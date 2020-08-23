Чемпионы по звездным разводам: Кто из российских знаменитостей чаще других наведывался в ЗАГС

Лолита Милявская имеет богатый «послужной» список браков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во время карантина разбились о быт многие семейные союзы. Развелись актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце, Полина Гагарина с фотохудожником Дмитрием Исхаковым - в процессе сбора документов для предстоящего суда. В разгаре процесс и у певицы Пелагеи с хоккеистом Иваном Телегиным. Но есть немало знаменитостей, для которых бракоразводный процесс стал уже почти привычным делом. «КП» вспомнила, кто из недавно ставших одинокими звезд пережил самое большое количество разводов.

Третий муж Лолиты - Александр Цекало. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лолита - 5 разводов

Певица имеет богатый «послужной» список браков. Наверное, поэтому 56-летняя Лолита говорит, что после пяти развода уже не торопится нырять в бездну нового замужества. Первый брак студентки института культуры Лолиты Горелик с однокурсником Александром Беляевым продлился всего три года. Затем последовал фиктивный брак с Виталием Милявским. Помимо московской прописки, певица получила фамилию, с которой впоследствии стала звездой. Третьим мужем Лолы был ее партнер по кабаре-дуэту «Академия» Александр Цекало. Это был самый долгий брак певицы, он продлился 12 лет. Увы, из-за измен Цекало пара распалась. С дочкой Евой Александр после развода с Лолитой почему-то не общается. Зато бизнесмен Александр Зарубин был внимателен к ребенку артистки и к ней самой, одаривал квартирами и роскошными машинами. Но спустя 5 лет брака Лолита призналась, что изменила мужу, и они решили расстаться друзьями. Потом в жизни Милявской возник спортсмен Дмитрий Иванов. Но и тут не задалось, спустя десять лет брака Лолита выгнала мужа. Теперь дело за малым - выписать Иванова из квартиры, откуда он пока не спешит выписываться.

Четвертый - Александр Зарубин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пятый - Дмитрий Иванов. Фото: Иван ВИСЛОВ

Две последние жены Александра Гордона были его студентками: Нозанин Абдулвасиева и Нина Щипилова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Александр Гордон - 4 развода

56-летний телеведущий снова разводится. Прийти в суд за постановлением о расторжении брака он намерен вместе с бывшей женой и, возможно, даже отметить это событие вместе. Настолько у Гордона высокие отношения с 26-летней Нозанин Абдулвасиевой.

Нина Щипилова. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Первой женой Александра Гарриевича стала писательница Мария Вердникова. От этого брака у Гордона есть 32-летняя дочь Анна. Через восемь лет брака Гордон влюбился в эффектную блондинку Екатерину, которая сейчас носит его звездную фамилию. Их отношения продлились шесть лет. После развода с Екатериной Гордон писатель «пропал» от своей студентки - 18-летней Нины Щипиловой. Но этот союз выдержал всего два года. Александр Гарриевич снова влюбился. И снова в свою студентку Нозанин Абдулвасиеву. Для Александра это был четвертый брак. Для Нозы - первый. У них два сына - 6-летний Александр и 3-летний Федор.

Телеведущая Екатерина теперь носит его фамилию Гордон. Фото: Instagram.com

Гарик Харламов - 2 развода и одна несчастная любовь

Этим летом объявила о разводе и актерская пара - Гарик Харламов и Кристина Асмус, воспитывающие общую дочь Анастасию. Для Харламова это не первый разрыв. Когда Гарику было 20 лет, он влюбился в 17-летнюю звезду мюзикла «Метро» Светлану Светикову. Они два года прожили в гражданском браке, Гарик даже сделал Светлане предложение, но родители актрисы были против их союза. Мол, зачем их дочери начинающий кавээнщик.

А второй законной супругой - Кристина Асмус. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Светлана влюбилась и ушла от Харламова. После этой истории он женился на обычной девушке Юле, далекой от шоу-бизнеса. Видимо, думал, что с ней обретет покой и уют. Однако этот брак разрушила звездная красавица Кристина Асмус, от которой Гарик потерял голову. Поговаривают, отношения с Кристиной закончились разводом, поскольку актриса сидела на жесткой диете и из-за этого у нее были резкие перепады настроения, от которых страдал в первую очередь ее муж.

Первой гражданской женой Гарика Харламов стала Светлана Светикова. Фото: Евгения ГУСЕВА

Евгений Петросян - 4 развода

У 74-летнего сатирика в разгаре раздел имущества с четвертой женой, Еленой Степаненко. Артист ушел от нее к своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой, которую Степаненко привела в театр и даже приютила в одной из своих квартир. А теперь Татьяна - пятая жена Петросяна.

