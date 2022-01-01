  1. Промокоды
  2. Магазины
  3. Warframe

Промокоды Warframe на Август

Акции и купоны Warframe на Август 2022

55%
купон

Скидка
Скидка 55% на эксклюзивный набор «PRIME accessories» по купону Warframe
Истекает через 30 дней Открыть Акцию

10%
купон

Скидка
Приведите друга и получите 10% платины от его покупки
Истекает через 57 дней Открыть Акцию

2499Р
купон

Скидка
Быстрее покупай «Набор искупления» за 2499 рублей от Warframe
Истекает через 61 день Открыть Акцию

1548Р
купон

Скидка
1000 платины + редкий мод всего за 1548 рублей
Истекает через 49 дней Открыть Акцию

1399Р
купон

Скидка
Быстрее покупай «Набор сопротивления» за 1399 рублей от Warframe
Истекает через 61 день Открыть Акцию

1241Р
купон

Скидка
Воинственный игровой пакет «ZEPHYR» всего за 1241 рубль по промокоду Warframe
Истекает сегодня Открыть Акцию

1000Р
купон

Скидка
200 платины + аксессуары "Мираж" от 1000 рублей
Истекает через 84 дня Открыть Акцию

662Р
купон

Скидка
PRIME VAULT + 200 платины за 662 рубля
Истекает через 50 дней Открыть Акцию

662Р
купон

Скидка
Купи пакет аксессуаров «ZEPHYR» всего за 662 рубля по купону Warframe
Истекает через 30 дней Открыть Акцию

199Р
купон

Скидка
Базовый набор "Ангелы Заримана" всего за 199 рублей
Истекает через 43 дня Открыть Акцию

199Р
купон

Скидка
Купи «Пакет появления» всего за 199 рублей по купону Warframe
Истекает через 30 дней Открыть Акцию

54$
купон

Скидка
Коллекция плюшевых игрушек от 54 доллара
Истекает через 85 дней Открыть Акцию

55%
купон

Скидка
Скидка 55% на эксклюзивный набор «PRIME accessories» по купону Warframe
Истекает через 30 дней Открыть Акцию

10%
купон

Скидка
Приведите друга и получите 10% платины от его покупки
Истекает через 57 дней Открыть Акцию

2499Р
купон

Скидка
Быстрее покупай «Набор искупления» за 2499 рублей от Warframe
Истекает через 61 день Открыть Акцию

1548Р
купон

Скидка
1000 платины + редкий мод всего за 1548 рублей
Истекает через 49 дней Открыть Акцию

1399Р
купон

Скидка
Быстрее покупай «Набор сопротивления» за 1399 рублей от Warframe
Истекает через 61 день Открыть Акцию

1241Р
купон

Скидка
Воинственный игровой пакет «ZEPHYR» всего за 1241 рубль по промокоду Warframe
Истекает сегодня Открыть Акцию

1000Р
купон

Скидка
200 платины + аксессуары "Мираж" от 1000 рублей
Истекает через 84 дня Открыть Акцию

662Р
купон

Скидка
PRIME VAULT + 200 платины за 662 рубля
Истекает через 50 дней Открыть Акцию

662Р
купон

Скидка
Купи пакет аксессуаров «ZEPHYR» всего за 662 рубля по купону Warframe
Истекает через 30 дней Открыть Акцию

199Р
купон

Скидка
Базовый набор "Ангелы Заримана" всего за 199 рублей
Истекает через 43 дня Открыть Акцию

199Р
купон

Скидка
Купи «Пакет появления» всего за 199 рублей по купону Warframe
Истекает через 30 дней Открыть Акцию

54$
купон

Скидка
Коллекция плюшевых игрушек от 54 доллара
Истекает через 85 дней Открыть Акцию

Похожие промокоды

Warface

/

Акция

Оплачивай оружие и снаряжение бонусными баллами "Спасибо" от Сбербанка

World of Warships

-911Р

Акция

Лёгкий крейсер «Mysore» за 911 рублей по купону World of Warships

БУКА

-1499Р

Акция

Подписка GFN.ru Премиум на месяц за 1499 рублей по купону Buka

Эти купоны истекли, но всё ещё могут сработать

38%
купон

Скидка
Получи скидку до 38% на распродаже по купону Warframe
Открыть Акцию

38%
купон

Скидка
Закажи аксессуары для питомцев с дисконтом до 38%
Открыть Акцию

30%
купон

Скидка
Получите выгоду до 30% при покупке фирменных штанов по купону Warframe
Открыть Акцию

