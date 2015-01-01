  1. Промокоды
  2. Магазины
  3. World of Warships

Промокоды World of Warships на Август

Акции и купоны World Of Warships Август 2022

40%
купон

Скидка
Заказ кредитов с дисконтом 40% по промокоду World of Warships
Истекает сегодня Открыть Акцию

30%
купон

Скидка
Обвес «Экономические бонусы. Большой набор» от World of Warships со скидкой 30%
Истекает через 1 день Открыть Акцию

20%
купон

Скидка
Премиум контейнеры «Дюнкерк» с дисконтом 20% по промокоду World of Warships
Истекает через 49 дней Открыть Акцию

20%
купон

Скидка
Скидка 20% при покупке набора адмирала «Iwami»
Истекает сегодня Открыть Акцию

20%
купон

Скидка
Дисконт 20% при покупке набора адмирала «Новороссийск»
Истекает сегодня Открыть Акцию

20%
купон

Скидка
Аквилла: набор адмирала с выгодой до 20%
Истекает через 49 дней Открыть Акцию

20%
купон

Скидка
Экономия 20% при покупке набора адмирала «Aquila» по промокоду World of Warships
Истекает сегодня Открыть Акцию

20%
купон

Скидка
Скидка 20% на 25 контейнеров «Морская авиация» по купону World of Warships
Истекает через 1 день Открыть Акцию

20%
купон

Скидка
25 премиум контейнеров «Охота на Бисмарк» с дисконтом 20% по купону World of Warships
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

20%
купон

Скидка
Набор адмирала «Mysore» с дисконтом 20% по промокоду World of Warships
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

20%
купон

Скидка
Скидка 20% на 25 премиум контейнеров «Ютландское сражение» от World of Warships
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

20%
купон

Скидка
Набор адмирала «Azuma» с экономией 20% по купону World of Warships

Корабль начисляется с постоянным камуфляжем и экономическими бонусами, стандартными для его уровня. Он также имеет повышенную доходность в кредитах и пониженную стоимость послебоевого обслуживания. Переподготовка командира для корабля не требуется.

Истекает через 15 дней Открыть Акцию

20%
купон

Скидка
Дисконт 20% на 25 премиум контейнеров «Немецкие эсминцы» по купону World of Warships
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

15%
купон

Скидка
«Малый запас кредитов» с дисконтом 15% по купону World of Warships
Истекает сегодня Открыть Акцию

10%
купон

Скидка
Специальное предложение! 5 премиум контейнеров «Кригсмарине» с дисконтом 10%
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

19300Р
купон

Скидка
Купи линкор IX уровня «Iwami» всего за 19300 рублей по купону World of Warships
Истекает сегодня Открыть Акцию

1933Р
купон

Скидка
Авианосец «Aquila» всего за 1933 рубля по промокоду World of Warships
Истекает сегодня Открыть Акцию

1069Р
купон

Скидка
Линейный корабль «Новороссийск» за 1069 рублей по купону World of Warships
Истекает сегодня Открыть Акцию

957Р
купон

Скидка
«Большой набор» на нужды флота за 957 рублей по купону World of Warships
Истекает сегодня Открыть Акцию

911Р
купон

Скидка
Лёгкий крейсер «Mysore» за 911 рублей по купону World of Warships
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

лучшее
предложение

Скидка
Бесплатный периодичный случайный набор «Легендарная сокровищница» от World of Warships
Истекает сегодня Открыть Акцию

лучшее
предложение

Скидка
Выгодная цена на большой крейсер японского флота «Azuma» по купону World of Warships
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

40%
купон

Скидка
Заказ кредитов с дисконтом 40% по промокоду World of Warships
Истекает сегодня Открыть Акцию

30%
купон

Скидка
Обвес «Экономические бонусы. Большой набор» от World of Warships со скидкой 30%
Истекает через 1 день Открыть Акцию

20%
купон

Скидка
Премиум контейнеры «Дюнкерк» с дисконтом 20% по промокоду World of Warships
Истекает через 49 дней Открыть Акцию

20%
купон

Скидка
Скидка 20% при покупке набора адмирала «Iwami»
Истекает сегодня Открыть Акцию

