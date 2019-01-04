Самые обсуждаемые научные прорывы 2018 года: Однополые родители родили мышь

1. Жидкая вода на Марсе

Ученые вплотную подобрались к ответу на вопрос лектора из кинофильма «Карнавальная ночь», который запомнился по фразе «Есть ли жизнь на Марсе?». Ответ, скорее всего, будет утвердительным, потому что радар Marsis, установленный на борту межпланетной станции Mars Express, обнаружил подземное озеро в районе южного полюса Красной планеты. Оно накрыто ледяной шапкой толщиной примерно полтора километра. Глубина озера примерно 1,5 метра, а ширина около 20 километров в поперечнике.

Это озеро может быть свое­образной капсулой времени: есть шанс, что там сохранились микроорганизмы, которые обитали в те времена, когда Марс был теплой и влажной планетой.

Лед на Южном полюсе Марса.

- Для зарождения живых организмов нужны три вещи: жидкая вода; источник энергии в виде растворенных минеральных веществ; и некая биологическая «искра жизни», - говорит гляциолог Университета штата Монтана Джон Прискью, эксперт в области микробиологии подледных образований. - Первые два компонента мы нашли под южным полюсом Марса. Что касается «искры жизни», то не уверен, что мы когда-нибудь узнаем, как она возникает. Но если Земля в свое время получила такой дар, как жизнь, то Марс, наш ближайший сосед, возможно, тоже.

2. Мама - неандерталка, папа - денисовец

Генетики здорово испортили жизнь поборникам расовой чистоты. Потому что «сверхчеловекам» все сложнее спрятать свой обезьяний хвост, который упрямо говорит о том, что наши предки, даже когда спустились в деревьев, не особо заботились о чистоте крови и скрещивались с кем попало. В наших жилах течет кровь неандертальцев и денисовцев, во всяком случае, несколько процентов генов этих ископаемых видов людей присутствует в нашей ДНК (у разных народов эта величина может быть больше или меньше).

Часть фаланги мизинца, благодаря которой ученые узнали о существовании денисовцев - ранее неизвестного вида людей.

И вот ученые из Института эволюционной антропологии общества Макса Планка впервые получили наглядное доказательство необузданного внутривидового секса: в знаменитой Денисовской пещере были идентифицированы останки девочки-подростка, у которой мама была неандерталкой, а папа - денисовцем. Найти прямого потомка от такого смешанного брака - невероятная удача. Учитывая, что три зуба и фаланга мизинца - это все, что осталось от денисовцев, этой альтернативной ветви человечества, которая могла вместо нас создать свою цивилизацию. Но ничто на земле не проходит бесследно. Девочка, которая родилась 90 тысяч лет назад и прожила всего около 13 лет, наглядно продемонстрировала, что между древними людьми существовала не только вражда, но и любовь. Ведь ее маму денисовцы не съели, хотя могли бы. А способность иметь жизнеспособное потомство от смешанных браков говорит о биологическом единстве вида, расселявшегося из Африки по всему миру.

К слову, мы практически ничего не знаем о внешнем облике денисовцев. Вероятно, они были темнокожими, темноволосыми и темноглазыми. Больше всего «денисовских» генов - до 6 процентов - обнаружено у папуасов и аборигенов Австралии (европейцы имеют примерно 2,5% генов неандертальцев и меньше 1% примеси денисовцев). Но можно ли в жителях Новой Гвинеи, как в зеркале, увидеть денисовцев - большой вопрос.

Косточка девушки-гибрида: вид с разных сторон.

3. Меню для шевелюры

Казалось бы, какая связь между популярным блюдом из ресторанов быстрого питания и проблемой, которую лысеющие мужчины прикрывают шляпой? И тем не менее здесь есть прямая связь. Во многих заведениях фастфуда пищевую добавку E900 (диметилполисилоксан) кладут в контейнеры для жарки картофеля фри, чтобы кипящее масло не вспенивалось. Поэтому большинство из нас с ней заочно знакомы. Однако группа ученых из Национального университета Иокогамы (Япония) нашла этому химическому веществу иное применение. Они использовали его для массового выращивания волосяных луковиц, перед тем как их «высаживать» на облысевшей поверхности.

