что удобно, частные клиенты могут приобрести услуги на сайте. Это быстро, не нужно даже выходить из дома. Потребуется предоставить минимум информации, не потребуется проходить дополнительных осмотров, а документы придут на электронную почту. Особенно часто подобным образом оформляют страховые полисы.

Нестандартные виды страховок

На сайте компании есть раздел «VIP». В нем размещены необычные виды страховок, которые распространяются на транспорт и имущество. Какие есть позиции для оформления:

ретро и эксклюзивные автомобили;

современные автомобили;

квартиры;

загородные дома;

предметы искусства и антиквариата;

малая авиация;

водный транспорт;

мотоциклы;

дома на колесах.

Оформлением документов занимаются только опытные менеджеры. Обязательное условие для допуска к работе с нестандартными видами страховок – допускаются только работники со стажем не менее 10 лет.

Варианты оплаты услуг компании Пари

Оплатить услуг можно тремя способами – картами Visa, MasterCard и МИР, переводом по реквизитам и в офисе компании. Чтобы воспользоваться первым методом, необязательно авторизоваться в личном кабинете. Можно перейти на главную страницу сайта, пролистать ее до конца и нажать на кнопку «Оплата по счету». Останется ввести только номер счета и данные карты.

Способы доставки

Страховые полисы доставляются клиентам в течение 1–3 рабочих дней после оплаты. Осуществляется курьерскими службами Major Express и Почта России. Они могут привезти документ в один из пунктов выдачи или до двери. Минимальная стоимость – 250 рублей.

Также документ можно забрать самостоятельно в одном из отделений компании. Чтобы найти ближайшее, нужно перейти на сайт в раздел «Офисы» и выбрать из перечня городов свой. На карте отобразятся ближайшие к дому пользователя адреса.

Возврат товара

Стандартный срок возврата – 14 дней. При этом компания Пари может установить и больший срок, например 30 дней. Это условие должно обязательно содержаться в страховом договоре.

Вернуть страховку можно только в случае гибели застрахованного имущества по причинам, которые не являются страховыми (указаны в п. 1 ст. 958 ГК РФ). При этом сумма возврата рассчитывается исходя из срока, в течение которого действовало страхование.

При возврате страховки каждому клиенту компании нужно иметь при себе следующие документы: паспорт гражданина РФ, договор страхования, квитанцию об оплате страховой премии, реквизиты для перечисления средств.

Также возврат не действует на ипотечное страхование, добровольное медицинское для граждан других стран или вообще без гражданства, добровольное для гражданина РФ, находящегося за пределами страны, и страхование гражданской ответственности владельцев транспортных систем в рамках международных систем страхования.