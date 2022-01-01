1790р
купон
490Р
купон
590Р
купон
590Р
купон
Лучшее
предложение
Лучшее
предложение
Беспл
подарок
Лучшее
предложение
1790р
купон
490Р
купон
590Р
купон
590Р
купон
Лучшее
предложение
Лучшее
предложение
Беспл
подарок
Лучшее
предложение
5%
на ВСЁ
500Р
купон
5%
на ВСЁ
490Р
купон
890Р
купон
590Р
купон
2 оценки поставлены средняя 5
На сайте Инфоурок клиентам доступно более 32 предметов для изучения. Есть подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, занятия для школьников и дошкольников. Чтобы выгодно приобрести курсы, действуют постоянные и временные промокоды и купоны. С их помощью можно получить скидку до 100%. Самые популярные п ... редложения от Infourok — купон на покупку энного количества занятий и бесплатный урок. Есть опция бесплатного подбора репетитора без применения купона. Достаточно оставить заявку на сайте, и специалисты подберут преподавателя в разговоре по телефону. Чтобы пользователи всегда были в курсе выгодных предложений от образовательной платформы, они размещаются на этой странице. Ее работники регулярно ищут промокоды от сайта Инфоурок и размещают здесь для неограниченного использования посетителями.
Электронная почта:
info@iu.ru
Телефон:
+7 (800) 775-50-70
Соц. сети:
У вас есть купон?
Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
Платформа Infourok — крупный образовательный портал, представляющий собой агрегатор репетиторов для всех классов общеобразовательной школы. Пользователям предлагают дистанционные курсы, которые помогут повысить успеваемость или подготовиться к успешной сдаче экзамена. В ходе подготовки используются учебные материалы, соответствующие действующим образовательным стандартам РФ.
Экономить на обучении можно с помощью промокодов на скидку. Они позволяют снизить цену на услуги репетитора на 10–20%. Все актуальные скидочные коды и купоны можно найти здесь. Информация регулярно обновляется, поэтому тут только актуальные данные.
На портале большой выбор образовательных программ. Пользователи могут заказать курсы по любым предметам школьной программы: русскому языку, алгебре, биологии, химии, физике, прочим дисциплинам. Также пользователям портала доступно большое количество образовательных программ по иностранным языкам. Представлены не только английский, но и многие другие: испанский, китайский, французский.
Образовательная платформа предлагает репетиторов с различным уровнем подготовки. Все они поделены на 4 уровня:
студент;
опытный педагог;
эксперт;
носитель языка.
Чем выше уровень, тем эффективнее обучение и тем выше на него цена. Дешевле всего учиться у «студентов» (₽490), дороже всего — у носителей языка (₽1760).
В 2022 есть несколько способов сэкономить на занятиях на платформе Infourok. Самый простой — это возможность получить бесплатный урок, доступный всем новым клиентам сразу после регистрации. Пользователи могут сами выбрать репетитора, который проведет бонусное занятие — ограничений в этом плане нет.
Еще один способ экономии — подписка на рассылку образовательной платформы. Чтобы оформить ее, надо ввести свой email в поле внизу страницы. После начнет действовать скидка на одно следующее занятие.
Но самый выгодный вариант экономии — промокоды. Во-первых, их могут активировать не только новые, но и действующие клиенты. Во-вторых, размер скидок по ним больше, чем за участие в акциях. Все актуальные скидочные коды и купоны можно найти на этой странице.
Чтобы сэкономить по промокоду на образовательной платформе, необходимо:
Ознакомиться с акционными предложениями портала iu.ru на этой странице.
Выбрать подходящий промокод и скопировать его.
Открыть официальный сайт образовательной платформы.
Выбрать репетитора и нажать «Записаться на занятие».
Запустить процедуру оплаты после переадресации в личный кабинет.
Кликнуть «Есть промокод?».
В открывшемся окне ввести код и нажать «Применить».
Теперь остается только завершить оплату дистанционного обучения. Цена будет выставлена уже с учетом скидки.
На этой странице представлены только действующие коды.
Да, каждый педагог проходит тщательную проверку, поэтому нет причин сомневаться в его квалификации.
Нужно нажать «Выслать одноразовый код» в меню входа. После этого на указанный при регистрации на образовательном портале телефон придет комбинация для авторизации. Сам пароль меняется в личном кабинете (Настройки => Безопасность и вход).
С помощью фильтров, которые позволяют сортировать педагогов по предмету, классу, уровню квалификации и свободному времени. Также можно почитать отзывы других пользователей.
Их количество постоянно меняется — старые коды перестают действовать, появляются новые. Так или иначе, тут собраны все актуальные промокоды образовательной платформы.
Вход осуществляется по номеру телефона. На него поступит звонок, на официальном сайте платформы надо ввести последние 4 цифры звонившего номера.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
|Занятие с носителем языка от 1790 рублей
|не требуется
|Скидка
|Занимайтесь со студентом по цене от 490 рублей за урок
|не требуется
|Скидка
|Занятия с опытным педагогом от 590 рублей
|не требуется
|Скидка
|Репетиторы для подготовки к ЕГЭ по цене от 590 рублей за урок
|не требуется
|Скидка
|Занятие с экспертом по цене от 790 рублей за урок
|не требуется
|Скидка
|Индивидуальные занятия по фиксированным ценам
|не требуется
|Скидка
|Дарим еще одно занятие при покупке 16 занятий
|не требуется
|Скидка
|Выгода при первой покупке при подписке на новости
|не требуется