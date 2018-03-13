Первая жена Олега Табакова: Соболезнования принимаю, но говорить о бывшем муже не хочу

СЕГОДНЯ 15:44 2018-03-13T15:33:09+03:00

Актриса Людмила Крылова в наши дни в составе театра "Современник" и в 1972 году с Олегом Табаковым. ФОТО: Театр "СОВРЕМЕННИК" + Виктор Будан /Фотохроника ТАСС/

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В Олега Табакова Людмила Крылова влюбилась еще школьницей. Она посещала драмкружок и однажды попала на спектакль театра «Современник» с Табаковым в главной роли. Эта встреча определила судьбу Людмилы Ивановны - молодой актер завладел ее воображением. Девушка стала мечтать о сцене, а заодно и о встрече с кумиром - всерьез. Выдержала экзамены в Щепкинское училище, вскоре стала играть в Малом театре. Потом - новая удача: съемки в картине «Рассказы о Ленине», которые открыли ей путь в большое кино. И первая встреча с будущим мужем произошла опять же на съемках:

«Режиссер говорит: «Сейчас, Люсенька, будем снимать ваш крупный план, а вы, Олег, встаньте под камеру и подавайте реплики». Я, чуть не визжа: «Не надо! Я с ним вообще ничего сыграть не смогу!» Режиссер удивлялась. Табакова просили отойти... Но наш с ним роман завязался практически в первую же ночь!» - рассказывала актриса в одном из интервью «КП». - Дипломный спектакль я сдавала, закрывая живот папкой. А расписались мы, когда сыну Антошке было месяца два, в перерыве между репетициями».

Они провели вместе более тридцати лет, вырастили двоих детей - Антона и Александру, но им не суждено было состариться вместе. После расставания Людмила Ивановна не поддерживала отношений с бывшим мужем.

После ухода из жизни Олега Павловича мы дозвонились бывшей супруге народного артиста.

- Людмила Ивановна, примите наши сердечные соболезнования... Вы будете на прощании с Олегом Павловичем?

- Спасибо, - ответила она глухим голосом, - соболезнования принимаю, но на вопросы отвечать не буду - говорить о бывшем муже не хочу...

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