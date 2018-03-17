Кому «Новичок», а кому – старый знакомый

СЕГОДНЯ 16:20 2018-03-17T16:22:30+03:00

Постпред России при ОЗХО заявил, что над созданием опасного газа в стране никто не работал

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В истории с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери становится все больше новых и интересных нюансов. «Комсомолка» уже достаточно подробно разбирала нестыковки британской версии, в которой виновной без всяких доказательств сразу была назначена Россия. Но в истории есть и другие интригующие ходы. Об этом рассказал постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

- В России никогда не проводились научно-исследовательские работы по программе «Новичок», но на Западе некоторые страны проводили соответствующие разработки, которые они почему-то называли именно так – «Новичок», - заявил Шульгин в интервью RT. - Можно с большой долей вероятности предположить, что примененное в Солсбери вещество проистекает из каких-то лабораторий западных стран, где такие разработки успешно велись и публиковались в открытых источниках. Это, в первую очередь, сама Великобритания, а также США.

При этом, по его словам, просто образец примененного отравляющего вещества (ОВ), если он будет предоставлен ОЗХО, мало что даст.

- Миссия ОЗХО может лишь подтвердить формулу или тип химического вещества, примененного в Солсбери, но ни в коем случае не сможет как-то заняться вопросом, откуда появилось это вещество. Это все равно предмет диалога между Россией и Великобританией, пусть даже не прямого, но опосредованного, - объяснил Шульгин и назвал причину, по которой Великобритания как раз больше всего боится этого диалога. - У меня есть догадка: на самом деле наши британские друзья и партнеры опасаются того, что наши эксперты проанализируют образцы вещества и увидят в них какой-то подвох, а наши партнеры этого не хотят.

Проект «Новичок» шел исключительно через МирзаяноваФото: GLOBAL LOOK PRESS

И ведь не просто не хотят, а боятся этого, как геенны огненной. Оставляют без внимания официальные письма и запросы, хамят, делают все, что угодно, лишь бы уклониться от сотрудничества.

Но ведь история может оказаться еще более интересной. Есть еще одна версия. Согласно которой толчок для появления «Новичка» был дан в СССР, но разработали его все-таки действительно на Западе.

Согласно этой версии, появившейся в интернете, во второй половине 80-х годов КГБ проводил широкомасштабную операцию по выявлению каналов утечки информации, и с этой целью были запущены пара десятков липовых «проектов по созданию нового суперхиморужия, которое не определялось ». При этом, через каждого подозреваемого сотрудника проходил известный только ему проект. Проект «Новичок» шел исключительно через Мирзаянова. Брать его не стали, а гнали через него дезинформацию, вынуждая «партнеров» на Западе тратить гигантские суммы на исследования в ложном направлении. И все же им удалось создать «Новичок».

Это, кстати говоря, объясняет и моментальное определение смертельного ОВ, и чудесное применение антидота. Ведь, чтобы вводить противоядие, надо не только иметь его, но и знать, какой именно яд был применен.

С каждым днем к британской стороне все больше вопросов. И рано или поздно им придется на них отвечать.

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