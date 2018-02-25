Да, мы чемпионы, но…

СЕГОДНЯ 12:55 2018-02-25T13:07:02+03:00

Победа хоккейной сборной России на Олимпиаде получилась без большого пафоса и яркого геройства, на зубах и на нервах Фото: REUTERS

Мы – олимпийские чемпионы по хоккею. Спустя 26 лет. Есть чем гордиться. Действительно есть - без иронии. Но не надо забывать, что у этой победы есть много «но»

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На олимпийском турнире не было игроков НХЛ, официально наша команда носила странное название «Олимпийские атлеты из России», в драматичном финале нашими соперниками внезапно стала совсем незвездная сборная Германии... А кроме того, мы четыре года растили сборную под этот турнир, вкладывали деньги, выкупали игроков у НХЛ, чтобы они играли дома, создавали базовый клуб с базовыми тренерами, наигрывали сочетания хоккеистов. Все это не лишним будет помнить, когда мы будем отмечать эту победу. Но если кто-то скажет, что это «золото» просто лежало под ногами, то почему тогда никто, ни шведы, ни канадцы, ни финны, ни американцы не смогли подобрать его?

Не надо принижать собственные победы. Этот титул надо было завоевать так же, как и остальные – потом, кровью и характером. И возможно, сборной России на этой Олимпиаде было даже сложнее. Дацюк, Ковальчук и К не имели права на поражение в Пхенчхане. Не выиграть этот турнир – значит собственноручно закопать свой главный шанс в карьере стать олимпийскими чемпионами. И с мыслью этой надо было выходить на каждый матч. И с ней же играть те самые две заключительные минуты основного времени финала, когда мы уступали 2:3 в меньшинстве.

И не надо принижать сборную Германии. Хотя имеет смысл помнить, что она никогда не считалась грандом. Но на лед выходят не строчки из профайлов, а команды. И та самая немецкая команда, что играла против против нас в финале, на пути к нему «грохнула» Швейцарию, Швецию и Канаду. А потом и в решающем матче показала, что лимиты на чудеса еще закончились.

Как же на российских кухнях ждали этот финал. «Мы устроим им второй Сталинград», - говорили же наши друзья и соседи? Разве нет? Но в первом же периоде сразу стало понятно, что не будет никаких легких 6:0. К концу третьего, когда немцы вышли вперед – 3:2, показался реальный шанс, что не будет вообще никакой победы. И понадобились два чудо-гола, чтобы исполнить мечту, которой вот уже 26 лет. Первый гол – на счету Никиты Гусева, который в меньшинстве сравнял счет и перевел игру в овертайм. Вторую шайбу – уже в дополнительное время – забросил Кирилл Капризов. И все на нервах, с полным ощущением и страхом, что одно неверное движение, и все закончится совсем плохо.

Такой странной, немного нескладной и получилась эта победа хоккейной сборной России на Олимпиаде. Без большого пафоса и яркого геройства. На зубах и на нервах. И очень здорово, что она получилась такой трудовой. Хорошо бы теперь во время грохота победных салютов не забыть все эти «но». Потому что, только когда ты помнишь о них, твоя команда имеет шанс через четыре года стать еще сильнее.

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