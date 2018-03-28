Николай Соболев о своем ролике по трагедии в Кемерове: Людям, которые подумали, что так оно и было, я приношу свои извинения

СЕГОДНЯ 20:18 2018-03-28T20:26:22+03:00

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Официальные данные о том, что на пожаре в «Зимней вишне» заживо сгорели 64 человека, среди которых 41 ребенок, глубоко шокировали все население страны. Обстоятельства трагедии, возможные причины, действия охранников, администрации, владельцев, спасателей, чиновников, всех, кто имеет какое-либо отношение к этим смертям, сейчас оправдано рассматриваются под увеличительным стеклом. Многое не перестает приводить в ужас. В момент десятки миллионов людей перестали чувствовать себя безопасно. Это горе коснулось всех.

В то время, когда здание торгового центра еще полыхало, в морги Кемерово стали поступать звонки от «сотрудника МЧС» о том, что туда доставят «больше 300 трупов». Бесчеловечный поступок на совести украинского блогера Евгения Вольнова (по паспорту Никиты Кувикова). Именно этот вброс породил слухи о том, что власти скрывают реальное число погибших в адском пожаре. Этот циничный фейк пошел по соцсетям и мессенджерам. Возможно, так бы там и остался, если бы не известные и влиятельные в сетях и обществе люди, которые подхватили эту дезу и распространили. Доверие к этим персонам создало настоящую истерию вокруг трагедии.

Как писала «КП», всех блогеров-миллионников и их видео по этому поводу собрали в один список, чем задокументировали их действия. Одним из тех, кто записал ролик с непроверенными слухами о «300 погибших», был Николай Соболев. Так как 24-летний молодой человек входит в Топ-5 самых популярных видеоблогеров — его аудитория 4,2 миллиона подписчиков. Именно он формально возглавил тот самый список «Трупоедов ради хайпа». Именно к Соболеву возникло больше всего вопросов, потому что его аудитория самая многочисленная. Видео «Пожар в Кемерово. От нас скрывают правду?» посмотрели около 2,5 миллиона человек. Он стал одним из первых, кто удалил это видео. Однако то, что видео больше нет, для многих оказалось недостаточным. Люди требуют извинений и опровержений. К примеру, так сделали некоторые звезды, которые перепостили фейки.

В беседе с «Комсомольской правдой» Николай Соболев прокомментировал обвинения в том, что он хайпился [хайп - раскрутка, ажиотах, шумиха] на трагедии и объяснил, почему записал этот ролик.

В то время, когда здание торгового центра еще полыхало, в морги Кемерово стали поступать звонки от «сотрудника МЧС»Фото: Кирилл ЧАЩИН

- Я не считаю, что неправильно было записывать это видео, - убежден видеоблогер. - Основной посыл этого ролика был не «похайпить», как это тиражируют СМИ, а рассказать о проблеме, акцентировать внимание на ней именно сейчас, когда вопрос стоит остро, когда мы должны задумываться о том, что произойдет в будущем, если не будем шевелиться по поводу пожарной безопасности, по поводу систем пожаротушения и так далее. Если власти, если люди, которые контролируют данную область, не будут шевелиться в этом направлении, то такое может произойти вновь. Произошла трагедия, мы не можем вернуть погибших, мы скорбим. Сейчас нам надо задумываться только о том, чтобы этого не произошло в будущем. И на этом нужно акцентировать внимание.

- Вас обвиняют в том, что вы, имея огромную аудиторию, были одним из распространителей ложной информации.

- В моем ролике была информация о том, что, возможно, количество погибших превышает 64 человека, но опять же, я акцентировал внимание на том, что это непроверенная и неподтвержденная абсолютно ничем информация. И этой информации верить на 100 процентов нельзя. Здесь не нужно демонизировать, я считаю. Информация была, ее тиражировали не только блогеры, ее тиражировали разные СМИ. И, естественно, я был одним из тех, кто это рассказал, при этом, сообщив о том, что верить этому на слово, верить каким-то Вотсап-чатам не рекомендуется. Информация была. Я ее показал. Сказал ли я, что так оно и есть? Безусловно нет. Именно поэтому я отрицаю, что я как-то дезинформировал свою аудитории. Но при этом я понимаю, что в таком эмоционально-подвешенном состоянии, многие люди могли принять информацию в моем ролике за чистую монету. Вот перед этими людьми, которые, возможно, подумали, что так оно и было, хотя я это не заявлял, я могу, конечно, принести свои извинения.

