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Промокоды Зоопассаж на Август

Акции и купоны Зоопассаж на Август 2022

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Скидки, бонусы, промокоды и купоны Зоопассаж

На этой странице опубликована информация о действующих акциях, скидках, купонах и промокодах Зоопассаж. Также тут можно найти подробные сведения о программе лояльности компании, которая позволяет получить cashback до 20% и сэкономить на покупках. Популярный магазин зоотоваров предла ... гает корма и аксессуары для кошек, собак и других животных. В каталоге продавца есть продукция от ведущих мировых брендов, в наличии как бюджетные, так и премиальные товары. Действует доставка по всей России.


Посетить Зоопассаж
Контакты Зоопассаж

Юридический адрес:
Московская область, г. Люберцы, Проектируемый проезд 4296, дом 6

Электронная почта:
help@zoopassage.ru

Телефон:
+7 (495) 137-05-05

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Специальные предложения от Зоопассаж

Информация о компании Зоопассаж

ООО «Зоопассаж» создано в 2012-м, сразу же заработал и одноименный интернет-магазин, а спустя три года была официально зарегистрирована торговая марка. С самого начала своей работы продавец предлагал товары для животных. Выбор был большой: у ритейлера можно было купить практически все для ухода за питомцами, от кормов до клеток и игрушек.

Сегодня магазин расширил ассортимент и стал сотрудничать с известными брендами. Все представленные на сайте товары продаются онлайн. Действует доставка в любой населенный пункт Российской Федерации. А сэкономить на покупках в Zoopassage можно с помощью купонов и промокодов компании.

Самые популярные товары магазина Зоопассаж

Чаще всего у продавца покупают корма для кошек и собак, ведь именно они являются самыми популярными домашними животными россиян. Пользуются спросом и разные аксессуары для питомцев: игрушки, подстилки, домики, наполнители для кошачьего туалета. При этом в магазине представлены товары для содержания грызунов, птиц, рептилий, но их покупают гораздо реже из-за относительно небольшой популярности этих животных.

Программа лояльности онлайн-магазина Зоопассаж

В Zoopassage действует программа лояльности, правила которой предусматривают начисление кэшбэка. Его размер может составлять 2% в обычные дни и до 20% во время действия скидочных акций. Получить бонусы можно и другими способами: их дают за размещение отзыва со ссылкой на магазин и привлечение нового клиента. В последнем случае покупатель, который привел друга, также будет получать баллы в размере 10% от его заказов. 

С помощью начисленного кэшбэка можно покупать любые товары. Но есть одно ограничение: оплатить бонусами разрешается не более 30% от общей цены покупки. Постоянным клиентам присваивают статус VIP-покупателя и увеличивают размер кэшбэка до 3%. Чтобы добиться такой привилегии, необходимо сделать заказы на общую сумму от 20 000 рублей.

Активировать бонусы можно прямо во время оформления заказа. В разделе «Корзина» следует кликнуть по кнопке «Списать баллы». После этого появится блок выбора суммы, которую разрешается устанавливать самостоятельно. Минимальная сумма списания кэшбэка — 300 баллов.

Сегодня программа лояльности находится на стадии тестирования. Это означает, что при начислении и списании бонусных баллов могут возникать ошибки. При их обнаружении необходимо обратиться в службу поддержки компании. Использовать технические проблемы в корыстных целях категорически запрещается.

Как оплатить покупку в Зоопассаж

Сегодня в магазине действует всего два способа оплаты покупки — банковской картой или наличными. Принимаются карточки платежных систем Visa, MasterCard и Мир. Оплатить покупку можно непосредственно на сайте продавца или при получении товара. Оплата наличными возможна только при получении заказа.

Как получить покупку

Доставка в пределах Москвы и Московской области осуществляется собственными силами магазина. Услуга платная и обойдется в 300 рублей при условии, что товар не нужно вести дальше 5 км от МКАД. Заказы на крупные суммы доставляются абсолютно бесплатно. Но здесь важную роль играет расстояние до пункта назначения. Например, если доставка покупки от 1390 рублей осуществляется по столице и МО, но не далее 5 км от Кольцевой автодороги, то за нее денег не возьмут. Но если заказ нужно привезти за 10 км от МКАД, за это попросят 300 рублей. Таблица с ценами на услугу для клиентов из Москвы и Московской области есть в соответствующем разделе сайта Зоопассаж.

Доставкой в другие города страны занимается транспортная компания СДЭК. Стоимость услуги определяется ее тарифами и зависит от удаленности пункта назначения, веса и габаритов товара. Покупку могут привезти прямо до двери клиента или в любое другое указанное им место. Также заказ можно забрать из ближайшего пункта выдачи СДЭК.

Возврат товара

Неподошедший товар можно вернуть в течение 14 календарных дней с момента покупки. К обязательным условиям возврата относятся:

  • сохранение товарного вида;

  • отсутствие следов эксплуатации;

  • наличие кассового чека (в том числе электронного).

Товар отправляется обратно в магазин с помощью транспортной компании СДЭК. Для клиентов из Москвы и Московской области пересылка бесплатная. Для покупателей из других регионов она будет частично платной, если общая сумма заказа превышает 1390 рублей.

Как активировать купон или промокод Zoopassage

Для активации промокода необходимо сделать следующее:

  1. Скопировать актуальный код с этого сайта.

  2. Открыть ресурс Зоопассаж.

  3. Выбрать нужный товар.

  4. Добавить его в корзину.

  5. На странице оформления заказа найти поле «Введите промокод».

  6. Вставить в него ранее скопированные цифры.

  7. Кликнуть «Применить».

  8. Завершить покупку.

После этого будет выставлена окончательная цена с учетом скидки. Ее размер зависит от номинала активированного кода, который может отличаться.

 

В некоторых купонах нет промокодов, из-за чего их активация немного отличается. Чтобы воспользоваться правом на скидку, нужно кликнуть по подходящему предложению с этой страницы и оформить заказ после переадресации на сайт Зоопассаж. Цена к оплате в этом случае будет уменьшена автоматически.

Часто задаваемые вопросы про Зоопассаж

★ Нужно ли регистрироваться, чтобы сделать покупку?

Нет, на странице каждого товара есть кнопка «Купить без регистрации». Но даже при ее использовании придется заполнить небольшую анкету.

★ Есть ли у Зоопассаж офлайн-магазины?

Да, но только в нескольких городах России (включая Москву).

★ Как связаться со службой технической поддержки Zoopassage?

По бесплатному телефону горячей линии, e-mail либо через форму обратной связи на сайте.

★ Как найти нужный товар?

С помощью функции поиска по названию и с использованием фильтров.

★ Как отслеживать новые поступления?

Подписаться на e-mail-рассылку или официальные страницы компании в социальных сетях.

Лучшие промокоды Зоопассаж

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаСкидка до 10% на корма Purina Pro Planне требуется
СкидкаПолучайте 3% с каждой покупки получив статус VIP-покупателяне требуется
СкидкаКэшбэк 2% бонусными баллами за любую покупку в интернет-магазине ЗооПассажне требуется
СкидкаОплачивайте до 20% стоимости своих заказов балламине требуется
СкидкаВозвращайте до 20% стоимости каждой покупки балламине требуется
СкидкаПолучайте до 200 баллов за рекомендации друзьям и отзывыне требуется
СкидкаПолучите 10% бонусными балами за 2-й и последующие заказы вашего другане требуется

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