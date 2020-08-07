"Ещё будут заседания, Ефремов что-нибудь да вспомнит": Эльман Пашаев признался, что свидетелей по делу у него нет

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев. Фото: Иван МАКЕЕВ

Третий день слушаний в Пресненском суде по делу Михаила Ефремова не обошёлся без ссоры адвокатов. Защитник актера Эльман Пашаев прямо во время заседания прочитал коллегам со стороны пострадавших лекцию о нормах УПК. В основном учил их формулировке вопросов. Те слушали и хихикали, мол и сами не хуже знают.

В рамках заседания были допрошены два свидетеля. Все со стороны обвинения. А где же козыря Пашаева, которые он обещал ещё до начала процесса? Этот и другие вопросы мы задали адвокату сразу после окончания заседания.

- Защита потерпевших сомневается в психологической экспертизе. Но это просто ерунда. Ефремов признан вменяемым, и это только им на руку. Мы против допроса эксперта. Это только затягивает процесс.

Михаил Ефремов у здания суда. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

- Михаил Ефремов действительно ничего не помнит?

- Да это так. Я каждый день с ним общаюсь и думаю, что что-нибудь он да вспомнит. Впереди ещё есть заседания. Он начинает уже вспоминать.

- А как же свидетели по делу, которых вы обещали. Когда их вызовите?

- Может вы пойдете? У меня свидетелей нет.

Новое заседание назначено на вторник, 11 августа. По делу допрошены уже 16 свидетелей из 30. Скорее всего, приговор прозвучит в сентябре. Напомним, Ефремову за пьяное смертельное ДТП грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Александр Добровинский приехал в суд по делу Ефремова на самокате

Его он взял в аренду за 6 рублей в час (подробности)

"Я такого актера вообще не знаю, для меня он просто пьяный мужик": Что рассказала новый свидетель по делу Ефремова

Екатерина Захарова вызвала скорую умирающему Сергею Захарову (подробности)

"Сегодня Ефремов уже не мистер Хайд": Добровинский рассказал, почему не доверяет психологической экспертизе актера

Настаивать на реальном сроке лишения свободы адвокаты потерпевших не будут и согласятся с мнением прокурора (подробности)

Итоги второго дня суда над Михаилом Ефремовым: скандальное видео и перепалка адвокатов

Актер твердит об амнезии, но свидетели видели его за рулем в момент аварии (подробности)

Женщина раздора: адвоката Михаила Ефремова ударили по больному

Ученица Эльмана Пашаева променяла его на Александра Добровинского и пришла в суд (подробности)