Дочку гендиректора «Саратовских авиалиний» возили в кабине пилотов

13 Февр. 2018 2018-02-12T21:55:01+03:00

По словам же сотрудников авиакомпании, самолет был абсолютно исправен и перед вылетом прошел все проверки. Фото: Mikhail Grigoryev/REUTERS

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Саратовский аэропорт не подходит для «Боингов» и «Аэробусов», так что летают сюда только небольшие суда.

Вот и в парке местного перевозчика - «Саратовских авиалиний» - пять Ан-148-100В, шесть Як-42Д и пара бразильских «Эмбраеров». Техника вся не новая, средний возраст - 16,8 года.

В 2011 году компания «Аэрофлот» продала контрольный пакет акций «Саратовских авиалиний» частным инвесторам - невыгодно было вкладывать деньги в старый аэропорт с 30-летними «Яками» на взлетно-посадочной полосе.

Частным инвестором оказался холдинг «Энергетический союз» саратовского бизнесмена Аркадия Евстафьева.

СКАНДАЛЫ И ПРОВЕРКИ

С тех пор «Саратовские авиалинии» начали летать за границу, а также по довольно экзотическим направлениям: Красноярск - Игарка, Минводы - Ереван. Искали свободную нишу. На смену стареньким «Якам», которые собирали на местном авиационном заводе, пришли подержанные «Аны» и «Эмбраеры». Но начались и проблемы. Инспекции показывали, что самолеты недостаточно часто проверяют, а оборудование аэропорта обслуживается не по правилам.

В декабре прошлого года Росавиация на треть сократила чартерную программу «Саратовских авиалиний» - в ведомстве рассудили, что у перевозчика просто не хватит самолетов. Отметим, что задержек в рейсах и так хватает: компания регулярно фигурирует в рейтингах самых непунктуальных, а в ноябре придерживаться расписания потребовала даже транспортная прокуратура.

Летом 2015 года 21-летняя дочь тогдашнего гендиректора «Саратовских авиалиний» Яна Третьякова решила отправиться в Анталью. Все бы ничего, но девушка уселась в кабине пилотов. Когда об этом стало известно, компании на несколько месяцев запретили летать за границу, а заботливому отцу пришлось уволиться.

Характеристики самолёта Ан-148Фото: Алексей СТЕФАНОВ

КТО ТАКОЙ ЕВСТАФЬЕВ?

Аркадий Евстафьев известен далеко за пределами Саратова. Впервые его фамилия прозвучала на общероссийском уровне в начале 90-х - Евстафьев работает советником пресс-секретаря Госкомимущества, который тогда возглавлял Анатолий Чубайс.

1996 г. - Чубайс руководит предвыборным штабом Бориса Ельцина, Евстафьев работает у него. Тогда-то и произошел памятный случай. Его вместе с рекламщиком Сергеем Лисовским задержали на выходе из Дома правительства с коробкой из-под ксерокса. Внутри лежало 538 тысяч долларов. Мужчин обвинили в хищении, но через год дело закрыли.

2002 г. - Евстафьев возглавил компанию «Мосэнерго» (дочернюю структуру РАО «ЕЭС России», которой руководил все тот же Чубайс). Именно при нем случилась крупная авария в энергосистеме, из-за которой на несколько часов без света остались несколько районов Москвы. Критиковал энергетиков тогда даже президент. Владимир Путин заявил, что блэкаута удалось бы избежать, починив четыре трансформатора по 180 тысяч рублей. В тот же день Евстафьев подал в отставку. А вскоре он снова стал фигурантом уголовного дела: «Мосэнерго» недоплатило налогов на 105 миллионов рублей. Но и на этот раз до суда дело не дошло.

Сейчас Евстафьев - генеральный директор инвестиционного холдинга «Энергетический союз». В его активах значится завод «Тольяттинский трансформатор», банк «Агророс» и «Саратовские авиалинии» вместе с местным аэропортом.

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