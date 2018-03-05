Путешествие по Океании: зона Бикини

Продолжение. Часть 1. Часть 2. Часть 3. Часть 4. Часть 5. Часть 6.

Где мы? Республика Маршалловы острова. От столицы - города Маджуро - как показывает навигатор, 3440 км до административного центра американского штата Гаваи города Гонолулу, 3700 км до Токио. Прочие названия жителю Европы ничего не говорят. Подавляющее большинство населения - микронезийский народ маршалльцы. Официальный язык, помимо маршалльского, - английский. Алфавит - латинский, дополненный какими-то знаками. Религия - христианство. Самая высокая «гора» государства - 10 метров. С этими углубленными знаниями мы и вышли из самолета.

Табличка в аэропорту Маршалловых островов извещает гостей страны, что ее столицей является не город, а атолл Маджуро. Фото: Роман Тульнов

История одного одиночества

Сюзи здесь уютно, но скучновато. Тем более, что три месяца назад умер ее муж. Он был инженером. Вместе они прожили очень насыщенную жизнь в Конго, Ливии и Ливане, а последние 40 лет - здесь, на личном островке Бикендрик, что в переводе означает «мало песка». Хотя тут всего мало - полезной площади нет и гектара.

Волшебный атолл Бикендрик, где Сюзи Кайзер сделала свой мини-отель для романтических натурФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

- На том краю острова у меня живет крабиха Йона. Вот такая большая! - Сюзи распахивает на ширину плеч тонкие ручки. - Она постоянно ест падающие кокосы, вот и отъелась. Пока нет туристов, она моя единственная подруга и собеседник. Знаешь, как понимающе она на меня смотрит?! Она точно самка. По крайней мере, я хочу верить в это. Мы даже похожи. Посмотри на меня!

Сюзи и наш корреспондент Сергей Пономарев. Фото: Роман Тульнов

За разговором Сюзи (ей 65 лет, но просит называть ее именно так) разбрасывает на берегу раковины. Чуть позже сюда придут постояльцы ее микроотеля. Найдут их, как бы выброшенные за ночь океаном, и, обрадовавшись трофею, закажут бутылку шампанского или что-нибудь покрепче. Хоть какое-то развлечение.

Наполовину австрийка, наполовину мадьярка из аристократической семьи давно перестала тосковать по цивилизации вообще и родине в частности.

Маршалловы острова: цепочка атоллов уходит в океан…Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

- А в лагуне много раковин-жемчужниц. Но есть тут местный хулиган - осьминог Оскар и его семья - повадились лакомиться ими. Не дают вырасти моему жемчугу. Иногда со стороны океана приходят молодые акулы, я знаю их всех - как зовут, что делают. Недавно на берег выбросило кита. Позвонила властям, но они мне даже не ответили. Хорошо, что крабы, акулы и осьминоги мне всё почистили.

Сюзи курит, зажигая одну сигарету от другой, считая вредную привычку приметой личной свободы. Худенькая женщина живет в доме, заполненном старыми книгами на немецком языке и первыми изданиями Диккенса, картинами Пикассо и Клода Моне. Остра на язык - как кусок коралла. Одинокая и открытая миру, она источает такую энергию, что кажется, если встанет посреди своего дома, окруженного верандой, на которой светильники в виде негров и ракушки на бортиках, и начнет жестикулировать - не нужно солнечных батарей и перегорят все лампочки.

Местные жители привезли из столичного атолла продуктыФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

- Мой остров – очень-очень маленький, очень-очень частный курорт. Сейчас на нем может отдыхать только четыре человека. Но хочу возле пляжа поставить еще один маленький домик. Еще на семью. Больше мне не надо. Для меня важно, чтобы людей было мало. Тогда с каждым можно лично поговорить, позаботиться о нем. Выглядит как безумие? Возможно.

Мы отходим отчаливаем от ее маленького острова, и Сюзи долго машет нам вслед. Опять одна. В надежде на гостя.

Острова стабильности в океане есть

Во время пребывания делегации заявочного комитета ЭКСПО-2025 в Маджуро, столице Маршалловых Островов, прошло важное событие - семинар микронезийской полиции, который собрал представителей Маршалл, Палау и Федеративных Штатов Микронезии. Не знаю, как в Палау, но тут, на Маршаловых, тихо: чуть больше сотни уголовных дел в год. Нормально для населения в 53 тысячи человек (212-е государство в мире по численности). Так спокойно, что в парламенте и кабинете министров вооруженной охраны нет. Трудно представить, что в конце XVIII века европейцы начали осваивать эти территории, привезя сюда в ссылку первую партию уголовников. Командовал тем кораблем британский капитан Джон Маршалл. Отсюда и название страны, расположенной на 29 атоллах и пяти островах. Суши тут всего ничего — чуть более 181 км². Но и она большей частью необитаема - уже несколько десятков лет население стягивается на острова Маджуро (он же столица) и Эбейе. Нагрузка на эти кусочки суши огромна. По сути, они для жизни малопригодны и нуждаются в срочном расселении. Практически как Москва!