20%
купон

Скидка
По купону Warframe купите набор сопротивления "Новая война" с выгодой 20%
Открыть Акцию

10%
купон

Скидка
Выбирай товары для дома со скидками до 10% по купону Warframe
Открыть Акцию

7000Р
купон

Скидка
4000 платины + редкие моды для игры Warframe всего за 7000 рублей
Открыть Акцию

Популярные магазины

Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Действующие промокоды и купоны Warframe

Warframe — MMORPG в необычном сеттинге. Главное достоинство игры — разнообразный геймплей, который включает механики шутера от третьего лица, слэшера и некоторых других жанров. Хотя релиз состоялся в 2013 году, графика до сих пор выглядит достойно. Варфрейм распространяется бесплатн ... о, но геймер может покупать оружие и косметические предметы за реальные деньги. Сэкономить на этом помогут купоны и промокоды Warframe. Все актуальные скидочные предложения можно найти на этой странице.


Посетить Warframe
Контакты Warframe

Соц. сети:

vkyoutube

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Warframe

Подробнее об игре Warframe

Игра Warframe — это многопользовательская MMORPG от канадской студии Digital Extremes, известной по серии Unreal. Действие разворачивается в далеком будущем. Несколько противодействующих групп борются за власть над Солнечной системой. Игроку предстоит взять на себя роль Тэнно — касты воинов, которые сражаются с врагами дистанционно с помощью специальных тел-варфреймов.

Геймплей Warframe разнообразный. Есть не только огнестрельное, но и холодное оружие. Благодаря этому игра сочетает в себе элементы шутера и слэшера. Присутствуют механики, которые дают передохнуть в перерывах между боями, например взлом консолей. Есть стелс, ему посвящены целые миссии.

При этом Варфрейм — полноценная ролевая игра. Здесь есть несколько фракций, выдающих квесты. Можно отыгрывать бойцов разных типов. Предусмотрена RPG-прокачка. Причем не только персонажа, но и всего игрового оружия.

Warframe — free-to-play-проект. Это означает, что играть можно совершенно бесплатно, но некоторые игровые предметы продаются за реальные деньги. Сэкономить на их покупке помогают купоны и промокоды, которые дают право на скидку.

Как создавалась игра

Идея создания Warframe появилась во время разработки другого проекта студии — Dark Sector. Сеттинг обеих игр действительно похож — в обоих случаях геймера переносят в далекое будущее, которое никак не назовешь светлым. Геймплей тоже имеет много общего. Именно в Dark Sector появился набор базовых механик, впоследствии попавший в Варфрейм.

Но Digital Extremes долго не могла найти издателя для своей новой игры. Все отказывались, мотивируя это тем, что научно-фантастический сеттинг никого не заинтересует. В итоге студия решила издавать Warframe самостоятельно, и в 2013 году состоялся релиз бета-версии. Несмотря на серьезные затраты, это мероприятие окупилось. Хотя проект получил неоднозначные оценки, он быстро собрал устойчивую аудиторию и постоянно привлекает новых игроков.

Как начать играть

Для начала понадобится создать аккаунт на официальном сайте игры. Ничего сложного в этом нет — нужно заполнить небольшую анкету и подтвердить электронную почту. После этого станет доступна загрузка игрового клиента.

Первая миссия — обучающая. В ней предложат выполнить простые действия, которые помогут освоить основные механики игры. Как только задание будет пройдено, персонаж окажется на космическом корабле. Это своеобразный хаб, там можно прокачиваться, менять оружие и выбирать, куда десантироваться для выполнения следующей миссии.

Рекомендуется начинать с самых простых заданий. Они не слишком сложные, выполняют роль тренажера и помогают прокачать персонажа для последующей игры. А еще во время них можно собрать продвинутый лут, без которого будет сложно играть в дальнейшем.

Самые популярные товары в игровом магазине

Все игровые предметы продаются в магазине на официальном сайте проекта. Самый популярный товар — это платина. Она представляет собой донатную валюту, являющуюся универсальным средством для улучшения геймплея. С ее помощью можно прокачивать персонажа и оружие, приобретать новые предметы и делать многое другое.

