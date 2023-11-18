Промокоды Подружки (Podruge) на Октябрь 2023
Список рабочих купонов и акций Подружки. Актуальных промокодов на сегодня: 12
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Скидка до 50% на процедуру для новых клиентов
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Приведи подругу и получи кэшбек 100%
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Скидка 4000 рублей на RF лифтинг Scarlet S
4000Р
4000Р
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Контурная пластика со скидкой 4000 рублей
1000Р
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Скидка 1000 рублей на пилинг PRX-T33
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50%
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Мезотерапия со скидкой 55%
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Капельница Детокс со скидкой 30%
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Лучшие промокоды Подружки
|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
|Скидка до 50% на процедуру для новых клиентов
|не требуется
|Скидка
|Приведи подругу и получи кэшбек 100%
|не требуется
|Скидка
|Скидка 4000 рублей на RF лифтинг Scarlet S
|не требуется
|Скидка
|Контурная пластика со скидкой 4000 рублей
|не требуется
|Скидка
|Скидка 1000 рублей на пилинг PRX-T33
|не требуется
|Скидка
|Чистка лица с купоном на скидку 50%
|не требуется
|Скидка
|Мезотерапия со скидкой 55%
|не требуется
|Скидка
|Ботулинотерапия со скидкой 30%
|не требуется
|Скидка
|Скидка 60% на кислотный пилинг
|не требуется
|Скидка
|Купон на скидку 45% на плазмолифтинг
|не требуется