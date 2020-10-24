Роды за миллион, как у звезды: сколько стоить стать мамой, как Подольская, Собчак, Топурия

Подольская и Пресняков празднуют рождение второго сына. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

38-летняя Наталья Подольская на этой неделе родила второго сына. Счастливый отец, 52-летний Владимир Пресняков был рядом с женой и сразу же понянчил новорожденного Ивана в комфортабельной палате. Сколько стоит родить, как звезда – мы узнали цену на платные услуги в самых популярных у звезд роддомах.

Наталья Подольская. Смета: 200 тыс. руб.

Наталья Подольская родила сына Ивана в Центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова. Здесь рожала сестра певицы, подруги. Сыграла свою роль и репутация роддома, и его расположение рядом с домом Преснякова и Подольской.

В роддоме Владимир был рядом с женой и новорожденным Иваном. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Чаще всего богатые и знаменитые выбирают ведение родов по самому высшему разряду. В этом медучреждении стоимость складывается из следующих категорий. После 32-й недели беременности заключается контракт с врачом – индивидуальное ведение доктором высшей категории 130 тыс. руб. Выбор личного врача-анестезиолога – 30 тыс. руб. Личной акушерки – 25 тыс. руб. Размещение в вип-палате – 10 тыс. руб. в сутки. Дополнительные медуслуги для новорожденного «мое первое обследование» - 16,5 тыс. руб. Смета полного пакета услуг вип-родов – около 200 тыс. руб.

Кэти Топурия станет мамой зимой. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кэти Топурия. Смета: 1 млн. 175 тыс. руб.

Певица Кэти Топурия этой зимой станет мамой второй раз. Планируются роды в клиническом госпитале «Лапино». Недавно здесь же появился на свет сын у Валерия и Виолы Сюткиных. Этот роддом выбирали Светлана Зейналова, Лера Кудрявцева, Ксения Собчак и многие другие звезды. Помимо комфортных условий и меню как в хорошем ресторане, здесь гордятся квалификацией врачей, современным оборудованием и соответственно высокотехнологичной медпомощью. Цены на ведение родов с 32-недели по программе «Стандарт» - от 189 тыс. руб. Роды VIP – 1 млн. 175 тыс. руб. В вип-контракт помимо медуслуг в родах входит – госпитализация на срок до 7 дней, палата – трехкомнатные апартаменты, индивидуальный пост медсестры для новорожденного, check-up малыша и мамы, круглосуточное посещение – можно и на ночь остаться, школа мам после родов, послеродовый патронаж за состоянием молочных желез на дому и другие услуги.

Виола Сюткина недавно стала мамой в элитном роддоме. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кстати, до пандемии многие наши звезды летали рожать в США. Там родились дети Нюши, Виктории Лопыревой, Оскара Кучеры. В Майами на побережье Атлантического океана рожают многие обеспеченные женщины из России. Вип-ценник схож с лучшими российскими клиниками. Многодетный отец Оскар Кучера так рассказывал нам о рождении младшего сына в Майами: «Я впервые присутствовал на родах и увидел, как это все четко организовано. Но супруга говорит, что в Москве врачи работают не менее профессионально — в Сеченовском институте, где родились наши старшие дети, все было также на высшем уровне. Наш с Юлей младший сын родился в Майами. Но мы выбирали в этот раз другую страну для родов не из-за уровня медицины. В Майами, благодаря климату, комфортно доносить, родить ребенка, также важно, что первые месяцы жизни малыша проходят в благоприятном климате». Сейчас роженицы отказываются от полетов в Майами из-за пандемии.