20%
купон

Скидка
Дисконт 20% при покупке набора адмирала «Новороссийск»
Истекает сегодня Открыть Акцию

20%
купон

Скидка
Аквилла: набор адмирала с выгодой до 20%
Истекает через 49 дней Открыть Акцию

20%
купон

Скидка
Экономия 20% при покупке набора адмирала «Aquila» по промокоду World of Warships
Истекает сегодня Открыть Акцию

20%
купон

Скидка
Скидка 20% на 25 контейнеров «Морская авиация» по купону World of Warships
Истекает через 1 день Открыть Акцию

20%
купон

Скидка
25 премиум контейнеров «Охота на Бисмарк» с дисконтом 20% по купону World of Warships
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

20%
купон

Скидка
Набор адмирала «Mysore» с дисконтом 20% по промокоду World of Warships
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

20%
купон

Скидка
Скидка 20% на 25 премиум контейнеров «Ютландское сражение» от World of Warships
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

20%
купон

Скидка
Набор адмирала «Azuma» с экономией 20% по купону World of Warships

Корабль начисляется с постоянным камуфляжем и экономическими бонусами, стандартными для его уровня. Он также имеет повышенную доходность в кредитах и пониженную стоимость послебоевого обслуживания. Переподготовка командира для корабля не требуется.

Истекает через 15 дней Открыть Акцию

20%
купон

Скидка
Дисконт 20% на 25 премиум контейнеров «Немецкие эсминцы» по купону World of Warships
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

15%
купон

Скидка
«Малый запас кредитов» с дисконтом 15% по купону World of Warships
Истекает сегодня Открыть Акцию

10%
купон

Скидка
Специальное предложение! 5 премиум контейнеров «Кригсмарине» с дисконтом 10%
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

19300Р
купон

Скидка
Купи линкор IX уровня «Iwami» всего за 19300 рублей по купону World of Warships
Истекает сегодня Открыть Акцию

1933Р
купон

Скидка
Авианосец «Aquila» всего за 1933 рубля по промокоду World of Warships
Истекает сегодня Открыть Акцию

1069Р
купон

Скидка
Линейный корабль «Новороссийск» за 1069 рублей по купону World of Warships
Истекает сегодня Открыть Акцию

957Р
купон

Скидка
«Большой набор» на нужды флота за 957 рублей по купону World of Warships
Истекает сегодня Открыть Акцию

911Р
купон

Скидка
Лёгкий крейсер «Mysore» за 911 рублей по купону World of Warships
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

лучшее
предложение

Скидка
Бесплатный периодичный случайный набор «Легендарная сокровищница» от World of Warships
Истекает сегодня Открыть Акцию

лучшее
предложение

Скидка
Выгодная цена на большой крейсер японского флота «Azuma» по купону World of Warships
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

Похожие промокоды

Warface

/

Акция

Пин коды Warface: купи 5000 кредитов и получи 125 бонусов VK Pay

АльфаСтрахование

-10%

Промокод

Получите дисконт 10% на полис "Добрые соседи"

МТС

-90%

Акция

Промокод МТС интернет магазин дарит выгоду до 90% на большую подборку аксессуаров

Reg.ru

-лучшее

Акция

Выгодные цены на новые доменные зоны в сфере недвижимости от Reg.ru

Эти купоны истекли, но всё ещё могут сработать

40%
купон

Скидка
Купи кредиты с выгодой 40% по купону World of Warships

В наборе 62 500 000 кредитов.

Открыть Акцию

30%
купон

Скидка
Набор адмирала: Премиум и дублоны с дисконтом до 30%
Открыть Акцию

30%
купон

Скидка
С промокодом World of Warships набор флажных сигналов дешевле на 30%
Открыть Акцию

21%
купон

Скидка
Купон World of Warships снижает цену на 21% на адмиральский резерв
Открыть Акцию

20%
купон

Скидка
Купи 25 премиум контейнеров "На службе Отечеству" с дисконтом 20% по купону World of Warships
Открыть Акцию

20%
купон

Скидка
Экономия 20% на 25 премиум контейнеров «Всегда бесстрашны!»
Открыть Акцию

Популярные магазины

Спасибо за оценку!

