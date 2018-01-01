Об онлайн-школе Умскул

Сервис направлен на подготовку учеников 9–11-х классов к ЕГЭ и ОГЭ. Несмотря на то, что онлайн-школа работает только с 2018 года, она уже успела подготовить около 50 тыс. учащихся. В среднем каждый 33-й ученик сдает тестирование на максимальные 100 баллов. Умскул предлагает подготовку к экзаменам по любым предметам. Занятия проводятся по авторским методикам, много внимания уделяется практике. Это необходимо для лучшего запоминания материала.

Образовательный процесс проводится с использованием технологии «Um edu». Она построена на базе искусственного интеллекта и адаптированного алгоритма. Тем не менее это не лишает учеников поддержки преподавателей. Платформа объединяет учеников и учителей, помогает им удобно взаимодействовать в дистанционном формате. С 2020 года компания стала участником «Сколково». Ее решения в сфере обучения и интеллектуальной собственности во многом инновационны для российского рынка. Сегодня у компании есть более 700 кураторов по всей России, 35 преподавателей в Москве и Казани. В школе обучается порядка 15 тыс. человек.

Заведение проводит множество акций, раздает бесплатные пробные уроки и промокоды на скидку ученикам. Неудивительно, ведь одна из целей платформы – улучшить качество образовательного процесса школьников по всей стране.

Самые популярные направления подготовки

В онлайн-школе можно подготовиться к экзаменам по английскому, русскому и немецкому языку, математике, обществознанию, истории, литературе, химии, биологии, физике, информатике и географии. Найти все курсы можно в соответствующем разделе сайта онлайн-школы. После выбора предмета откроется список всех преподавателей. У каждого специалиста есть подробная анкета с навыками и достижениями, а также общей информацией и статистикой сдачи экзаменов учениками.

Ученики изучают теоретический материал, выполняют практические и домашние задания. Комплексный подход позволяет качественно подготовиться к тестированию. Несмотря на разнообразие доступных для обучения предметов, наибольшей популярностью пользуется подготовка к экзаменам по обязательным предметам – русскому языку и математике. Для обучения по этим направлениям пользователи чаще всего применяют промокоды. По каждому направлению есть курсы для учеников с разными уровнями подготовки.

Программа достижений

В онлайн-школе Умскул есть система достижений. К ней присоединяются все зарегистрированные клиенты, оформившие первую покупку курсов на платформе. Назначение программы – дополнительно мотивировать, вовлекать в процесс обучения.

За выполнение заданий, просмотр уроков и другую активность на сайте ученики получают баллы – ХР. Базовый алгоритм и количество начисляемых монет могут изменяться. К примеру, если ученик выполнил домашнее задание в течение суток после завершения занятия, то количество очков увеличивается на 20%. Если же пользователи пропускают дедлайн, то ХР начисляется только в размере 50% от обычного количества. В зависимости от числа накопленных ХР, ученик оказывается на одном из уровней. Ему присваивается звание от Ололошки до Победителя ЕГЭ/ОГЭ.

Кроме того, УМ-коины можно обменивать на скидки по промокоду и ценные призы. Для использования монет ученику нужно связаться со своим координатором по обучению. Он представит список доступных вариантов обмена и их цену в УМ-коинах.

Методы оплаты уроков и курсов

В Умскул занятия оплачиваются онлайн. Для этого сайт подключен к CloudPayments – платежной системе, сертифицированной по стандарту безопасности PCI DSS. Платежи в таком случае обрабатываются моментально. Кроме того, внести средства можно и на счет. При переводе по реквизитам платеж может обрабатываться до 3 рабочих дней.

Процесс получения доступа к курсам

Оплаченные материалы ученик получает сразу после того, как средства поступают на счет компании. Купленные курсы появляются в меню личного кабинета клиента.

Как отказаться от обучения

Услуга считается полностью оказанной, как только ученик получает доступ к курсу, сразу после оплаты. Это значит, что возврат средств в общем случае не предусмотрен. Если у клиента есть уважительная причина отказаться от занятий, то в таком случае возможность возврата части средств за обучение рассматривается в индивидуальном порядке.