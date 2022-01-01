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1 оценка поставлена средняя 5
Warframe — MMORPG в необычном сеттинге. Главное достоинство игры — разнообразный геймплей, который включает механики шутера от третьего лица, слэшера и некоторых других жанров. Хотя релиз состоялся в 2013 году, графика до сих пор выглядит достойно. Варфрейм распространяется бесплатн ... о, но геймер может покупать оружие и косметические предметы за реальные деньги. Сэкономить на этом помогут купоны и промокоды Warframe. Все актуальные скидочные предложения можно найти на этой странице.
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Игра Warframe — это многопользовательская MMORPG от канадской студии Digital Extremes, известной по серии Unreal. Действие разворачивается в далеком будущем. Несколько противодействующих групп борются за власть над Солнечной системой. Игроку предстоит взять на себя роль Тэнно — касты воинов, которые сражаются с врагами дистанционно с помощью специальных тел-варфреймов.
Геймплей Warframe разнообразный. Есть не только огнестрельное, но и холодное оружие. Благодаря этому игра сочетает в себе элементы шутера и слэшера. Присутствуют механики, которые дают передохнуть в перерывах между боями, например взлом консолей. Есть стелс, ему посвящены целые миссии.
При этом Варфрейм — полноценная ролевая игра. Здесь есть несколько фракций, выдающих квесты. Можно отыгрывать бойцов разных типов. Предусмотрена RPG-прокачка. Причем не только персонажа, но и всего игрового оружия.
Warframe — free-to-play-проект. Это означает, что играть можно совершенно бесплатно, но некоторые игровые предметы продаются за реальные деньги. Сэкономить на их покупке помогают купоны и промокоды, которые дают право на скидку.
Идея создания Warframe появилась во время разработки другого проекта студии — Dark Sector. Сеттинг обеих игр действительно похож — в обоих случаях геймера переносят в далекое будущее, которое никак не назовешь светлым. Геймплей тоже имеет много общего. Именно в Dark Sector появился набор базовых механик, впоследствии попавший в Варфрейм.
Но Digital Extremes долго не могла найти издателя для своей новой игры. Все отказывались, мотивируя это тем, что научно-фантастический сеттинг никого не заинтересует. В итоге студия решила издавать Warframe самостоятельно, и в 2013 году состоялся релиз бета-версии. Несмотря на серьезные затраты, это мероприятие окупилось. Хотя проект получил неоднозначные оценки, он быстро собрал устойчивую аудиторию и постоянно привлекает новых игроков.
Для начала понадобится создать аккаунт на официальном сайте игры. Ничего сложного в этом нет — нужно заполнить небольшую анкету и подтвердить электронную почту. После этого станет доступна загрузка игрового клиента.
Первая миссия — обучающая. В ней предложат выполнить простые действия, которые помогут освоить основные механики игры. Как только задание будет пройдено, персонаж окажется на космическом корабле. Это своеобразный хаб, там можно прокачиваться, менять оружие и выбирать, куда десантироваться для выполнения следующей миссии.
Рекомендуется начинать с самых простых заданий. Они не слишком сложные, выполняют роль тренажера и помогают прокачать персонажа для последующей игры. А еще во время них можно собрать продвинутый лут, без которого будет сложно играть в дальнейшем.
Все игровые предметы продаются в магазине на официальном сайте проекта. Самый популярный товар — это платина. Она представляет собой донатную валюту, являющуюся универсальным средством для улучшения геймплея. С ее помощью можно прокачивать персонажа и оружие, приобретать новые предметы и делать многое другое.
Второе место по популярности среди игроков занимают готовые наборы. Они состоят из платины и прайм-итемов. Это не просто красивые скины на оружие и персонажей. У prime items улучшенные характеристики, поэтому использовать их эффективнее, чем стандартные предметы.
Еще в магазине есть разный игровой мерч: фигурки героев, футболки, брелоки. Все это тоже пользуется спросом среди фанатов Варфрейм. Но стоит довольно дорого — от 1500 до 6000 рублей.
Оплатить донатный предмет можно несколькими способами:
банковскими картами Visa, MasterCard;
PayPal;
QIWI;
ЮMoney;
WebMoney;
интернет-банкингом Сбербанка.
Если игра загружена через Steam, то оплата возможна с его баланса.
Если пользователю не понравился приобретенный предмет, он купил его по ошибке или дважды, можно вернуть деньги. Для этого необходимо обратиться в службу технической поддержки Digital Extremes. Возврат невозможен, если покупка использовалась в игре и с ее помощью были получены очки опыта. В этом случае она просто останется в инвентаре персонажа.
Для активации промокода на скидку необходимо сделать следующее:
Найти актуальный код на этой странице и скопировать его.
Перейти на официальный сайт игры.
Навести курсор на кнопку «Магазин».
В появившемся меню выбрать пункт «Промокоды».
Ввести код в поле на открывшейся странице.
Нажать «Отправить».
Теперь достаточно выбрать интересующий товар и завершить покупку. К ней автоматически применится скидка. Ее размер будет зависеть от номинала промокода, который активировал пользователь.
Некоторые купоны не содержат коды. Для активации необходимо кликнуть по ним и после переадресации на торговую площадку Warframe сделать покупку. Цена товара при оплате будет указана уже с учетом скидки.
Это можно делать в соответствующем разделе на ее официальном сайте. Информация о патчах, ивентах и других важных вещах выкладывается максимально оперативно, поэтому вряд ли игрок пропустит что-то интересное.
В игровой энциклопедии, которая подробно освещает эти вопросы. Ссылка на нее есть на ресурсе проекта. Все материалы переведены на русский.
Да. Она вышла не только на Windows, но и на Sony PlayStation, Xbox и Nintendo. Поддерживаются в том числе игровые приставки последнего поколения.
Лучше остановиться на стартовом наборе предметов, который сформировали сами разработчики. Его можно посмотреть в соответствующем разделе игрового магазина. В нем есть все, что может понадобиться на начальных этапах игры.
Конечно. Но в этом случае прокачка персонажа займет очень много времени и потребует выполнения большого количества однотипных заданий. Те, для кого это не проблема, совсем не донатят в игру.
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