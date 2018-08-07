«Петросян и Степаненко давно охладели к друг другу»: Друг сатириков утверждает, что их развод был неизбежен

СЕГОДНЯ 20:11 2018-08-07T23:02:49+03:00

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Самый давний товарищ 72-летнего Евгения Петросяна писатель-сатирик Георгий Териков (автор многих миниатюр Евгения Вагановича и Елены Степаненко - Ред.) знаком с сатириком более 50 лет. И конечно же, Териков не мог не заметить, что отношения Евгения Вагановича и Елены Григорьевны в последние годы стали другими.

- Их развод был неизбежен, - разводит руками сатирик Георгий Териков. - В последние годы я замечал, что между Женей и Леной появился холодок. Они уже жили в разных квартирах.

- Как думаете, почему?

- Я знаю Лену давно. Она была скромной девочкой из Москонцерта. А когда Женя на ней женился, то постепенно начал лепить из нее звезду, сделал из нее актрису. Сначала он давал Лене небольшие роли, а потом решил сделать из нее, так скажем, солистку. И вот тогда (лет 15 назад) я стал замечать, что они стали не очень нужны друг другу.

Я только что с Леной виделся на «Юморине» в Сочи. Она абсолютно спокойна, никакой трагедии нет. Детей у них нет, Лена уже давно самодостаточный артист, с голоду не умрет. Можно не волноваться за них. У каждого их них свои отдельные сольные вечера. Конечно же, Женя в профессиональном плане покрепче стоит на ногах, но думаю, Лена тоже не пропадет.

- А как вам 29-летняя Татьяна Брухунова, которая, как говорят, сейчас рядом с Евгением Вагановичем?

- Ничего не могу сказать про нее. Я с ней близко не знаком.

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- В исковом заявлении Елены Степаненко на трех листах перечислено то, что она хочет, чтобы у нее осталось, и две строчки того, что она готова отдать Петросяну. (подробности)

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