- В регенеративной медицине существовала одна серьезная проблема, у нас не было технологии, которая бы позволяла масштабировать выращивание волосяных луковиц в больших объемах, - говорит профессор Юнджи Фукуда, один из авторов исследования. - И мы решили попробовать пищевой силикон в качестве субстрата для создания «инкубаторов» с микроячейками. Кислородопроницаемый силикон оказался хорошей «подстилкой», и мы смогли генерировать около 5000 волосяных фолликул.

Выращенные волосы были успешно пересажены лысым лабораторным мышкам. В перспективе эта технология сделает массовой и доступной трансплантацию волос для людей. Вот только есть картошку фри для борьбы с лысиной совершенно бесполезно. Волосы не заколосятся, а вот живот вырастет.

- Хорошо бы еще и в водке что-то полезное нашли!Фото: GLOBAL LOOK PRESS

4. Без полового размножения можно обойтись

Генетики Китайской академии наук решились пойти по пути Творца, который, как известно, создал женщину из ребра Адама. Впрочем, целью ученых было вовсе не производство представительниц прекрасного пола. Генетики пытались создать млекопитающих, не используя половое размножение. Некоторые земноводные и рыбы способны давать потомство без участия полового партнера. Но млекопитающие такой новаторский подход почему-то не брали на вооружение. Китайские товарищи использовали технологию CRISPR, которая работает по принципу генетических ножниц. Орудуя этими ножницами, они «выключали» ненужные гены и редактировали участки ДНК. Это было необходимо, потому что детеныши не получали генетический материал от мамы и папы. В одних случаях в роли генетических родителей выступали две самки, а в других - два самца (они давали потомству свои гены, а вынашивала мышонка суррогатная мать).

В итоге работы с генетическими мамами генетики получили 210 эмбрионов, из этого числа родилось 29 мышат. Они ничем не отличались от своих собратьев, появившихся на свет традиционным образом, и дали собственное потомство. Генетические отцы оказались менее успешными родителями: от них появилось на свет только 12 мышат, правда, вдвое крупнее обычных. Однако все они погибли в первые 48 часов жизни. В перспективе такая технология даст возможность даже однополым парам иметь детей. Впрочем, это уже другая история.

А ЧТО ЕЩЕ

5. Бионическая рука с чувством осязания

Впервые прототип революционного протеза, созданного по технологии «Живая рука», демонстрировали несколько лет назад. Однако пользоваться таким чудом техники можно было только в лаборатории, поскольку сенсорное и компьютерное оборудование оказалось слишком громоздким, чтобы выйти с ним на улицу.

Благодаря ученым впервые ампутант сумел почувствовать прикосновение отсутствующей рукой.

Четыре года понадобилось группе разработчиков из Италии, Германии и Швейцарии, чтобы создать компактное портативное устройство, управляющее бионической рукой, которое помещается в стандартном рюкзаке. В начале 2018 года «живую руку» взамен ампутированной получила итальянка Алмерина Маскарелло. Как это работает? На кончиках пальцев протеза установлены датчики, которые определяют, какой предмет находится в руке - мягкий или жесткий, круглый или квадратный. С каким усилием его надо держать? Электрический сигнал поступает в компьютерное устройство в рюкзаке, и оно преобразует его в команду, которую способна воспринимать нервная система человека. Через миниатюрные электроды, имплантированные в нервные окончания остатка руки, эти сигналы идут в мозг. Эта технология значительно расширяет диапазон возможностей: человек с таким протезом способен сам застегнуть пальто, надеть обувь... Эти простые для обычного человека действия оказались необычайно сложны даже для самых совершенных механизмов.

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