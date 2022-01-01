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Промокоды Инфоурок Репетиторы на Август 2022

Выгодные цены на занятия с репетиторами и онлайн-уроки. Актуальных купонов: 8

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490Р
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Скидка
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590Р
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Скидка
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590Р
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Скидка
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Индивидуальные занятия по фиксированным ценам
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Скидочные предложения на сайте Инфоурок

На сайте Инфоурок клиентам доступно более 32 предметов для изучения. Есть подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, занятия для школьников и дошкольников. Чтобы выгодно приобрести курсы, действуют постоянные и временные промокоды и купоны. С их помощью можно получить скидку до 100%. Самые популярные п ... редложения от Infourok — купон на покупку энного количества занятий и бесплатный урок. Есть опция бесплатного подбора репетитора без применения купона. Достаточно оставить заявку на сайте, и специалисты подберут преподавателя в разговоре по телефону. Чтобы пользователи всегда были в курсе выгодных предложений от образовательной платформы, они размещаются на этой странице. Ее работники регулярно ищут промокоды от сайта Инфоурок и размещают здесь для неограниченного использования посетителями.


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Контакты Инфоурок Репетиторы

Электронная почта:
info@iu.ru

Телефон:
+7 (800) 775-50-70

Соц. сети:

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Специальные предложения от Инфоурок Репетиторы

Информация об образовательном портале Инфоурок Репетиторы

Платформа Infourok — крупный образовательный портал, представляющий собой агрегатор репетиторов для всех классов общеобразовательной школы. Пользователям предлагают дистанционные курсы, которые помогут повысить успеваемость или подготовиться к успешной сдаче экзамена. В ходе подготовки используются учебные материалы, соответствующие действующим образовательным стандартам РФ.

 Экономить на обучении можно с помощью промокодов на скидку. Они позволяют снизить цену на услуги репетитора на 10–20%. Все актуальные скидочные коды и купоны можно найти здесь. Информация регулярно обновляется, поэтому тут только актуальные данные.

Образовательные программы платформы Инфоурок

На портале большой выбор образовательных программ. Пользователи могут заказать курсы по любым предметам школьной программы: русскому языку, алгебре, биологии, химии, физике, прочим дисциплинам. Также пользователям портала доступно большое количество образовательных программ по иностранным языкам. Представлены не только английский, но и многие другие: испанский, китайский, французский.

Проверенные репетиторы на iu.ru

Образовательная платформа предлагает репетиторов с различным уровнем подготовки. Все они поделены на 4 уровня:

  • студент;

  • опытный педагог;

  • эксперт;

  • носитель языка.

 

Чем выше уровень, тем эффективнее обучение и тем выше на него цена. Дешевле всего учиться у «студентов» (₽490), дороже всего — у носителей языка (₽1760).

Как сэкономить на услугах образовательной платформы и получить скидку

В 2022 есть несколько способов сэкономить на занятиях на платформе Infourok. Самый простой — это возможность получить бесплатный урок, доступный всем новым клиентам сразу после регистрации. Пользователи могут сами выбрать репетитора, который проведет бонусное занятие — ограничений в этом плане нет.

Еще один способ экономии — подписка на рассылку образовательной платформы. Чтобы оформить ее, надо ввести свой email в поле внизу страницы. После начнет действовать скидка на одно следующее занятие.

Но самый выгодный вариант экономии — промокоды. Во-первых, их могут активировать не только новые, но и действующие клиенты. Во-вторых, размер скидок по ним больше, чем за участие в акциях. Все актуальные скидочные коды и купоны можно найти на этой странице.

Как активировать промокод на iu.ru

Чтобы сэкономить по промокоду на образовательной платформе, необходимо:

  1. Ознакомиться с акционными предложениями портала iu.ru на этой странице.

  2. Выбрать подходящий промокод и скопировать его.

  3. Открыть официальный сайт образовательной платформы.

  4. Выбрать репетитора и нажать «Записаться на занятие».

  5. Запустить процедуру оплаты после переадресации в личный кабинет.

  6. Кликнуть «Есть промокод?».

  7. В открывшемся окне ввести код и нажать «Применить».

 

Теперь остается только завершить оплату дистанционного обучения. Цена будет выставлена уже с учетом скидки.

Часто задаваемые вопросы про Инфоурок Репетиторы

★ Насколько актуальны промокоды?

На этой странице представлены только действующие коды.

★ Репетиторы проверены?

Да, каждый педагог проходит тщательную проверку, поэтому нет причин сомневаться в его квалификации.

★ Как восстановить пароль на Infourok?

Нужно нажать «Выслать одноразовый код» в меню входа. После этого на указанный при регистрации на образовательном портале телефон придет комбинация для авторизации. Сам пароль меняется в личном кабинете (Настройки => Безопасность и вход).

★ Как выбрать репетитора на Инфоуроке?

С помощью фильтров, которые позволяют сортировать педагогов по предмету, классу, уровню квалификации и свободному времени. Также можно почитать отзывы других пользователей.

★ Сколько актуальных промокодов на вашем сайте?

Их количество постоянно меняется — старые коды перестают действовать, появляются новые. Так или иначе, тут собраны все актуальные промокоды образовательной платформы.

★ Как войти на Инфоурок?

Вход осуществляется по номеру телефона. На него поступит звонок, на официальном сайте платформы надо ввести последние 4 цифры звонившего номера.

Лучшие промокоды Инфоурок Репетиторы

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаЗанятие с носителем языка от 1790 рублейне требуется
СкидкаЗанимайтесь со студентом по цене от 490 рублей за урокне требуется
СкидкаЗанятия с опытным педагогом от 590 рублейне требуется
СкидкаРепетиторы для подготовки к ЕГЭ по цене от 590 рублей за урокне требуется
СкидкаЗанятие с экспертом по цене от 790 рублей за урокне требуется
СкидкаИндивидуальные занятия по фиксированным ценамне требуется
СкидкаДарим еще одно занятие при покупке 16 занятийне требуется
СкидкаВыгода при первой покупке при подписке на новостине требуется

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