В зале заседаний Законодательного собрания страныФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

- Устанешь от суеты, приезжай жить к нам, - увещевал меня местный знакомец, маршаллец Джон. - Место есть – на некоторых островах и десятка жителей не наберется. Сотня баксов в месяц, и ты король. Еда есть. Зима от лета всего на пару градусов отличается (средняя температура в стране 28 градусов), особенно на юге. Тихо, спокойно. Ну тайфуны иногда... Разве что женщину с собой привези - тут их маловато.

На встрече российской делегации с президентом Маршалловых островов Хильдой Хайн участие «Комсомольской правды» было отмечено флагом нашей газетыФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

После Москвы кажется, что на Маршаллах время вообще не движется. Часы здесь вещь абсолютно бессмысленная - ими пользуются только туристы. Нет здесь и армии - республику защищают США. И от экономических потрясений - тоже они. В обмен на присутствие в регионе военных баз, американцы гарантировали доступ островитян к своим федеральным программам, разрешили жить и работать в Штатах. Плюс к тому - субсидии, составляющие львиную долю местного бюджета. Что в итоге? Экономическая стабильность и 3% инфляции при 30-процентной безработице. Однако при всем этом республика позволяет себе территориальные споры с могущественным покровителем.

Местные жители мастерски управляют каякомФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Разговариваю с местным экспертом об особенностях жизни.

- Вы знаете, что такое Маршалловы острова? – спрашивает он меня. – Это страна со специфической экономикой, стоящей на нескольких китах. В первую очередь - на зарубежной финансовой помощи. Во-вторых, на плате за американскую базу на атолле Кваджлейн. К тому же Маршаллы объявили себя оффшорной зоной. Что-то приносит реализация квот на вылов тунца в экономической зоне островов и права использовать на судах торгового и рыболовецкого флота маршалльский флаг. Но с голоду никто не умирает. Зато все вместе можем любоваться действительно прекрасными закатами.

Впрочем, это маленькое островное государство не устает искать все новые способы выживания. Например, как раз накануне нашего визита парламент страны утвердил выпуск суверенной криптовалюты, которая называется SOV и будет существовать наравне с используемым в стране американским долларом. Чтобы не допустить инфляции, здесь решено выпустить максимум 24 миллиона токенов. Таким образом, Маршаллы стали второй страной в мире после Венесуэлы с собственной криптовалютой. Большая предпродажа токенов для инвесторов начнется в самое ближайшее время, за счет чего маршалльцы надеются существенно пополнить бюджет…

Зона, депилированная под ноль

Несмотря на малые территории, о Маршалловых островах знает вся планета. Вернее, об одном из атоллов - Бикини. Да-да - его именем назвали знаменитый купальник, так как почти сразу после первого ядерного испытания на этом атолле в 50-х годах прошлого века мир взорвала новая мода, а затем и сексуальная революция. Тогда, с 1946 по 1960-е года на Бикини и Эниветоке американцы проводили испытания ядерного оружия. В 1954 году испытали свою первую водородную бомбу - взрыв по мощности в тысячу раз превзошел хиросимский.

Жителей атолла тогда предварительно выселили на другие острова, заплатив компенсацию. Не вернулись они туда до сих пор - уровень радиации зашкаливает так, что к нему даже акулы подплывать боятся. В общем, зону Бикини депилировали под ноль. Большая часть местной флоры погибла, а вместо коренных растений высадили плантации кокосовой пальмы и хлебного дерева.

Есть у страны и еще одна всемирно известная достопримечательность - крупнейший остров республики, Кваджалейн, - атолл с самой большой лагуной в мире: площадь суши всего чуть больше 16 км², а площадь лагуны – 2174 км².

Президенту страны Хильде Хайн очень понравилась фирменная фуфайка «КП» с первой полосой выпуска, посвященного полету Юрия Гагарина в космос. Фото: Роман Тульнов

Водка объединяет

На прием в честь правительства Маршалловых островов прихватили русскую водку. Заранее предупредили персонал, чтобы подготовили 50-граммовые рюмки, а бутылки как следует охладили.

Сразу же начались проблемы. Бармены тяжело гипнотизировали водочные стаканчики, не понимая, как и куда насыпать лед и как добавлять сок или колу. А притертая пробка вообще вогнала в стопор.

На ребят было жалко смотреть. Поэтому отодвинул их от процесса и показал, как надо. Сдвинул двенадцать стаканчиков в три ряда и одним движением с плеча «разверстал» поллитровку. Надо было видеть их завороженные взгляды!

Мастер-класс пришлось неоднократно повторить. Лишь на четвертом разливе бармен сказал мне: «Теперь я сам». Получилось у него неплохо – за исключением того, что последняя в ряду рюмка оказалась заполненной наполовину. Для закрепления приобретенных навыков я заставил его ликвидировать производственный брак путем поглощения его внутрь одним глотком и без закуски. Дальше все у обучаемого пошло как по кокосовому маслу…

В следующем репортаже речь пойдет о Восточном Тиморе – стране, которая возродилась, пережив почти четвертьвековую оккупацию соседней Индонезии, несколько военных переворотов и гражданскую войну.

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