9 оценок поставлено средняя 4.4

Скидочные промокоды и купоны World of Warships

World of Warships — онлайн-игра от студии Wargaming. Она предлагает геймеру взять под свое управление корабли времен Первой и Второй мировых войн и вступить в морское сражение. На выбор игрока огромное количество военных судов с разными характеристиками. На покупке игровых предметов ... можно сэкономить, если использовать купоны и промокоды World of Warships. Все актуальные скидочные коды представлены на этой странице.


Посетить World of Warships
Контакты World of Warships

Соц. сети:

vkyoutube

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от World of Warships

Информация о World of Warships

Многопользовательская онлайн-игра World of Warships — проект белорусской студии Wargaming, запущенный в 2015 году. Сеттинг — морские сражения времен Первой и Второй мировых войн. В плане геймплея Ворлд оф Варшипс — тактический шутер, в котором стрелять в противника можно с помощью трех различных видов оружия: корабельной артиллерии, палубной авиации и торпед.

На выбор игрока огромное количество военных кораблей различных стран с разными характеристиками, которые открываются в ходе накопления опыта и получения наград за участие в матчах. Чтобы получить новое судно, нужно наиграть несколько десятков часов. И это при условии, что геймер покажет высокую эффективность в бою. Но есть и более быстрый способ — покупка корабля за донат, которая доступна в премиум-магазине на официальном сайте Ворлд оф Варшипс. Чтобы сэкономить на приобретении игровых предметов, можно использовать промокоды и купоны на скидку.

Как разрабатывали игру World of Warships

К 2011-му Wargaming уже сделала себе громкое имя благодаря изданной годом ранее игре World of Tanks. Компания решила не останавливаться на достигнутом и запустила новый проект. Изобретать велосипед не стали — сразу заявили, что основа геймплея будет похожей на игровой процесс «Танков». Но вместо последних будут корабли.

Разработка длилась 4 года. В 2015-м состоялся релиз игры. Она сразу завоевала популярность среди геймеров. Но больше всего понравилась игрокам с постсоветского пространства. В 2019 году Ворлд оф Варшипс занял 8-е место по размеру аудитории и выручке от доната в СНГ.

Самые популярные товары в премиум-магазине World of Warships

Хотя новые суда в игре открывать долго, их покупают редко. Чаще всего в магазине берут премиум-аккаунт сроком на один месяц. Он позволяет получать больше наград за участие в матчах. Благодаря этому можно быстрее открыть нужное судно или прокачать уже имеющееся.

Второй по популярности товар в магазине — дублоны, внутриигровая валюта. На нее покупаются расходные материалы для боя и обвесы для корабля. Еще она помогает ускорить прокачку боевых судов игрока.

Третий по популярности предмет в магазине — так называемые обвесы. Это аналог лутбоксов. Разница в том, что игрок уже заранее знает, что покупает. Предлагается в основном косметика (например, камуфляжи на корабли). Но есть один важный момент — скины и прочие украшения напрямую влияют на геймплей, немного изменяя характеристики судов. Так что с их помощью тоже можно прокачаться. Выбор обвесов большой, каждый набор включает от 5 предметов, все стоит недорого.

Бонусная программа премиум-магазина World of Warships

Маркетплейс Ворлд оф Варшипс запустил собственную бонусную программу совместно с Тинькофф. Чтобы участвовать в ней, нужно заказать карту банка, посвященную игре. Это можно сделать прямо на сайте Wargaming. За покупки держателю будет начисляться кэшбэк — 25 дублонов за каждые 100 рублей. В дальнейшем его можно потратить в игре. За траты в магазине World of Warships дают больше бонусов — 32 за 100 рублей.

Предусмотрен ряд дополнительных бонусов. При первом получении игровой валюты по карте владельцу предоставляют премиум-аккаунт на один месяц. Кроме этого, он получает набор из нескольких косметических предметов (в основном это камуфляж).

Как оплатить товар в премиум-магазине World of Warships

Оплата покупок на торговой площадке игры возможна несколькими способами:

  • банковскими картами Visa, MasterCard, Maestro и Мир;

  • Qiwi;

  • ЮMoney;

  • PayPal;

  • WebMoney;

  • со счета МТС или BeeLine.

