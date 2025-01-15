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Промокоды Zerocoder (Зерокодер) на Декабрь 2024

Список рабочих купонов и акций Zerocoder. Актуальных промокодов на сегодня: 12

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Скидка 40% на курсы по Python и Промпт-инжиниринг + Скидка 10 000 рублей на курс по Нейросетям
Активен до 1/15/2025
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Скидка 10 000 рублей на обучение по курсу «Нейросети»
Активен до 1/15/2025
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Скидка 40% на любой из продуктов: нейросети, промпт-инжиниринг, Python
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Скидка 40% на все продукты (зерокодинг, нейросети, программирование)
Активен до 12/31/2024
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Скидка 40% на профессию промт-инжиниринг
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Обучаем программированию на Python с нуля со скидкой 40%
Активен до 1/15/2025
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Онлайн-практикумы и вебинары
Активен до 2/12/2025
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Бесплатные мероприятия для детей
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Разделы с бесплатными программами
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Успей записаться на бесплатный интенсив по анализу данных
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Бесплатные обучающие лекции
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Освоение профессии с помощью нейросетей и no-соde инструментов
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Лучшие промокоды Zerocoder

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