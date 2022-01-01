Официальный сайт сети зоомагазинов Petshop

В интернет-магазине Petshop можно купить корма, лекарства и аксессуары для домашних животных. Компания является официальным дистрибьютором популярных брендов Barking Heads, Advance, Almo Natural, Now и других зарубежных марок, выпускающих зоотовары. Также на сайте можно заказать услуги по уходу за собаками и кошками.

Официальный сайт Петшоп открылся в 2007 году. За последующие 15 лет маленькая фирма со складом в петербургской квартире одного из основателей прошла путь до мощной сети розничных точек продаж и пунктов выдачи, представленной в десятках городов страны. Сотрудники интернет-магазина ежемесячно обрабатывают более 150 000 заказов, и этот показатель стабильно растет. Делать покупки можно также через бесплатное мобильное приложение.