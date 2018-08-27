Черчесов: «У Акинфеева медосмотр в Германии, Смолова решили не дергать»

СЕГОДНЯ 15:00 2018-08-27T15:19:31+03:00

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил состав команды, которая впервые соберется после чемпионата мира. В сенсационном списке нет фамилий многих звезд. Отсутствует капитан команды Игорь Акинфеев, лучший бомбардир последних лет Федор Смолов, а так же самый дорогой игрок страны Александр Головин. И только отсутствие Головина объяснимо – сразу после перехода из ЦСКА в «Монако» он получил травму.

У Акинфеева осмотр колена

- Игорь Акинфеев будет проходить в это время плановый медицинский осмотр в Германии. Он туда едет и свое колено смотрит, - объяснил ситуацию Станислав Черчесов.

Ситуация с коленом Акинфеева давно известна в футбольных кулуарах. Вратарь ЦСКА действительно вынужден часто ездить в зарубежную клинику, чтобы проходить процедуры и поддерживать колено в рабочем состоянии. В клубе и сборной лучшему вратарю страны всегда идут навстречу.

У Смолова новый клуб

- Федор Смолов только находит себя в новой команде. Вот вчера во втором тайме только-только начало все получаться. Мы его решили не дергать, так же как мы раньше не дергали Артема Дзюбу, когда он только-только перешел в «Арсенал», - рассказал Черчесов.

Потом он, правда, добавил одну фразу, которая все запутывает:

- Если бы он был стопроцентным игроком основного состава – это один разговор. А сейчас выдергивать его было бы не совсем правильно, - дал понять, как конкуренция в команде, Станислав Саламович. То есть Артем Дзюба – однозначно выиграл конкуренцию у Смолова, и ничего с чемпионата мира не изменилось.

Игнашевич будет работать в штабе

А перед встречей Черчесова с журналистами в здании РФС был замечен Сергей Игнашевич, завершивший после ЧМ-2018 игровую карьеру. Он долго беседовал с одним из тренеров сборной России Мирославом Ромащенко. Сразу появилась версия, что экс-игрок ЦСКА и сборной может войти в тренерский штаб сборной. И действительно, Игнашевич будет работать с командой, правда на внештатной основе.

- Мы предложили Игнашевичу возглавить юношескую сборную России 2004 года рождения, но Сергей сказал, что пока не готов, - рассказал Черчесов. – Тогда мы предложили ему поработать с первой командах на сборах. Он остается на работе в ЦСКА, просто мы ему дали возможность посмотреть на сборную России другими глазами, почувствовать, что это такое.

С Головиным на связи

- Я вчера звонил Головину в Монако, мы общались по его состоянию, - рассказал еще про одного лидера сборной России Станислав Черчесов. Судя по всему, состояние не позволит молодому полузащитнику принять участие в сборе национальной команды. На первых же тренировках в «Монако» Головин подвернул голеностоп, и видимо не успеет восстановиться до начала сентября.

«Вызваны все, кто в оптимальной форме»

Сборная России проведет два матча: 7 сентября с Турцией в Трабзоне начнет новый турнир под названием «Лига наций УЕФА». А 10 сентября сыграет контрольную встречу с Чехией в Ростове-на-Дону.

Лига наций – турнир, который УЕФА придумал на замену товарищеским встречам. Формула его довольно запутанна: 55 сборных в зависимости от рейтинга и силы разбиты на 4 дивизиона, а уже эти дивизионы разбиты на группы. Россия попала в дивизион «В», в группу вместе с Турцией и Швецией. Если мы выиграем свою группу, то через два года попадем в Дивизион «А», где выступают все гранды – Франция, Германия, Испания и т.д, а так же сможем побороться за дополнительную путевку на Евро-2020.

- Но к Лиге наций мы относимся не как контрольным матчам, а как к турниру, где стоит спортивная задача: надо выйти в дивизион «А» - заявил Черчесов. Так что сборная России будет играть на результат. И судя по всему вызваны все те игроки, которых тренерский штаб считает на данный момент лучшими.

- У нас никакой не экспериментальный состав, - в этой части встречи с журналистами Черчесов был особенно эмоционален. – Мы смотрим цифры, статистические показатели состояния игроков, и вызвали тех, кто на данный момент находится в оптимальной физической форме. Вопрос только по Черышев,

Именно поэтому в списке, видимо, оказался ряд неожиданных фамилий: Ионов, Полоз, Заболотный… И Нойштедтер, который был очень расстроен непопаданием на чмепионат мира.

- А что, лучше бы он разместил флаг сборной России и написал, слава Богу, что не попал в состав? – удивлялся Черчесов. – Хорошо, что расстроился. Теперь у него есть шанс в Турции доказать, что он достоин места в сборной.

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Евгений НЕСЫН

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