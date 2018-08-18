2018-08-18T01:39:32+03:00
Общество

Прощание с Эдуардом Успенским: прямая онлайн-трансляция

После церемонии прощания Эдуард Успенский будет похоронен на Троекуровском кладбище
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Знаменитый детский писатель Эдуард Успенский - автор более 70 сказочных повестей, в том числе о Чебурашке и Крокодиле ГенеЗнаменитый детский писатель Эдуард Успенский - автор более 70 сказочных повестей, в том числе о Чебурашке и Крокодиле ГенеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 18 августа, в Центральном доме литераторов пройдет церемония прощания с известным детским писателем, драматургом и сценаристом с Эдуардом Успенским, подарившим нам истории о Чебурашке с крокодилом Геной, Дяде Федоре с котом Матроскиным и множество других замечательных рассказов. Он написал более 70 сказочных поветей.

Эдуард Николаевич Успенский умер ночью 14 августа в своем доме в Москве. Ему было 80 лет, и последние годы жизни писатель страдал онкологическим заболеванием желудка. Его лечили в России, в Европе, он успешно перенес операцию в Германии, но IV стадия рака стала для него приговором.

Ранее сайт kp.ru писал, что в память об Эдуарде Успенском в московских дворах появятся граффити с Чебурашкой, крокодилом Геной и героями «Каникул в Простоквашино». Кроме того, его именем могут назвать одну из столичных улиц.

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Странно получилось: за последний год умерли Владимир Шаинский, Олег Анофриев и Эдуард Успенский. Один озвучивал советское детство музыкой, другой голосом, третий сочинял реплики, которые впитались в сознание всей нации. «Молодой кракодил хочет завести себе друзей». «Мы строили, строили и наконец построили». «Ах, какой был слон, какой был слон!» «Нич-чего не понимаю». «Это я, почтальон Печкин, принес заметку про вашего мальчика». «Лохматость у меня повысилась». «Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь». (подробнее)

Эдуард Успенский знал, что осталось недолго

С женщинами тоже было все непросто. Что уж тут скажешь, если старуху Шапокляк Успенский списал со своей первой жены Риммы, по его словам, «дамы, вредной во всех отношениях». Писатель был женат четыре раза. В первом браке родилась дочь Татьяна, которая сейчас уже сама мама. Благодаря ей у Успенского есть внучка Катя и внук Эдуард. В браке со второй женой Еленой появились дочки Ирина и Светлана. Третья супруга, Элеонора Филина, прожила с писателем до 2011-го года. А четвёртой женой стала снова Елена Успенская, вторая супруга автора «Чебурашки». (подробнее)

Ушел из жизни Эдуард Успенский.Знаменитый детский писатель, «отец» Чебурашки и крокодила Гены умер в возрасте 80 лет.

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