Для отдельных товаров некоторые способы недоступны. Например, премиум-аккаунт нельзя оплатить картой Мир и балансом мобильного телефона. А корабль — можно.

Возврат донатных предметов из премиум-магазина

В соответствии с правилами маркетплейса Wargaming вернуть деньги, уплаченные за премиальные игровые предметы, нельзя. Но получить компенсацию все-таки можно. Но выдается она не рублями, а дублонами. В дальнейшем их разрешается тратить обычным образом.

Для возврата корабля или косметики нужно обратиться в службу технической поддержки разработчика. Решение в отношении каждого игрока принимают индивидуально. Поэтому нет никаких гарантий, что потраченное компенсируют дублонами.

Как активировать промокоды и купоны World of Warships

Чтобы применить код на скидку в премиум-магазине, необходимо сделать следующее:

  1. Найти актуальный на сегодня промокод на этой странице и скопировать его.

  2. Открыть официальный сайт игры.

  3. Перейти по ссылке «Премиум-магазин».

  4. Нажать «Активировать код Wargaming».

  5. Ввести промокод.

  6. Подтвердить действие.

 

После этого нужно вернуться в магазин, открыть раздел World of Warships, выбрать интересующий товар и купить его. Скидка будет применена автоматически.

Некоторые купоны не содержат промокоды. Для использования достаточно кликнуть по ним, дождаться переадресации на маркетплейс Wargaming и сделать покупку.

Часто задаваемые вопросы про World of Warships

★ Как отслеживать поступление новых предметов в магазин?

Нужно подписаться на новостную рассылку Wargaming. Это делается в личном кабинете на сайте компании. Подписку можно отключить в любой момент.

★ Сколько стоит самый дешевый корабль?

Примерно 40–50 рублей. За эти деньги можно купить предметы I–II уровня. Более продвинутые обойдутся дороже — от 300 до 500 рублей. Самые дорогие стоят 5000–7000 рублей.

★ В магазине есть все суда из игры?

Нет. Ассортимент кораблей определяется рандомно, и туда попадают далеко не все. Одновременно в маркетплейсе представлено не более 10 моделей. Список судов постоянно обновляется. Поэтому, если нет подходящего варианта, он рано или поздно появится. Другой вопрос, сколько придется этого ждать.

★ С каких кошельков WebMoney можно оплатить покупку?

На сегодня для оплаты доступны рублевый, долларовый и евробаланс. Другие валюты пока использовать нельзя. Когда это разрешат делать, неизвестно.

★ Можно ли подключить премиум-аккаунт на постоянной основе?

Да. Для этого в магазине существует функция подписки. Чтобы активировать ее, нужно оплатить премиум не на общей странице товаров, а в специальном разделе торговой площадки. В этом случае по истечении месяца он будет продлен. Деньги автоматически спишут с реквизитов, откуда пользователь произвел первую оплату.

Лучшие промокоды World of Warships

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаЗаказ кредитов с дисконтом 40% по промокоду World of Warshipsне требуется
СкидкаОбвес «Экономические бонусы. Большой набор» от World of Warships со скидкой 30%не требуется
СкидкаПремиум контейнеры «Дюнкерк» с дисконтом 20% по промокоду World of Warshipsне требуется
СкидкаСкидка 20% при покупке набора адмирала «Iwami»не требуется
СкидкаДисконт 20% при покупке набора адмирала «Новороссийск»не требуется
СкидкаАквилла: набор адмирала с выгодой до 20%не требуется
СкидкаЭкономия 20% при покупке набора адмирала «Aquila» по промокоду World of Warshipsне требуется
СкидкаСкидка 20% на 25 контейнеров «Морская авиация» по купону World of Warshipsне требуется
Скидка25 премиум контейнеров «Охота на Бисмарк» с дисконтом 20% по купону World of Warshipsне требуется
СкидкаНабор адмирала «Mysore» с дисконтом 20% по промокоду World of Warshipsне требуется

Мы используем файлы cookie. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.