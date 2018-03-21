«Самое приятное - что-то открывать. Я бы сравнил это с сексом»

СЕГОДНЯ 01:04 2018-03-20T11:34:32+03:00

Гениальный физик и популяризатор науки Стивен Хокинг ушел из жизни 14 марта на 77-м году жизни. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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За годы журналистской работы на Британских островах мне посчастливилось несколько раз встречаться со Стивеном Хокингом. Особенно запомнился наш разговор с Кембриджском университете.

На двери в его кабинет я увидел табличку «Босс спит». Это шутка. Босс кафедры прикладной математики и теоретической физики Кембриджского университета не спал. Сидел в инвалидной коляске за письменным столом. Я заметил над коляской фотографию Мэрилин Монро, а за спиной Стивена - портрет Альберта Эйнштейна. У Хокинга разнообразные интересы.

Кафедру, которой он руководит, возглавляли великие Исаак Ньютон и Поль Дирак. Основной предмет его исследований - физика черных дыр, одного из самых экзотических объектов во Вселенной.

Когда я вошел, ученый сразу предупредил:

- Время у нас ограничено. В 18.00 я должен вас покинуть.

Слова появлялись на нижней части большого экрана, который стоял на его столе. Профессор нажимал мышку двумя пальцами левой руки (тогда он еще мог ими шевелить), и чуть слышное кликанье нарушало полную тишину вокруг. Необычная беседа… Главная черта его характера - твердость духа и стоицизм. Он великолепно владел собой и своей жизнью, бросив вызов не только физике, но и другой науке - медицине, предрекавшей его гибель.

После одного из посещений госпиталей Хокинг, вернувшись, сломал бедро. И опять операция.

- Стивен, несмотря на жуткую боль, шутил. Даже заигрывал с сестрами, - поведала его жена Элейн Хокинг.

Вновь выписавшись из госпиталя, ученый закатил сабантуй. Развлекал 250 гостей собственным танцем на коляске. А в конце выступил с речью:

- Самое приятное в жизни - открывать что-то (в физике, математике, космосе), о чем раньше никто не знал. Я сравнил бы это с сексом, но он проходит куда быстрее, чем это потрясающее ощущение.

При нашей встрече Хокинг как бы передавал привет от Герберта Уэллса, уверяя, что люди обязательно построят машину времени. Причем, по его словам, переноситься в будущее легче, чем в прошлое.

- Я даже не исключаю «парадокса дедушки». Объясняю: кто-то переносится в прошлое и убивает своего дедушку до того, как зачат его отец.

Я завел об этом речь, хотя понимал: у гениального ученого нет времени на глупые беседы. На экране тут же появился ответ:

- Знаете, что важнее всего? Рассматривать как возможное то, что кажется фантастическим. Если вы соедините теорию относительности Эйнштейна с квантовой теорией, то многое начнет казаться реальным. Мы, видимо, еще не готовы зайти туда, куда не заходил никто, но должны по крайней мере думать об этом.

- Скажите, вы верите в Бога? - поинтересовался я.

Профессор улыбнулся. У него была приятная и даже озорная улыбка:

- Как и Эйнштейн, я использую слово «бог» в обезличенном смысле. Все зависит от того, что вы подразумеваете под богом. Я не верю, что существует старый джентльмен, который вмешивается во все и строго следит за тем, чтобы вознаграждать в следующей жизни ребят, которые хорошо себя вели...

- Как вы относитесь к тому, что вас называют сегодняшним Ньютоном?

- В кругу физиков меня ценят и уважают, а сравнения с Ньютоном или Эйнштейном нужны тем, кто ищет броские сенсационные образы.

- Вам неоднократно предлагали работать за рубежом. Вы бы не хотели хотя бы на короткое время уехать из Кембриджа?

- Кембридж - один из лучших университетов в мире, особенно в моей области. И семья рядом. Здесь у меня все возможности для научной работы. А мне нужно время, в которое и так со всех сторон пытаются влезть.

Как в известном анекдоте - «намек понял». Поблагодарив за откровенные ответы, я откланялся, думая о том, что, несмотря на неизлечимую болезнь. Стивен Хокинг, несомненно, счастлив и в работе, и дома.

Лондон.

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