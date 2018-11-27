Запад поддержал в ООН украинскую версию «керченского инцидента»
На экстренном заседании Совета Безопасности ООН, состоявшемся в понедельник, заблокировали предложенное Россией обсуждение ситуации в Керченском проливе. Москва выступала за рассмотрение «вопроса связи с опасным развитием ситуации в Азовском море и последовавшими за ним событиями». Казалось бы, обычная для Совбеза повестка, но шесть стран (в основном, западноеврепейцы) все же прислушались к увещеваниям постпреда США Ники Хейли и вместе со Штатами проголосовали против. Воздержались четверо, за выступили 4 страны (Россия, Китай, Казахстан и Боливия). А вот обсудить то же самое по инициативе Киева в Совбезе согласились.
- Мы выступаем единым фронтом против попытки обсудить недавнюю эскалацию в Керченском проливе по теме нарушения границ Российской Федерации. Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины, - заявила Хейли.
- Повестка дня должна быть российской, а не украинской, поскольку Россия реализовала свое право на защиту границ. Попытка Украины навязать свою повестку - это способ снять с себя ответственность за нарушение российских границ. Попытка западных стран выставить российскую инициативу по созыву СБ ООН за украинскую - слишком примитивна, - ответил на заседании западным коллегам заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, объясняя позицию Москвы. - Сейчас вы больше озабочены не тем, как решить проблему, а тем, под каким пунктом повестки дня провести заседание. Честно говоря, напоминает разборки в песочнице.
Вы дискредитируете Совбез так же, как Киев своими провокационными затеями дискредитирует Генассамблею.
- Никто даже не потрудился ответить на вопрос, почему Украина пошла на провокацию. Ситуация в Керченском проливе необходима лишь для того, чтобы действующий украинский режим сохранил свою власть. Нужна очередная порция антироссийского дурмана, - заявил Полянский. - Но никакие санкции не заставят нас отступить от принципа защиты крымского населения. Россияне гордятся этим решением.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Командиры из «выпуска верных» и «волчьей стаи»: Что известно об офицерах с катеров «Бердянск» и «Никополь»
Один учился в Севастополе, другой разрабатывал тактику нападения на российские фрегаты (подробности)
В ТЕМУ
Украина переходит на «военное положение». Что это значит
Всеобщей мобилизации и наступления в Донбассе не будет. И выборов — тоже не будет... (подробности)
Украинских моряков будут судить за нарушение границы
Наш спецкор Александр Коц отвечает на 10 наивных вопросов о «керченском противостоянии» (подробности)
КАК ЭТО БЫЛО
Украинские военные корабли пытались без должного уведомления прорваться к Керченскому мосту. Но получили отпор
Уверен, украинские моряки, отправлявшиеся в свой беспримерный поход из Одессы в Мариуполь, были преисполнены самых патриотических чувств. Шутка ли, пройти вдоль вражеского побережья, нашпигованного самыми современными оружейными системами, забраться в узкое горлышко Керченского пролива, проползти под Крымским мостом и победоносно ворваться в Азовское море под хоровое исполнение гимна Украины... (подробности)
РЕАКЦИЯ
Спикер МИД РФ Мария Захарова - радио «КП»: Из-за инцидента возле Крымского моста Россия собирает Совбез ООН
Три украинских военных корабля задержаны после того, как специально нарушили государственную границу нашей страны (подробности)
Лавров: Провокация в Керченском проливе состоялась по приказу Киева
Глава МИД РФ заявил, что действия украинских кораблей создали опасную ситуацию в акватории Черного и Азовского морей (подробности)
Дмитрий Песков - об инциденте с кораблями Украины: Произошла очень опасная провокация, которая требует особого внимания
В Кремле отреагировали на ситуацию в Керченском проливе (подробности)
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»