Подробнее о магазине Зоозавр

Группа компаний «Детский мир» – это крупный розничный оператор торговли, работающий в России, Казахстане и Беларуси. Интернет-магазин Зоозавр является ее подразделением, специализирующимся на продаже товаров для животных. На страницах онлайн-каталога представлены корма для питомцев, гигиенические принадлежности, игрушки, инвентарь для содержания, ветеринарная продукция и другие позиции.

Ассортимент интернет-магазина Zoozavr постоянно расширяется, пополняясь новинками и востребованными товарами. Заказать их можно онлайн, с доставкой в пункт выдачи или на дом, которая в некоторых случаях бесплатна. Дополнительную экономию на покупках обеспечивают акции магазина, проводимые регулярно. Участвуя в них, а также используя промокоды, скидочные купоны компании, можно покупать качественные товары для домашнего любимца с дисконтом. Для удобства читателей все действующие промомероприятия компании собраны в этой рубрике.

Популярные товары в магазине

Зоомагазин Зоозавр предлагает выбор продукции для домашних питомцев: кошек, собак, птиц, грызунов, рыб и другой живности. Здесь можно заказать:

корма для постоянного питания и лакомства для животных;

инвентарь для содержания (клетки, домики, переноски, лежаки, аквариумы и т. д.);

гигиенические принадлежности (лотки, наполнители, фильтры, шампуни, мыла);

одежду, амуницию и аксессуары (ошейники, поводки, шлейки, намордники);

ветеринарную продукцию (средства борьбы с паразитами, витамины и добавки, лекарства).

Этот список не является исчерпывающим, так как полный ассортимент продукции для домашних животных гораздо шире. В каталоге представлены тысячи позиций, которые в рамках акций часто доступны со скидкой.

Бонусная программа «Детского мира» для накопления кэшбэка

В «Детском мире» постоянным клиентам доступна бонусная программа, действие которой распространяется и на покупки в интернет-магазине Зоозавр. Чтобы участвовать в ней, нужно оформить бонусную карту онлайн на сайте или в приложении для смартфона и активировать ее. Доступно также получение пластиковой карты в розничных магазинах компании.

При использовании карты во время покупок клиентам начисляется кэшбэк 2% в виде бонусов. Дополнительные баллы можно получить ко дню рождения ребенка и другим событиям. Накопленные бонусы эквивалентны рублям и могут списываться в счет оплаты последующих заказов. В магазине доступно погашение баллами программы лояльности до 100% суммы в чеке.

Способы оплаты заказов в Зоозавре

Оплата покупок в интернет-магазине возможна онлайн и при получении. Доступность способов зависит от выбранного способа доставки. Поддерживается внесение предоплаты в ходе оформления на сайте, расчет наличными и картой при получении. Возможна также оплата в рассрочку посредством сервисов «Мокка» и «Долями». Эти способы доступны только для относительно крупных заказов. Минимальная сумма покупки на сегодня указывается в правилах использования сервисов.

Правила доставки покупок

Магазин предлагает покупателям выбор способов доставки, доступность которых зависит от адреса проживания. Если товар есть в ближайшем магазине, забрать его можно в тот же день самовывозом. Это бесплатно, а скорость выполнения заказа – 1 час. Если нужных позиций нет в выбранном магазине, их можно заказать. Срок выполнения заявки составляет от 1 до 5 дней, самовывоз в этом случае тоже бесплатный.

Жителям городов, в которых есть представительства компании, доступна адресная экспресс-доставка, осуществляемая в тот же день. Ее стоимость составляет от 199 рублей, а если сделать заказ выше установленного лимита, услуга будет бесплатной. Список населенных пунктов, в которых можно воспользоваться экспресс-доставкой, указан на сайте магазина.

По всей России доступна отправка заказов в пункты выдачи, которая обойдется в 99 рублей. Если стоимость покупок превышает минимальный порог, доставка осуществляется бесплатно. Срок пересылки зависит от наличия выбранных товаров на складе и местонахождения покупателя. В европейской части России доставка занимает от 2 до 8 дней. Пересылка в удаленные регионы может длиться до 2–3 недель.

Обмен и возврат в Зоозавре

Покупатели могут вернуть товар как при обнаружении дефекта, так и в случае, если он не подошел по своим характеристикам. Исключением являются продукты, которые не подлежат возврату и обмену согласно Постановлению Правительства № 2463. Такие товары можно вернуть только в случае наличия дефекта, возникшего по вине производителя или продавца.

Покупки, не входящие в перечень, подлежат возврату и при надлежащем качестве. Сдать их обратно в магазин можно в течение 14 дней с момента получения. Обязательные условия – отсутствие следов использования, сохранение упаковки и наличие подтверждения покупки в «Детском мире». Чтобы вернуть товар, необходимо обратиться в магазин (розничный или онлайн) и написать заявление, приложив к нему чек покупки.