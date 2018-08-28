2018-08-28T13:06:44+03:00
Звезды

Степаненко передумала разводиться с Петросяном

Об этом «КП» рассказал адвокат сатирика Сергей Жорин [видео]
Алина ЧЕРНОВА
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Похоже, Елена Григорьевна передумала разводиться с Евгением ВагановичемПохоже, Елена Григорьевна передумала разводиться с Евгением ВагановичемФото: Михаил ФРОЛОВ
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Елена Григорьевна Степаненко решила развестись с мужем после 30 лет брака, подала на раздел имущества, а потом внезапно передумала расставаться с супругом...

Так считает юрист Евгения Петросяна Сергей Жорин.

- Похоже, Елена Григорьевна передумала разводиться с Евгением Вагановичем, - поделился с «КП» звёздный адвокат Сергей Жорин, представляющий в суде интересы Петросяна. - Ее поступки говорят о том, что она специально затягивает судебный процесс. Адвокат Степаненко, видимо, специально совместил раздел имущества и развод в один процесс, а теперь тянет время.

Адвокат сообщил, что до настоящего момента даже не сделана опись имущества Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Адвокат сообщил, что до настоящего момента даже не сделана опись имуществаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Адвокат сообщил, что до настоящего момента даже не сделана опись имущества:

- Только что я узнал интересные детали. Суд же наложил обеспечительные меры на имущество (чтобы никто не мог продать его до развода-Ред.) и выдал исполнительный лист адвокату Степаненко (поскольку она истец), чтобы пристав обошёл их квартиры и описал все вещи. Только что я был у пристава и с удивлением узнал, что адвокат Степаненко отозвал исполнительный лист. 6 сентября, когда состоится очередное заседание, станут ясны планы Степаненко. Мы попросили суд, чтобы дело о разводе рассматривалось отдельно, тогда Евгения Вагановича и Елену Григорьевну разведут через месяц-два. Ну максимум - через четыре месяца. Потому что максимальный срок на примирение - три месяца (плюс месяц может занят подготовка документов). А если развод не выделят в отдельный процесс, то его будут рассматривать вместе с разделом имущества. И тогда это может занять не месяцы, а годы! Судя по всему, Елена Григорьевна хочет затянуть процесс. Пока у Степаненко нет желания садиться за стол переговоров. Нам остаётся лишь догадываться о ее планах, - сообщил Жорин.

Развод Петросяна и Степаненко: это не шутка.

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