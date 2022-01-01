Как сэкономить на услугах образовательной платформы и получить скидку

В 2022 есть несколько способов сэкономить на занятиях на платформе Infourok. Самый простой — это возможность получить бесплатный урок, доступный всем новым клиентам сразу после регистрации. Пользователи могут сами выбрать репетитора, который проведет бонусное занятие — ограничений в этом плане нет.

Еще один способ экономии — подписка на рассылку образовательной платформы. Чтобы оформить ее, надо ввести свой email в поле внизу страницы. После начнет действовать скидка на одно следующее занятие.

Но самый выгодный вариант экономии — промокоды. Во-первых, их могут активировать не только новые, но и действующие клиенты. Во-вторых, размер скидок по ним больше, чем за участие в акциях. Все актуальные скидочные коды и купоны можно найти на этой странице.