Сейчас сердце Петросяна принадлежит Татьяне Брухуновой. Фото: Instagram.com

Впрочем, у Евгения Вагановича и без того бурное прошлое. Первая жена юмориста - сестра балерины Викторины Кригер (ее имя в прессе не фигурирует. - Ред.). От этого союза у Петросяна есть дочь Викторина. Второй женой артиста была Анна Козловская, дочь оперного певца Ивана Козловского. С ней Петросян прожил всего полтора года. Говорят, Анна сбежала от сатирика к смазливому греку. Третья супруга Петросяна - Людмила, искусствовед. С ней союз тоже был коротким. Сатирик влюбился в свою ученицу Елену Степаненко, с которой был счастлив более 30 лет.

Екатерину Климову и Игоря Петренко называли одной из самых красивых пар российского кино. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Екатерина Климова - 3 развода

Сериальная звезда в свои 42 года успела пережить целых три развода. Сначала был брак со школьной любовью, ювелиром Ильей Хорошиловым, от которого Екатерина родила старшую дочь Елизавету. Но во время съемок сериала «Лучший город Земли» Климова влюбилась в своего коллегу Игоря Петренко. Поначалу любовники встречались тайно. Но адюльтер все равно стал известен мужу Климовой, и тот незамедлительно подал на развод. Вскоре Петренко сделал предложение Екатерине, у них родились двое сыновей - Матвей и Корней.

Первый муж - Илья Хорошилов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Через 10 лет и этот брак актрисы распался. Ходили слухи, что Петренко выпивал. А когда у актрисы случился мимолетный роман с певцом, выпускником проекта «Фабрика звезд» Романом Архиповым и кадры их поцелуя облетели все СМИ, стало понятно, что брак Петренко и Климовой окончательно разрушен.

Третий супруг - Гела Месхи. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Пять лет назад Екатерина снова вышла замуж. И снова за актера. Избранником актрисы стал Гела Месхи. От этого красавца Екатерина родила свою младшую дочь, Изабеллу. Но рождение ребенка не сблизило пару, Климова снова развелась. Однако актриса намекает поклонникам, что уже не одинока. Не исключено, что Екатерина решится и на четвертый брак.

Резо Гигинеишвили - 3 развода

38-летний грузинский режиссер снова свободен. На сей раз Гигинеишвили не ужился со светской львицей и бывшей невестой фигуриста Антона Сихарулидзе Надеждой Оболенцевой. Этот брак продержался всего год.

Резо Гигинеишвили разводился три раза. Последний брак продержался всего год. Фото: Евгения ГУСЕВА

Впервые Резо женился на участнице проекта «Фабрика» Насте Кочетковой. У них родилась дочь Мария.

А затем последовал второй брак с наследницей Никиты Михалкова Надей и рождение еще двоих детей - дочери Нины и сына Ивана. Супруги развелись в 2017 году.

У Кержакова трое детей от трех жен. Младший сын - от красавицы Миланы Тюльпановой. Фото: Instagram.com

Александр Кержаков - 3 развода

Трижды разводился и футболист Александр Кержаков. С первой женой, Марией Головой, спортсмен воспитывает дочь Дарью и периодически судится с бывшей из-за алиментов. Вторая жена, Екатерина Сафронова, родила футболисту сына Игоря, но вскоре Кержаков узнал, что жена принимает наркотики, и развелся с ней, отсудив ребенка. Третий брак с дочерью покойного сенатора Миланой Тюльпановой тоже закончился рождением сына и обвинением жены в наркозависимости. Александр попытался забрать и этого сына к себе, но Милана отсудила ребенка.

Милана Тюльпанов. Фото: Instagram.com

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

«У них слишком большой выбор»

- Известные люди окружены большим вниманием. Рядом с ними больше людей, а значит, у них больше соблазнов, чем у нас с вами, - объяснят причины звездных разводов психолог Сергей Ланг. - Но и после выбора спутника жизни артисты постоянно находятся на распутье, потому что рядом всегда есть кто-то еще, кто хочет с ними отношений. Плюс ко всему новая влюбленность спасает их от творческого кризиса. Им всегда нужна муза, они не могут долго быть с одним человеком, им просто становится неинтересно. Ну и, конечно, известным мужчинам ради статуса хочется, чтобы рядом была красивая и молодая женщина. Им кажется, что таким образом и они будут выглядеть моложе своих лет.

Разводы в известных браках возникают еще и в силу того, что их вторые половины поначалу воспринимают отношения со звездой как праздник. А потом понимают, что перед ними такой же человек со своими минусами и подчас тяжелым характером, комплексами. Много разводов от разочарований. Никакие деньги и слава не будут являться гарантом крепкой семьи. Тут важна мудрость, а не их достаток и положение.