Второе место по популярности среди игроков занимают готовые наборы. Они состоят из платины и прайм-итемов. Это не просто красивые скины на оружие и персонажей. У prime items улучшенные характеристики, поэтому использовать их эффективнее, чем стандартные предметы.

Еще в магазине есть разный игровой мерч: фигурки героев, футболки, брелоки. Все это тоже пользуется спросом среди фанатов Варфрейм. Но стоит довольно дорого — от 1500 до 6000 рублей.

Как оплатить покупку в игровом магазине

Оплатить донатный предмет можно несколькими способами:

  • банковскими картами Visa, MasterCard;

  • PayPal;

  • QIWI;

  • ЮMoney;

  • WebMoney;

  • интернет-банкингом Сбербанка.

Если игра загружена через Steam, то оплата возможна с его баланса.

Возврат внутриигровых покупок

Если пользователю не понравился приобретенный предмет, он купил его по ошибке или дважды, можно вернуть деньги. Для этого необходимо обратиться в службу технической поддержки Digital Extremes. Возврат невозможен, если покупка использовалась в игре и с ее помощью были получены очки опыта. В этом случае она просто останется в инвентаре персонажа.

Как активировать купоны и промокоды Warframe

Для активации промокода на скидку необходимо сделать следующее:

  1. Найти актуальный код на этой странице и скопировать его.

  2. Перейти на официальный сайт игры.

  3. Навести курсор на кнопку «Магазин».

  4. В появившемся меню выбрать пункт «Промокоды».

  5. Ввести код в поле на открывшейся странице.

  6. Нажать «Отправить».

 

 

Теперь достаточно выбрать интересующий товар и завершить покупку. К ней автоматически применится скидка. Ее размер будет зависеть от номинала промокода, который активировал пользователь.

Некоторые купоны не содержат коды. Для активации необходимо кликнуть по ним и после переадресации на торговую площадку Warframe сделать покупку. Цена товара при оплате будет указана уже с учетом скидки.

Часто задаваемые вопросы про Warframe

★ Как следить за новостями игры?

Это можно делать в соответствующем разделе на ее официальном сайте. Информация о патчах, ивентах и других важных вещах выкладывается максимально оперативно, поэтому вряд ли игрок пропустит что-то интересное.

★ Где подробнее узнать о правилах и особенностях геймплея, мира, сеттинга?

В игровой энциклопедии, которая подробно освещает эти вопросы. Ссылка на нее есть на ресурсе проекта. Все материалы переведены на русский.

★ Можно ли играть в Warframe на консолях?

Да. Она вышла не только на Windows, но и на Sony PlayStation, Xbox и Nintendo. Поддерживаются в том числе игровые приставки последнего поколения.

★ Что стоит купить за донат в первую очередь?

Лучше остановиться на стартовом наборе предметов, который сформировали сами разработчики. Его можно посмотреть в соответствующем разделе игрового магазина. В нем есть все, что может понадобиться на начальных этапах игры.

★ Можно ли играть в Warframe без доната?

Конечно. Но в этом случае прокачка персонажа займет очень много времени и потребует выполнения большого количества однотипных заданий. Те, для кого это не проблема, совсем не донатят в игру.

Лучшие промокоды Warframe

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаСкидка 55% на эксклюзивный набор «PRIME accessories» по купону Warframeне требуется
СкидкаПриведите друга и получите 10% платины от его покупкине требуется
СкидкаБыстрее покупай «Набор искупления» за 2499 рублей от Warframeне требуется
Скидка1000 платины + редкий мод всего за 1548 рублейне требуется
СкидкаБыстрее покупай «Набор сопротивления» за 1399 рублей от Warframeне требуется
СкидкаВоинственный игровой пакет «ZEPHYR» всего за 1241 рубль по промокоду Warframeне требуется
Скидка200 платины + аксессуары "Мираж" от 1000 рублейне требуется
СкидкаPRIME VAULT + 200 платины за 662 рубляне требуется
СкидкаКупи пакет аксессуаров «ZEPHYR» всего за 662 рубля по купону Warframeне требуется
СкидкаБазовый набор "Ангелы Заримана" всего за 199 рублейне требуется

Мы используем файлы cookie. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.