Официальные данные о том, что на пожаре в «Зимней вишне» заживо сгорели 64 человека, среди которых 41 ребенок, глубоко шокировали все население страныФото: Кирилл ЧАЩИН

- Извиниться - это нормальная практика.

- Я прекрасно все понимаю и про практику. И мне приходилось не раз извиняться за свои неточности, которые, безусловно, бывают в профессиональной деятельности любого журналиста и любого блогера. Но тут нужно разделять именно то, за что я извиняюсь. Я ни в коем случае не извиняюсь за сам факт ролика. Я не понимаю, почему некоторые люди, СМИ тиражируют информацию о том, что мы как-то хайпанули. Извиняюсь, это наша гражданская позиция. Раз у меня есть аудитория, я обозреваю разные громкие события, я говорю о важных, как мне кажется, вещах для страны, для людей, я просто не имел право не рассказать о проблеме, которая существует. Знаете, как у нас бывает, если ты не записал, тебя обвиняют в том, что ты игнорируешь проблему. А если ты ролик записал, то сразу же тебя начинают обвинять в том, что ты пытаешься заработать на этом рейтинг.

Но я могу искренне сказать, что о рейтингах, о просмотрах, о деньгах в данной ситуации я думал в самый последний момент.

Меня мало кто знает в жизни, но я человек, которого всегда задевали подобные происшествия. Я, честно говоря, не знаю, как они вообще нормального человека могут не задевать, и как об этом можно не говорить. Я даже не понимаю своих коллег, которые не осветили проблему, которая есть. Мне кажется, что говорить об этом очень важно. И правильно об этом говорить, когда наиболее актуально, когда резонанс, когда возможно на что-то повлиять в данный момент. Именно поэтому я записал ролик.

- Вы ролик удалили, а кто-то продолжил делать вбросы.

- Не могу отвечать за своих коллег. Но лично я находился в таком эмоциональном состоянии, у меня просто затряслись руки. У меня была такая ярость, злость на всю ситуацию, я так сильно хотел высказаться. Я повторюсь, что та информация, которая в итоге не подтвердилась, она была отмечена в ролике, как неподтвержденная. Я слежу за своими словами, когда составляю сценарий. Это все у меня же не импровизация какая-то. Я отдаю себе отчет об ответственности, которую несу.

Но мое эмоциональное состояние…. Вы бы поняли мою мотивацию записать такой ролик так скоро, если бы вы меня видели в тот момент, когда я узнал об этом, особенно в тот момент, когда начал смотреть ролики, натыкаясь на видео людей, у которых погибли дети… Это вещи, о которых нельзя молчать, очень сложно себя сдерживать от высказываний. Как люди, не зная истинную мотивацию человека, могут обвинять его в попытке сорвать какой-то хайп? Они же не знают нас, они даже не пытались разобраться, они даже не смотрели наши ролики.

Такая попытка поднять хайп на людях, которые, якобы, хайпанули, тоже предосудительна.

- От вас ждут видео с опровержением, оно будет?

- В течение нескольких ближайших дней я запишу ролик, где расскажу о том, что подтвердилось и что не подтвердилось. Отвечу на громкие претензии некоторых людей, которые я считают неправильными и даже преступными.

Ту информацию, которую я представил, была не корыстных целях. Вольнов не имеет к блогерскому сообществу никакого отношения. Ставить нас в одну параллель с пранкерами абсолютно неправильно. Мы безусловно осуждаем такие шутки, здесь не может быть другого мнения.

- Вы сделали какие-то выводы? Эта ситуация вас чему-то научит?

- Я совершенно точно должен был сделать еще больший акцент на неподтвержденность информации. Я сказал об этом в ролике, но надо было сделать повышенный акцент или не использовать эту информацию. Я мог подать информацию еще аккуратнее, но мне это не позволило сделать мое эмоциональное состояние. Какие-то выводы я, естественно, сделаю и проведу работу над ошибками. Скорее всего я запишу ролик, где все по полочкам разлажу и отвечу на все вопросы.

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