Дневник трижды мамы: ”Маргарин такой подвижный, что постоянно создаётся ощущение, что у меня пятеро”

18 Янв. 2018 2018-01-18T16:59:19+03:00

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Читать Часть двадцать седьмую, Часть двадцать шестую, Часть двадцать пятую, Часть двадцать четвертую, Часть двадцать третью, Часть двадцать вторую, Часть двадцать первую, Часть двадцатую, Часть девятнадцатую, Часть восемнадцатую, Часть семнадцатую, Часть шестнадцатую, Часть пятнадцатую, Часть четырнадцатую, Тринадцатую часть, Двенадцатую часть, Одиннадцатую часть, Десятую часть, Девятую часть, Восьмую часть, Седьмую часть, Шестую часть, Пятую часть, Четвертую часть, Третью часть, Вторую часть, Первую часть и Вступление

***

Как называются дети, которые отказались от какао и навернули два таза брокколи и стручковой фасоли? Ладно, стручковая фасоль – это зелёные макароны, которые, как известно, святое. Но брокколи?! Впрочем, я, конечно же радуюсь, поедая всё тоже самое из третьего таза.

***

Иван Иваныч сотворил себе кумира. Хотя, если взглянуть на ситуацию хронологически, то это кумир сотворил себе Иван Иваныча, не без моего скромного участия. Короче, Ванадий тащится от папаши, как удав по стекловате. Я мысленно называю Харизмыча "Идолище поганое" - любя. Ванечка отца нацеловывает по сто раз на дню. Провожает на работу, рыдает у воротец. Прошу "Ванюша, поцелуй маму!". Ванюша тянет ко мне хитрую мордочку и в последнюю секунду отворачивается и чмокает Харизмыча. Оба счастливо смеются.

***

С утра пацаны свалили на кухню, залезли под стол. О чём-то совещались долго. Слышались то крики, то шёпот, то спокойное обсуждение. Бюджет, думаю, что ли на год принимают? Серьёзно-то всё как у ребят. Вышли оба голые по пояс снизу, синхронно перебирая бубенчики, довольные собой донельзя. Подошли к отцу, продемонстрировали хозяйство, не без гордости, надо сказать. Папа глаза таращил, краснел немного. Умоляюще сопел «Это не моя идея!». Дети хихикали. Штаны и подгузники остались лежать на полу кухни. Так, где мой скотч?

***

В Москве полдень, а у меня уже 9000 шагов пройдено. Вот что значит - мать-кукушка, детей в садик сдала. Сначала мы с Харизмычем завтракать у-се-лись. Сидя ели. Я держусь из последних сил, чтобы ещё раз это не написать, да ещё и большими буквами. Какое это наслаждение! Спокойно и неторопливо съесть свой завтрак. Заправившись, мы гулять пошли, в парк. На небо таращились, на деревья, на рабочих, благоустраивающих парк в январе. Периодически одёргивали себя, чтобы не срываться на галоп – только забудешься, как тут же несёшься с выпученными глазами. Привычка.

***

В садике воспитательница очень хвалила Ритуна: сама ест завтрак, даже заниматься пыталась вместе с прочими трёхлетками. Маргарин вообще сегодня нам с папой шаблон порвал, мы еле до дома дошли - из рваной раны весь ранее приобретённый опыт вываливался, мешался под ногами.

Самостоятельно одевшийся Маргарин: всё выбирала на свой вкус, включая ботиночкиФото: Анастасия АКСЯНОВА

А всё почему? Пришли мы детей забирать с прогулки. Мальчики хоть и вяло, но всё-таки двинулись нам на встречу. А Ивановна, бросив взгляд в нашу сторону, продолжила играть с тремя пацанами. Насилу увели. И что бы вы думали? У подъезда девочка закатила истерику - не хочу домой.

Новый головной убор Маргариты. Радовалась так, что чуть зеркало с петель не снеслаФото: Анастасия АКСЯНОВА

В квартире вообще вразнос пошла. Фонтан только ватрушкой заткнуть получилось. Завтра мы детей на обед, а там глядишь и на сон. Чего зазря туда-сюда таскать. Тем более, они теперь протестуют активно. Надоела я им хуже горькой редьки, не иначе. Вот и славно!

Уснуть в сломанной, детской коляске без сидушки - запросто!Фото: Анастасия АКСЯНОВА

***

Потеряла ребёнка в квартире. Ивана. Пропажа обнаружилась не сразу - Маргарин такой подвижный, что постоянно создаётся ощущение, что у меня пятеро.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/635781" frameborder="0"></iframe> Маргарита очень подвижная.

Так вот, взялась раздавать десерт, а Ванадия нету. Обошла всю квартиру. Благо, у нас хоромы такие - одной ногой в духовке, другой - сразу в дальнем конце спальни. Нет нигде. Ни в кладовке (мало ли? зашухерился, а мы и закрыли случайно), ни за дверью, ни под одеялом. Зову добрым голосом, обещаю всякие ништяки. Вылезает из-под кровати. В подгузнике. В двух. Один где и положено - под одеждой. Второй - поверх колготок и застёгнутого боди. Равновесие у нас, гармония. Надо же как-то составить противовес стриптизёру-фокуснику Фердыщенко.

***

Не успеваю, не успеваю за бурным ростом Маргариты Ивановны! Тянет девочка всё, что плохо лежит. Вчера оставила коробку с сочниками на кухонной стойке. Казалось бы, в безопасности. Высоко, далеко от края. А у девочки за ночь пальчики отросли, как у Эдварда Руки-Ножницы. Скинула коробку на пол, а там остальная банда поджидала. Накинулись. Сочников постигла страшная участь – разватрушили их дети на мелкие крошки, только обсыпку для тортов из таких делать можно. Частично съели, конечно. Но большую часть Иван Иванович пытался раскатать бетономешалкой игрушечной, как контрабандные, санкционные продукты. О чём извольте посмотреть видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/635782" frameborder="0"></iframe> Маргарита Ивановна скинула коробку с сочниками на пол.

Позади Ванадия лежит оторванный им же от кухонных шкафов плинтус. Талантливый парень.

Продолжение следует.

Читать Часть двадцать седьмую, Часть двадцать шестую, Часть двадцать пятую, Часть двадцать четвертую, Часть двадцать третью, Часть двадцать вторую, Часть двадцать первую, Часть двадцатую, Часть девятнадцатую, Часть восемнадцатую, Часть семнадцатую, Часть шестнадцатую, Часть пятнадцатую, Часть четырнадцатую, Тринадцатую часть, Двенадцатую часть, Одиннадцатую часть, Десятую часть, Девятую часть, Восьмую часть, Седьмую часть, Шестую часть, Пятую часть, Четвертую часть, Третью часть, Вторую часть, Первую часть и Вступление