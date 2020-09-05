Протесты в Белоруссии, последние новости на 5 сентября 2020: что сейчас происходит в Республике

1 сентября, шесть сотрудников трех белорусских изданий были задержаны. Среди них оказались трое сотрудников "КП-Беларусь" Фото: Павел МАРТИНЧИК

В пятницу вечером была поставлена точка в деле журналистов, задержанных на акции протестов в Минске. Напомним, 1 сентября, шесть сотрудников трех белорусских изданий были задержаны. Им предъявили обвинение в "нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий".

Среди них оказались трое сотрудников "КП-Беларусь": журналистка Мария Элешевич, фотокорреспондент Святослав Зоркий (Сергей Щеголев) и видеооператор Никита Недоверков. Разбирательство длилось три дня. Несмотря на убедительные доводы адвоката и показания свидетелей со стороны защиты, суд признал их виновными в "нарушение установленного порядка проведения митинга" и назначил трое суток административного ареста. Они истекли спустя час после оглашения постановления суда.

Днем МВД Белоруссии сообщило о задержании студентов в Минском государственном лингвистическом университете в "рамках административного процесса". Задержанные молодые люди принимали активное участие в протестах первого сентября.

Министр обороны государства сообщил, что благодаря "слаженным действиям органов государственного управления" Беларусь удалось "спасти от беззакония" и даже назвал виновных:

- Разнообразные деструктивные силы, подогреваемые руководством таких стран, как Польша, Литва, Чехия и Украина, предприняли попытки неконституционной смены власти в Белоруссии, - сделал заявление глава министерства обороны Белоруссии Виктор Хренин.

Сайт МВД на какое-то время перестал работать.

- Мы не исключаем хакерскую атаку. Была также предпринята попытка внедрения вредоносных программ, - сообщили в ведомстве.

Тем временем, оппозиционный кандидат в президенты Светлана Тихановская обратилась к ООН с просьбой направить в страну мониторинговую миссию с тем, чтобы "специалисты зафиксировали ситуацию «на земле»".

Белорусские СМИ опубликовали перехваченную спецслужбами запись разговора неизвестных из Минска и Варшавы. Это разговор, по заявлению Александра Лукашенко, доказывает, что объявленное Германией отравление Навального - фикция.

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