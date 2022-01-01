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на ВСЁ
Действует только на первый заказ.
7%
на всё
Только для новых пользователей. Минимальная сумма заказа: 1500 Максимальная сумма заказа: 10000
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15%
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10%
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4 оценки поставлены средняя 5
Онлайн-маркет Petshop предлагает товары для здоровья, развития и комфорта домашних любимцев в большом ассортименте. Здесь представлены профессиональные корма, средства по уходу, аксессуары для содержания и игр с питомцем. В магазине систематически проводятся акции и действует прогр ... амма лояльности. Для жителей городов, в которых присутствуют физические торговые залы сети, доступна бесплатная доставка. А выгодные промокоды Petshop дают право каждому покупателю на персональную скидку.
Электронная почта:
info@petshop.ru
Телефон:
+7 (800) 700-00-50
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В интернет-магазине Petshop можно купить корма, лекарства и аксессуары для домашних животных. Компания является официальным дистрибьютором популярных брендов Barking Heads, Advance, Almo Natural, Now и других зарубежных марок, выпускающих зоотовары. Также на сайте можно заказать услуги по уходу за собаками и кошками.
Официальный сайт Петшоп открылся в 2007 году. За последующие 15 лет маленькая фирма со складом в петербургской квартире одного из основателей прошла путь до мощной сети розничных точек продаж и пунктов выдачи, представленной в десятках городов страны. Сотрудники интернет-магазина ежемесячно обрабатывают более 150 000 заказов, и этот показатель стабильно растет. Делать покупки можно также через бесплатное мобильное приложение.
Компания Петшоп предлагает товары для домашних кошек, собак, грызунов, рыбок и птиц. На отдельной странице собраны специальные предложения для щенков и котят. Посетители официального сайта и приложения могут купить:
корма, натуральную еду и лакомства;
лекарства и средства гигиены;
наполнители и туалеты;
домики и клетки;
игрушки и другие полезные аксессуары.
На странице «Сервисы» можно заказать услуги ветеринара, груминг и выгул домашних питомцев. В Санкт-Петербурге работает зоогостиница Petshop, в которой готовы присмотреть за животным, пока хозяева в отъезде. Желающим завести друга могут помочь с «усыновлением» собаки или кошки из приюта.
Интернет-магазин ведет активную бонусную политику. Пользователям сайта и приложения регулярно рассылают купоны, применение которых позволяет получить скидку или другой подарок от компании, например бесплатную доставку. Приветственный промокод Petshop предлагают еще до первого заказа. Достаточно дать согласие на получение push-уведомлений и/или электронной рассылки.
На странице «Акции» собраны актуальные специальные предложения магазина. На сайте постоянно проходит большая распродажа, на которой можно делать выгодные покупки со скидкой. В разделе «Уценка» предлагают товары, цена на которые снижена из-за дефектов упаковки или близости окончания срока годности. Возможность сочетания акций с промокодами зависит от общей суммы скидки.
Оформив на сайте услугу автозаказа, можно экономить до 30% от покупки. Также в интернет-магазине компании действуют бонусные программы. Постоянные покупатели получают от 1% до 4% кэшбэка (зависит от бренда товара) в виде баллов. Эти средства могут принести скидку до 30%, так как их принимают к оплате как рубли.
Официальный сайт компании Petshop также сотрудничает с программой «Спасибо» от Сбербанка. С помощью карты «СберСпасибо» можно накапливать бонусы при покупках в интернет-магазине и розничных точках. Этими баллами разрешено погасить до половины суммы чека при следующем заказе.
Чтобы воспользоваться выгодным бесплатным купоном, необязательно каждый раз ждать подарка от сайта или приложения Петшоп. Все действующие специальные предложения компании собраны на этой странице. Любым актуальным промокодом интернет-магазина зоотоваров можно воспользоваться без каких-либо условий. Порядок действий:
Выбрать код рабочего купона и скопировать его.
Перейти на сайт или в приложение компании Petshop.
Добавить товары в корзину.
Активировать промокод Petshop в одноименном поле.
Убедиться в предоставлении скидки и приступить к оформлению заказа.
Сделать покупку можно и по телефону, но активация промокода в этом случае станет недоступной. Купон нельзя применить, если клиент самостоятельно забирает товары из магазина Petshop или воспользовался опцией автозаказа. Большинство специальных предложений являются одноразовыми. Активировать выгодный купон на скидку нужно не позже даты, указанной в его условиях.
Необходимо авторизоваться на сайте и ввести новый email, ранее не используемый при покупках на сайте.
Бонусы присваиваются не сразу. Нужно подождать несколько дней после совершения покупки и проверить баланс. Если спустя время они не появятся, нужно нажать на кнопку «Обновить баланс» рядом с информацией о количестве бонусов.
Возможно, первый заказ и авторизация проходили с телефона или на прошлой версии сайта. Для решения вопроса нужно пройти регистрацию снова либо создать следующий заказ, введя контакты, указанные при ранее сделанных заказах. Тогда авторизация произойдет автоматически, а имеющиеся бонусы отобразятся в личном кабинете Petshop.
Сообщение с инструкцией по изменению пароля обычно приходит в течение 5 минут. Если сообщения нет, следует проверить папку со спамом. Когда его и там нет, нужно вместо email указать мобильный номер и получить инструкции по SMS.
Это возможно. При выборе опции «В один клик», которая есть в корзине, система запросит у клиента только мобильный номер. Однако магазин рекомендует оформлять заказ стандартным способом, поскольку в этом случае сохраняется история покупок и открывается возможность выбора адреса из указанных ранее.
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