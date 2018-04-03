До отравления дочь Скрипаля получила доступ к тайному счету в $211 тысяч

СЕГОДНЯ 13:01 2018-04-03T13:19:17+03:00

Юлия получила генеральную доверенность от своего отца, чтобы взять под свой контроль банковский счет, принадлежавший ее брату Александру Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на двоюродную сестру пострадавшей

Изменить размер текста: A A

В «деле Скрипалей» появились новые подробности. Как пишет британское издание Daily Mirror, дочь британского шпиона Юлия получила доступ к секретному банковскому счету, на котором находилось 150 тыс. фунтов стерлингов (211 тыс. долларов) за несколько дней до того, как на нее с отцом якобы напали.

По некоторым данным, деньги поступили после продажи дома в Великобритании, принадлежавшего брату Юлии Скрипаль Александру. Мужчина, как пишут в газете, умер в прошлом году в Санкт-Петербурге «при загадочных обстоятельствах». Недвижимость продала его жена Наталья, которая теперь замужем за тренером по теннису из Уэльса. Ровно половину вырученных денег она положила на таинственный счет супруга, когда тот еще был жив.

"В конце февраля Юлия получила генеральную доверенность от своего отца, чтобы взять под свой контроль банковский счет, принадлежавший ее брату Александру", — цитирует газета 45-летнюю племянницу Сергея Викторию Скрипаль. Британские власти готовы предоставить женщине визу, чтобы она могла навестить своих отравленных родственников.

- Сейчас средства хранятся в российском банке, — сказала Виктория.

Из досье «КП»

От цветов до гречки: версии покушения на экс-шпиона - одна другой абсурднее

С момента «химической атаки в Солсбери» прошёл месяц. Казалось, при нынешних технологиях, когда телекамеры висят на каждом углу, Скотленд-ярд давно мог во всём разобраться. Но каждая новая версия выглядит все более безумной.

Цветы. Злополучный день 4 марта начался для семьи с визита на могилу жены Скрипаля-старшего, умершей пару лет назад. Отец и дочь возложили на кладбище траурный букет… Так и возникла первая версия: якобы цветы были отравлены. Кем? Как? Когда? От этой гипотезы быстро отказались в силу явной абсурдности.

Итальянский ресторан. После посещения кладбища отец и дочь отобедали в заведении Zizzi в центре города. И потом обоим стало плохо. После ресторана - значит вследствие, решили сыщики. Начали даже искать некую женщину-блондинку: она засветилась на камерах наблюдения в кафе и якобы подбросила яд. Но с тех пор о загадочной даме ничего не слышно - видимо, полиция данную версию отвергла. И причиной тому стала…

Дверная ручка. В конце марта токсикологическая экспертиза дома Скрипаля дала неожиданные результаты: самая большая концентрация ядовитого вещества обнаружилась на дверной ручке. То ли кто-то обработал её ядом, то ли последний уже был в жилище экс-агента.

Гречка. 1 апреля газета Sun сообщила: яд мог находиться… в гречке, которую в подарок Скрипалю-старшему привезла из Москвы подружка его дочери. Каким образом смертельно опасное вещество можно так просто провезти в пакете с крупой - история умалчивает.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Россия направила Великобритании 14 главных вопросов по "делу Скрипаля"

Чем грубее в Лондоне действуют в отношении России, тем более жесткий ответ получают с нашей стороны и, почему-то, всегда удивляются такой реакции. Напомним, из-за «дела Скрипаля» (отравление британского шпиона и его дочери нервно-паралитическим ядом) Королевство выдворило 23 наших дипломата, бездоказательно обвинив нашу страну в химической атаке. (подробности)