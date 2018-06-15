Станислав Говорухин: Да кто посмеет на меня давить? Меня же все-таки не на помойке нашли...

СЕГОДНЯ 09:58 2018-06-15T10:06:41+03:00

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В декабре 2011-го Станислав Говорухин вдруг неожиданно возглавил предвыборный штаб кандидата в президенты Путина. (Напомню - Владимир Владимирович был тогда премьером.)

Разумеется, все политические журналисты начали преследовать маститого режиссёра и политика - депутата Госдумы - на предмет интервью. В числе таких мечтателей был и я. Но поначалу Станислав Сергеевич отказывался ехать в "Комсомолку". "Саш, да отстань ты от меня - некогда мне!" - говорил Мэтр.

Решил обратиться за помощью к одному очень высокопоставленному и влиятельному чиновнику Администрации Президента России. Вот тогда-то я впервые понял, кто такой "Говорухин - начальник штаба Путина".

Чиновник мне сказал: "Насчёт приезда в "Комсомолку" и интервью ты сам с ним договаривайся. Здесь наше влияние на него не распространяется. И вообще - он же не госслужащий, а независимый режиссёр".

Говорухин сдался лишь после того, как я "пожаловался" на него Иосифу Кобзону. Мэтр сказал Мэтру: "Да забеги ты к ним, ради Бога, на полчасика. Что они тебя, съедят, что ли? Я же вот к ним постоянно езжу, хотя они про меня иногда такое завернут. Только будь осторожен!" Об этом мне потом рассказывали и Кобзон, и Говорухин.

Станислав Сергеевич приехал к нам ещё и потому, что ему понравилась форма интервью: это была "Прямая линия" в прямом эфире Радио и телевидения "Комсомольской правды". Эту программу мы вели вместе с Сашей Яковлевым.

Вы прямо сейчас, здесь же, можете посмотреть, как Говорухин общался с российскими избирателями. Считаю, это просто уникальный видеодокумент.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/464492" frameborder="0"></iframe> Станислав Говорухин в гостях у "Комсомольской правды".Руслан РАХМАНГУЛОВ

Что больше всего лично мне запомнилось с той встречи - это было в феврале 2012-го, за полтора месяца до выборов?

Его ответ как раз на этот вот мой вопрос:

- Я немножко знаю Кремль, "Белый дом". У меня сразу - мысль - не будут ли на вас чиновники давить?

- Да кто посмеет?! - засмеялся Говорухин. - Меня же все-таки не на помойке нашли.

И еще не могу себе простить - что я ему дважды во время эфира задал вопрос одного телезрителя, представившегося моряком. Вопрос звучал так - на видео это осталось.

- Высоцкий - после того, как вы возглавили штаб Путина, руку бы вам подал?

Говорухину очень не хотелось на это отвечать...

После того, как я ещё раз озвучил "вопрос моряка", Станислав Сергеевич сказал, глядя на меня в упор так, будто я и есть тот самый моряк:

- Вопрос оскорбительный, но я не оскорблюсь. Потому что я знал Володю Высоцкого лучше, чем этот моряк...

Все!

...Я почему-то думал, что он приедет к нам в думском или кремлёвском лимузине с "мигалкой". Машина у него была хорошая, но обычная - без "проблескового маячка".

На меня ну очень яркое впечатление произвела старая потертая говорухинская кепка. Чисто режиссёрская.

И еще - уже после эфира - речь вдруг зашла о выпивке. Боюсь соврать: то ли он сказал: "Может, теперь по чуть-чуть?" То ли - мы?... Видимо, все же мы. Кажется, мы предложили Говорухину водки, а он - отказался и попросил виски. Либо все было наоборот. Спиртные напитки сейчас я тоже могу уже перепутать...

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