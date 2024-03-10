Промокоды ВТБ (VTB) на Сентябрь 2024
Список рабочих купонов и акций ВТБ. Актуальных промокодов на сегодня: 12
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|Переведите пенсию в ВТБ, и ваши близкие получат выгоду
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|Бесплатное обслуживание по карте навсегда
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|Кешбэк до 25% рублями в выбранных категориях и до 50% мультибонусами за покупки у партнеров
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|Кредитный лимит до 1 млн рублей
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|Скидка
|Бесплатное снятие наличных до 100 000 рублей в первый месяц использования
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|Получайте кешбэк рублями до 25% и +1 категорию за автопополнение карты
|не требуется
|Скидка
|Бонус 20 000 рублей за регулярные покупки и кешбэк рублями до 25% в выбранных категориях
|не требуется
|Скидка
|До 20% годовых по накопительному ВТБ‑Счёту
|не требуется
|Скидка
|Заморозили ставки по кредиту наличными. Вернем кешбэк до 25 000 рублей
|не требуется
|Скидка
|Оформите карту или стикер для ребенка и получите годовую скидку 50% на семейную подписку «MiXX Вместе»
|не требуется