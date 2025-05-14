Промокоды Столото (Stoloto) на Май 2024
Список рабочих купонов и акций Столото. Актуальных промокодов на сегодня: 12
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Лучшие промокоды Столото
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|300 бонусов в подарок при покупке от 150 рублей по купону
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|Промокод
|300 бонусов в подарок новым игрокам
|STO***
|Скидка
|До 211.9 рублей кэшбэка + welcome бонус для новых пользователей
|не требуется
|Скидка
|Жилищная лотерея: билеты от 150 рублей по купону
|не требуется
|Скидка
|Бинго-лотерея "Удача на сдачу": билеты от 30 рублей
|не требуется
|Скидка
|Лотерейные билеты в подарок
|не требуется
|Скидка
|Бонусы в подарок за каждого приведенного друга
|не требуется
|Скидка
|Оплата лотерейных билетов бонусами и промокодами
|не требуется
|Скидка
|Лучшие условия для пользователей Премиум-клуба
|не требуется
|Скидка
|Дополнительные бонусы с покупок для участников Премиум-клуба
|не требуется