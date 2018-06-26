CК России: 65 пассажиров Ан-148 погибли из-за оплошности пилотов

СЕГОДНЯ 21:00 2018-06-26T22:46:09+03:00

Кадры столкновения Ан 148 с землей. Пассажирский самолет авиакомпании «Саратовские авиалинии» Москва-Орск пропал с радаров почти сразу после взлета из московского аэропорта Домодедово. Ан-148, на борту которого находились 71 человек, стартовал со взлетно-посадочной полосы в 14:21. Спустя 4 минуты связь с ним пропала.

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"Согласно данным расшифровки бортовых самописцев, пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости (ППД), и в ходе набора высоты произошло их обледенение. Командир корабля Валерий Губанов получил неверные сведения о падении скорости и принял меры по разгону судна путем перевода его в пикирование. При этом в нарушение инструкции был превышен угол наклона судна, самолет потерял управляемость", - доложили свои выводы эксперты и следователи председателю СК России Александру Бастрыкину, который проинспектировал их работу на месте крушения лайнера в Подмосковье.

Основная версия крушения подтвердилась: причиной падения 11 февраля 2018 года Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии" стали неверные действия экипажа. Они забыли включить датчик обледенения, и пользовались во время полета недостоверной информацией.

Трагедия унесла жизни 65 пассажиров и 6 членов экипажа, потерпевшими признаны 108 человек.

Представители следственной группы отметили, что в сборе вещественных доказательств участвовали более 200 сотрудников различных подразделений СК России. Содействовали сбору 15 000 фрагментов и обеспечивали охрану исследуемой зоны представители МЧС, МВД и Росгвардии. В общей сложности были задействованы порядка 500 человек.

Решение о проведении оперативного совещания на месте происшествия было принято главой ведомства для оценки полноты следственных действий в связи с многочисленными жалобами на недостатки следствия, сроки проведения экспертиз. Отдельную обеспокоенность вызвало обнаружение на месте крушения фрагментов различного происхождения, недостаточная охрана территории и ряд других, заслуживающих внимания вопросов.

Руководитель Главного управления криминалистики СК России Зигмунд Ложис доложил, что специалисты применяли комплекс специальной криминалистической техники, в том числе георадар. Это позволило изъять все вещественные доказательства до мельчайших фрагментов.

Бастрыкин лично обследовал зону крушения самолета, и в память о жертвах авиакатастрофы возложил цветы к народному мемориалу, организованному на месте трагедии близкими погибших и всеми неравнодушными к случившемуся.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/639211" frameborder="0"></iframe> Поиск обломков Ан-148: съёмка с воздуха.Обломки рухнувшего в Подмосковье Ан-148 разбросало на площади 30 гектаров. Фрагменты самолёта и тела погибших продолжают искать спасатели.

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО

Список погибших в крушении самолета АН-148 в Подмосковье

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