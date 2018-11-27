Запад поддержал в ООН украинскую версию «керченского инцидента»

На экстренном заседании Совета Безопасности ООН, состоявшемся в понедельник, заблокировали предложенное Россией обсуждение ситуации в Керченском проливе. Москва выступала за рассмотрение «вопроса связи с опасным развитием ситуации в Азовском море и последовавшими за ним событиями». Казалось бы, обычная для Совбеза повестка, но шесть стран (в основном, западноеврепейцы) все же прислушались к увещеваниям постпреда США Ники Хейли и вместе со Штатами проголосовали против. Воздержались четверо, за выступили 4 страны (Россия, Китай, Казахстан и Боливия). А вот обсудить то же самое по инициативе Киева в Совбезе согласились.

- Мы выступаем единым фронтом против попытки обсудить недавнюю эскалацию в Керченском проливе по теме нарушения границ Российской Федерации. Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины, - заявила Хейли.

- Повестка дня должна быть российской, а не украинской, поскольку Россия реализовала свое право на защиту границ. Попытка Украины навязать свою повестку - это способ снять с себя ответственность за нарушение российских границ. Попытка западных стран выставить российскую инициативу по созыву СБ ООН за украинскую - слишком примитивна, - ответил на заседании западным коллегам заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, объясняя позицию Москвы. - Сейчас вы больше озабочены не тем, как решить проблему, а тем, под каким пунктом повестки дня провести заседание. Честно говоря, напоминает разборки в песочнице.

Вы дискредитируете Совбез так же, как Киев своими провокационными затеями дискредитирует Генассамблею.

- Никто даже не потрудился ответить на вопрос, почему Украина пошла на провокацию. Ситуация в Керченском проливе необходима лишь для того, чтобы действующий украинский режим сохранил свою власть. Нужна очередная порция антироссийского дурмана, - заявил Полянский. - Но никакие санкции не заставят нас отступить от принципа защиты крымского населения. Россияне гордятся этим решением.

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