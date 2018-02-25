Десять влюбленных смайликов: Николь Ковальчук с дочерью расцеловала супруга после победы российской сборной над немцами

25 Февр. 14:03 2018-02-25T14:31:27+03:00

В соцсетях супругу нападающего российской команды засыпали поздравлениями. Что творится в аккаунте самого Ильи даже говорить не будем

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«Красная машина» выиграла, «Это лучшее золото!», «26 лет молчания и такая победа!», «Ребята, мы так вами гордимся!» - герои олимпиады в Корее – сборная России по хоккею выгрызла у Германии победу: 4:3. В раздевалке после триумфа нападающий сборной Илья Ковальчук устроил зажигательный танец с обязательным обливанием шампанским всех победителей. Ну заслужили, как иначе! И конечно, тут же с победой русских хоккеистов поздравили их семьи. Почти все супруги с детьми приехали болеть за спортсменов в Пхенчхан и весь исторический матч волновались местами себе не находили. Сил и труда было вложено много, ну не могут наши уехать ни с чем! И наши не подкачали.

А вот когда уже стало ясно, победа за нами - супруга Ковальчука Николь тут же опубликовала счастливое фото мужа, который счастливо улыбается, когда его целует жена и дочь.

- С победой! - подписала фото Николь и добавила десять влюбленных смайликов.

Надо отметить, что в интервью красавица-блондинка не раз признавалась, что Илья ее герой, и что несмотря на всю свою брутальность, ее супруг остается романтиком. Так, в день святого Валентина прославленный хоккеист буквально заставил дом букетами роз. Напомним, жена знаменитого хоккеиста Ильи Ковальчука в недалеком прошлом была солисткой популярной группы «Мираж». Сегодня она мать четверых детей и хранительница семейного очага. Сын Филипп родился в 2009 году. Когда ему было 4 месяца, Николь узнает, что снова ждет ребенка. В 2010-м родился Артем. Прошло 5 лет, и у многодетной звездной пары появляется четвертый ребенок – дочь Ева.

nikolkovalchukofficial @ilyakovalchukofficial Ты меня балуешь You're spoiling me

В настоящее время Николь с детьми живет в шикарном доме в Майями. Она занимается семьей, домом и во всем поддерживает мужа. Также блондинка ведет активный блог о спорте и здоровом образе жизни.

nikolkovalchukofficial Happy Valentine s Day С Днём всех влюблённых

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